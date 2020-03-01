Влад проводит ещё 1 экскурсию

Программа

Остров Саона является частью национального парка на юго-востоке Доминиканы. Из рыбацкой деревушки Байаибе, вы отправитесь в морское путешествие на небольшой индивидуальной лодке. Природная красота острова, лазурное море — все это завораживает.

У вас будет возможность посетить великолепнейшие места, покупаться, позагорать, насладиться окружающей красотой, чистейшим белым песком, в котором утопают ноги, поплавать с маской в кристально-чистой воде, понаблюдать за морской живностью. Не часто, но бывает, когда лодку сопровождают дельфины.

Любителям фотографий остается пожелать взять с собой дополнительные аккумуляторы и память для своей аппаратуры. Из нашего путешествия вы привезете огромное количество красивых фотографий, которые будут в дальнейшем напоминать об этой стране и этих волшебных местах.

На острове вы сможете поесть рыбу, морепродукты, мясо, выпить вкусные коктейли, ледяного пива или что-нибудь более горячительного. Также вы посетите мангровые заросли, естественный неглубокий бассейн, где обитают морские звезды. У вас будет возможность достать их, сделать с ними красивые и редкие кадры. Дети будут в восторге.

Далее мы посетим поселок художников Альтос де Чавон, который расположен на высоком берегу реки Чавон. Альтос де Чавон является копией средневековой испанской деревушки. Здесь вы увидите и посетите амфитеатр, где часто выступают звезды мировой эстрады, музей, посвященный индейцам племени Таино, увидите часовню, где венчался Майкл Джексон с Лизой Пресли, музей янтаря и ларимара.