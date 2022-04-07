СНОРКЕЛИНГ + ПРИРОДНЫЙ БАССЕЙН + ОТКРЫТЫЙ БАР

Для групп до 15 человек, которые хотят насладиться круизом вдоль побережья на

частном катамаране с вечеринкой, развлечениями, напитками и снорклингом.

Стоимость: 60$

СНОРКЕЛИНГ + ХУГО-ДАЙВИНГ + ПРИРОДНЫЙ БАССЕЙН + ОТКРЫТЫЙ БАР

Самый простой способ открыть для себя невероятный подводный мир в Пунта-Кане.

СНОРКЕЛИНГ + ПАРАСЕЙЛИНГ + ПРИРОДНЫЙ БАССЕЙН + ОТКРЫТЫЙ БАР

Стоимость: 125$

СНОРКЕЛИНГ + ПАРАСЕЙЛИНГ + ХУГО-ДАЙВИНГ + ПРИРОДНЫЙ БАССЕЙН + ОТКРЫТЫЙ БАР

Стоимость:145 $

Уно /Дуо ПАРАСЕЙЛИНГ

Для всех тех, кто стремится насладиться отдыхом в полной мере, мы подготовили 8 минутный невероятный полет вдоль побережья, где можно полюбоваться красотой Доминиканы с высоты птичьег полета.

Без напитков

Стоимость: 70 $

ВСЕ наши экскурсии включают открытый бар