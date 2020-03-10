3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Провести день в стиле Баунти!

До острова Саона мы доберемся на скоростной моторной лодке с навесом. По пути остановимся на морской отмели: здесь вы понаблюдаете за морскими звездами, искупаетесь в природном бассейне, а мы оборудуем для вас плавучий стол с фруктами и напитками. После вы проведете несколько сказочных часов на райском острове: отдохнете на лежаках вдали от туристических групп, прогуляетесь по белоснежному песку, насладитесь вкусным обедом и прохладительными напитками. А еще сможете понырять с маской и трубкой над красочным коралловым рифом.

Altos de Chavon: доминиканское «Средневековье»

Атмосферный город художников Altos de Chavon, куда мы отправимся, покажется вам средневековым уголком Испании или Италии. На самом же деле это место — воссозданная, реально существовавшая испанская деревушка 15 века. Вы прогуляетесь по колоритным улочкам, которые послужат отличными декорациями для фото, посетите местный амфитеатр и одну из главных достопримечательностей городка: церковь Святого Станислава, где венчались Майкл Джексон и Лиза Мария Пресли.

На обратном пути мы заглянем в хороший сувенирный магазин с приятными ценами: здесь вы сможете запастить подарками для близких, продегустировать ром и воспользоваться быстрым интернетом.