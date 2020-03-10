3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Поддаться чарам белоснежного острова и прогуляться по колоритному городу художников

Максим
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Максим – экскурсионное агентство
Добро пожаловать в уголок Доминиканы, который называют жемчужиной Карибов! Вы насладитесь ласковым солнцем, бирюзовыми волнами и бархатистым песком острова Саона.

Займетесь снорклингом у кораллового рифа, познакомитесь с доминиканскими традициями в городе художников Альтос де Чавон и достанете звезду с морского дна.
81 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 12 часов
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Райский день на острове Саона
Райский день на острове Саона

Что вас ожидает

Провести день в стиле Баунти!
До острова Саона мы доберемся на скоростной моторной лодке с навесом. По пути остановимся на морской отмели: здесь вы понаблюдаете за морскими звездами, искупаетесь в природном бассейне, а мы оборудуем для вас плавучий стол с фруктами и напитками. После вы проведете несколько сказочных часов на райском острове: отдохнете на лежаках вдали от туристических групп, прогуляетесь по белоснежному песку, насладитесь вкусным обедом и прохладительными напитками. А еще сможете понырять с маской и трубкой над красочным коралловым рифом.

Altos de Chavon: доминиканское «Средневековье»
Атмосферный город художников Altos de Chavon, куда мы отправимся, покажется вам средневековым уголком Испании или Италии. На самом же деле это место — воссозданная, реально существовавшая испанская деревушка 15 века. Вы прогуляетесь по колоритным улочкам, которые послужат отличными декорациями для фото, посетите местный амфитеатр и одну из главных достопримечательностей городка: церковь Святого Станислава, где венчались Майкл Джексон и Лиза Мария Пресли.

На обратном пути мы заглянем в хороший сувенирный магазин с приятными ценами: здесь вы сможете запастить подарками для близких, продегустировать ром и воспользоваться быстрым интернетом.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Экскурсия стартует около 7:30, обратно возвращаемся около 19:00

Что включено в стоимость

  • трансфер от вашего отеля и обратно
  • обед (шведский стол), алкогольные и безалкогольные напитки
  • маска и трубка для снорклинга.
Райский день на острове Саона
Райский день на острове Саона
Райский день на острове Саона
Райский день на острове Саона
Райский день на острове Саона
Райский день на острове Саона
Райский день на острове Саона
Райский день на острове Саона
Райский день на острове Саона
Райский день на острове Саона

Экскурсия проводится в понедельник и субботу в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Максим
Максим
Добрый день! Меня зовут Максим; задача нашего агентства, представителем которого я являюсь, — сделать ваш отдых в Доминикане веселым, комфортным и интересным. За 8 лет работы наша команда заслужила сертификат качества, а еще приняла участие в трёх выпусках «Орёл и Решка» и в съёмках программы «Жизнь Других» в Доминикане. Будем очень рады сделать ваше путешествие незабываемым!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
было потрясающе! интересно, полностью соответствует описанию, гид - шикарный.
вовремя забрали из отеля, порадовала отличная организация. рекомендую)
9 марта 2020
Всё безумно понравилось, в основном, из-за гида Димаса. Топовые истории, интересные факты, всё легко и с юморком.

Сам остров и карибское море невероятно красивые, тоже очень понравилось.

Круто, что едем на моторной лодке, а не на мотомаране - получается в несколько раз быстрее.

Рекомендую!
4 марта 2020
Все было супер, забрали из отеля. Экскурсию проводил Димас - отличный гид, замечательный и крайне веселый человек. Один из лучших! Саона - великолепное место! Димасик, спасибо! :)

Максим проводит ещё 3 экскурсии

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