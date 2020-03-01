Влад проводит ещё 1 экскурсию

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Открыть самый живописный уголок Доминиканы и увидеть незабываемое китовое «шоу»

Влад
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Влад – ваш гид
В путешествии по заповедному краю вы отдохнете на лучших пляжах полуострова, увидите эталонные пейзажи лагун и тропических зарослей, порадуете себя коктейлями на острове Бакарди и прокатитесь на лошадях к одному из самых высоких водопадов страны.

А также узнаете о культуре местных жителей и, главное, рассмотрите вблизи потрясающих горбатых китов.
100 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 13 часов
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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Райская Самана и горбатые киты
Райская Самана и горбатые киты

Что вас ожидает

«Шоу» горбатых китов
В залив, расположенный поблизости, с января до начала апреля заплывают на период спаривания горбатые киты. Потрясающих великанов вы увидите вблизи — выныривая из морской пучины и играя, она покажут себя во всей красе, и, поверьте, это редко доступное людям зрелище надолго останется в ваших воспоминаниях!

Остров Бакарди и обед в лагуне
Да-да, именно здесь снимали первую рекламу этого рома. После китового представления вы поедете на невероятно живописный остров, где вас будут ждать белоснежные пляжи, сочные пальмы и Пина Колада с другими божественными коктейлями. А затем я отвезу вас на обед в небольшую лагуну на обрыве горы.

Прогулка на лошадях к сказочному водопаду
По дороге на ранчо вы увидите множество колоритных селений, поближе познакомитесь с культурой и бытом их жителей и узнаете историю полуострова, красоту которого удалось чудесным образом сохранить. А прибыв на место, пересядете на лошадей и отправитесь вдоль горной реки к одному из самых высоких водопадов в стране — Эль-Лимон. Пройдя через джунгли, вы сможете в нем искупаться и отдохнуть в окружении нетронутой природы. После чего вернетесь на ранчо, где вам предложат напитки, и вы соберетесь в обратный путь.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы — только обязательные чаевые проводникам, который будут сопровождают вас на лошадях
  • Несмотря на близость горбатых китов, шоу полностью безопасно
Райская Самана и горбатые киты
Райская Самана и горбатые киты
Райская Самана и горбатые киты
Райская Самана и горбатые киты
Райская Самана и горбатые киты
Райская Самана и горбатые киты
Райская Самана и горбатые киты
Райская Самана и горбатые киты
Райская Самана и горбатые киты
Райская Самана и горбатые киты
Райская Самана и горбатые киты
Райская Самана и горбатые киты
Райская Самана и горбатые киты

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Влад
Влад
Меня зовут Влад, мне 23 года. Живу в этом райском тропическом уголке уже 2 года. За это время посетил множество интересных мест и знаю, что каждый хотел бы увидеть Доминикану под особым углом, не так, как все. Этого я и стараюсь добиться на своих авторских турах, которые всегда провожу в неформальной и теплой атмосфере, чтобы люди почувствовали себя не туристами, а старыми друзьями, прилетевшими ко мне в гости за новыми впечатлениями!
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Влад проводит ещё 1 экскурсию

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