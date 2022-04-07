Парасейлинг / Снорклинг

Парасейлинг / Снорклинг
Парасейлинг / Снорклинг
Парасейлинг / Снорклинг
Парасейлинг / Снорклинг
Парасейлинг / Снорклинг
Парасейлинг / Снорклинг
Парасейлинг / Снорклинг
Парасейлинг / Снорклинг
Парасейлинг / Снорклинг
Парасейлинг / Снорклинг

Что вас ожидает 🤩

  • Полет над Пунта Каной
  • Парасейлинг
  • Карибское море
  • Снорклинг
  • Открытый бар
  • Подводное плавание
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

СНОРКЕЛИНГ + ПРИРОДНЫЙ БАССЕЙН + ОТКРЫТЫЙ БАР

Для групп до 15 человек, которые хотят насладиться круизом вдоль побережья на

частном катамаране с вечеринкой, развлечениями, напитками и снорклингом.

Стоимость: 60$

СНОРКЕЛИНГ + ХУГО-ДАЙВИНГ + ПРИРОДНЫЙ БАССЕЙН + ОТКРЫТЫЙ БАР

Самый простой способ открыть для себя невероятный подводный мир в Пунта-Кане.

СНОРКЕЛИНГ + ПАРАСЕЙЛИНГ + ПРИРОДНЫЙ БАССЕЙН + ОТКРЫТЫЙ БАР

Стоимость: 125$

СНОРКЕЛИНГ + ПАРАСЕЙЛИНГ + ХУГО-ДАЙВИНГ + ПРИРОДНЫЙ БАССЕЙН + ОТКРЫТЫЙ БАР

Стоимость:145 $

Уно /Дуо ПАРАСЕЙЛИНГ

Для всех тех, кто стремится насладиться отдыхом в полной мере, мы подготовили 8 минутный невероятный полет вдоль побережья, где можно полюбоваться красотой Доминиканы с высоты птичьег полета.

Без напитков

Стоимость: 70 $

ВСЕ наши экскурсии включают открытый бар

Программа

Параселинг над Пунта Каной

Ответы на вопросы

Когда начало
Каждый день - по запросу в 08:00
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Каждый день - по запросу в 08:00

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🚗На машине🧒Можно с детьми⚙️Необычные🏆Активный отдых🤿Подводное плаваниеСноркелинг

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