Рыбалка в Атлантике

Рыбалка в Атлантике
Рыбалка в Атлантике
Рыбалка в Атлантике
Рыбалка в Атлантике

Что вас ожидает 🤩

  • Яхта
  • Океанический тролинг
  • Атлантический океан
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Ваше любимое времяпрепровождение – это рыбалка?

Тогда Вы не должны изменять своим привычкам, находясь в отпуске! Не упустите возможность порыбачить в Атлантическом океане. Высокая волна, мужская компания и любимый напиток корсаров создадут идеальные условия для отличного улова! В зависимости от сезона и погодных условий, Вы можете поймать на крючок огромного марлина, дораду или барракуду. Яхты оборудованы снаряжением для троллинговой рыбалки. Вместе с Вами могут поехать и сопровождающие, которые не будут принимать участие в рыбалке, а лишь окажут Вам моральную поддержку.

Вы можете стать атлантическим рыбаком или просто наблюдателем

Стоимость:

Рыбак - 79$

Наблюдатель - 60 $

Программа

Атлантический океан

Ответы на вопросы

Что входит
  • Рыболовные снасти
  • Наживка
  • Трансфер
  • Прохладительные напитки ня яхте
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:00

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