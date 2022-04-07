СНОРКЕЛИНГ + ПРИРОДНЫЙ БАССЕЙН + ОТКРЫТЫЙ БАР
Для групп до 15 человек, которые хотят насладиться круизом вдоль побережья на
частном катамаране с вечеринкой, развлечениями, напитками и снорклингом.
Стоимость: 60$
СНОРКЕЛИНГ + ХУГО-ДАЙВИНГ + ПРИРОДНЫЙ БАССЕЙН + ОТКРЫТЫЙ БАР
Самый простой способ открыть для себя невероятный подводный мир в Пунта-Кане.
СНОРКЕЛИНГ + ПАРАСЕЙЛИНГ + ПРИРОДНЫЙ БАССЕЙН + ОТКРЫТЫЙ БАР
Стоимость: 125$
СНОРКЕЛИНГ + ПАРАСЕЙЛИНГ + ХУГО-ДАЙВИНГ + ПРИРОДНЫЙ БАССЕЙН + ОТКРЫТЫЙ БАР
Стоимость:145 $
Уно /Дуо ПАРАСЕЙЛИНГ
Для всех тех, кто стремится насладиться отдыхом в полной мере, мы подготовили 8 минутный невероятный полет вдоль побережья, где можно полюбоваться красотой Доминиканы с высоты птичьег полета.
Без напитков
Стоимость: 70 $
ВСЕ наши экскурсии включают открытый бар