Влад проводит ещё 1 экскурсию

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Увлекательная автомобильно-лодочная экскурсия на остров Саона и в поселок художников Альтос де Чавон

Влад
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Влад – ваш гид
Во время экскурсии вы посетите потрясающие места национального парка, насладитесь девственной природой с экзотическими растениями и животными, попробуете национальную кухню, а также познакомитесь с жизнью местного населения в поселке художников.
720 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 11 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Ресепшен отеля
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Карибы — Саона
Карибы — Саона

Программа

Остров Саона является частью национального парка на юго-востоке Доминиканы. Из рыбацкой деревушки Байаибе, вы отправитесь в морское путешествие на небольшой индивидуальной лодке. Природная красота острова, лазурное море — все это завораживает.

У вас будет возможность посетить великолепнейшие места, покупаться, позагорать, насладиться окружающей красотой, чистейшим белым песком, в котором утопают ноги, поплавать с маской в кристально-чистой воде, понаблюдать за морской живностью. Не часто, но бывает, когда лодку сопровождают дельфины.

Любителям фотографий остается пожелать взять с собой дополнительные аккумуляторы и память для своей аппаратуры. Из нашего путешествия вы привезете огромное количество красивых фотографий, которые будут в дальнейшем напоминать об этой стране и этих волшебных местах.

На острове вы сможете поесть рыбу, морепродукты, мясо, выпить вкусные коктейли, ледяного пива или что-нибудь более горячительного. Также вы посетите мангровые заросли, естественный неглубокий бассейн, где обитают морские звезды. У вас будет возможность достать их, сделать с ними красивые и редкие кадры. Дети будут в восторге.

Далее мы посетим поселок художников Альтос де Чавон, который расположен на высоком берегу реки Чавон. Альтос де Чавон является копией средневековой испанской деревушки. Здесь вы увидите и посетите амфитеатр, где часто выступают звезды мировой эстрады, музей, посвященный индейцам племени Таино, увидите часовню, где венчался Майкл Джексон с Лизой Пресли, музей янтаря и ларимара.

Организационные детали

Экскурсия проводится на индивидуальной лодке.

Карибы — Саона
Карибы — Саона
Карибы — Саона
Карибы — Саона
Карибы — Саона
Карибы — Саона
Карибы — Саона
Карибы — Саона
Карибы — Саона
Карибы — Саона
Карибы — Саона
Карибы — Саона
Карибы — Саона
Карибы — Саона
Карибы — Саона
Карибы — Саона
Карибы — Саона
Карибы — Саона
Карибы — Саона
Карибы — Саона
Карибы — Саона
Карибы — Саона
Карибы — Саона
Карибы — Саона
Карибы — Саона
Карибы — Саона
Карибы — Саона
Карибы — Саона
Карибы — Саона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Ресепшен отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Влад
Влад
Меня зовут Влад. Живу в Доминиканской республике почти 8 лет, организую отдых и индивидуальные экскурсии. Объехал весь остров вдоль и поперек и без ложной скромности скажу, что знаю все его интересные и красивые места. Я ориентируюсь на пожелания путешественников: вы увидите разнообразную природу, знаковые и дикие места, пляжи и горы, пещеры и водопады, национальные парки и острова, городские и деревенские районы; посетите сельские дома обычных доминиканцев, увидите жизнь и быт, попробуете простую доминиканскую еду и экзотические фрукты. Большинство моих экскурсий авторские, адаптированы и рассчитаны по времени, очень насыщенные. Проводятся как по туристическим, так и по «непричесанным» местам. Вы увидите абсолютно разную Доминикану!
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Влад проводит ещё 1 экскурсию

Таинственный островТаинственный островТаинственный остров
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11 часов
Прелесть девственной природы в экзотических тропиках — поездка в национальный парк Лос Айтисес
Невозможно уехать из Доминиканской республики, не посетив национальный парк Лос Айтисес. Мангровые заросли, древние гроты с рисунками индейцев, бассейны с горной водой и пение экзотических птиц — вы окажетесь в тропической сказке, которую не забудете никогда.

Экскурсии на остров Саона

Райский день на острове СаонаРайский день на острове СаонаРайский день на острове Саона
81 за человека
12 часов
3 отзыва
Поддаться чарам белоснежного острова и прогуляться по колоритному городу художников
Добро пожаловать в уголок Доминиканы, который называют жемчужиной Карибов! Вы насладитесь ласковым солнцем, бирюзовыми волнами и бархатистым песком острова Саона. Займетесь снорклингом у кораллового рифа, познакомитесь с доминиканскими традициями в городе художников Альтос де Чавон и достанете звезду с морского дна.

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