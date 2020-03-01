Влад проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

«Шоу» горбатых китов

В залив, расположенный поблизости, с января до начала апреля заплывают на период спаривания горбатые киты. Потрясающих великанов вы увидите вблизи — выныривая из морской пучины и играя, она покажут себя во всей красе, и, поверьте, это редко доступное людям зрелище надолго останется в ваших воспоминаниях!

Остров Бакарди и обед в лагуне

Да-да, именно здесь снимали первую рекламу этого рома. После китового представления вы поедете на невероятно живописный остров, где вас будут ждать белоснежные пляжи, сочные пальмы и Пина Колада с другими божественными коктейлями. А затем я отвезу вас на обед в небольшую лагуну на обрыве горы.

Прогулка на лошадях к сказочному водопаду

По дороге на ранчо вы увидите множество колоритных селений, поближе познакомитесь с культурой и бытом их жителей и узнаете историю полуострова, красоту которого удалось чудесным образом сохранить. А прибыв на место, пересядете на лошадей и отправитесь вдоль горной реки к одному из самых высоких водопадов в стране — Эль-Лимон. Пройдя через джунгли, вы сможете в нем искупаться и отдохнуть в окружении нетронутой природы. После чего вернетесь на ранчо, где вам предложат напитки, и вы соберетесь в обратный путь.