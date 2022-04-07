Ваше любимое времяпрепровождение – это рыбалка?

Тогда Вы не должны изменять своим привычкам, находясь в отпуске! Не упустите возможность порыбачить в Атлантическом океане. Высокая волна, мужская компания и любимый напиток корсаров создадут идеальные условия для отличного улова! В зависимости от сезона и погодных условий, Вы можете поймать на крючок огромного марлина, дораду или барракуду. Яхты оборудованы снаряжением для троллинговой рыбалки. Вместе с Вами могут поехать и сопровождающие, которые не будут принимать участие в рыбалке, а лишь окажут Вам моральную поддержку.

Вы можете стать атлантическим рыбаком или просто наблюдателем

Стоимость:

Рыбак - 79$

Наблюдатель - 60 $