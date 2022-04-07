Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.
Индивидуальное путешествие в столицу Доминиканы и первый каменный город Нового Света – Санто Доминго. По Вашему желанию Вы:
Посетите различные места в Санто Доминго, начиная от колониальной зоны до современной части города.
Пообедаете в старой части города в красивом ресторане.
Узнаете много о Доминиканской Республике, начиная с эпохи индейцев Таино.
Можно также заехать в музей рома Барсело.
Для бронирования экскурсии необходимо внести минимальную оплату 620$. Остальная сумма рассчитывается исходя из количества человек и тех мест, которые Вы пожелаете посетить.
Программа
Пантеон Отечества, Кинотетр 5D, Музей Casas Reales, Маяк Колумба, Первая улица нового света Las Damas, Площадь Колумба, Дом Диего Колумба, Кафедральный, собор, Набережная Санто Доминго, Дворец Президента, Пещера Трес Охос, Современный город, Национальный океанариум, Зоопарк, Торговые комплексы
Ответы на вопросы
Что входит
Входные билеты
Обед
Когда и сколько длится
Когда: Любой день в 07:30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Любой день в 07:30
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