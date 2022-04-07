Scape Park

Scape Park
Scape Park
Scape Park
Scape Park
Scape Park
Scape Park
Scape Park
Scape Park
Scape Park
Scape Park

Что вас ожидает 🤩

  • Ботанический сад
  • Зиплайн над джунглями
  • Катание на лошадях
  • Багги по джунглям
  • Пещера Игуабонита
  • Утес Эль-Фараллон
  • Пещеры и животные
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Scape park - природный парк с активными развлечениями для любителей природы и активного отдыха.

Вы поплаваете в бирюзовой воде сенота Ойо-Асуль, прогуляетесь по ботаническому саду, прокатитесь на зиплайне над густыми джунглями, покатаетесь на лошадях, а можете проехать на багги по джунглям. Обезьянки-капуццины, лошади, пони, козы, попугаи и другие птички и животные обитают в чудо парке.

В Игуаналэнд Вы увидите игун, так близко, как никогда ранее. Не пропустите экскурсию и в пещеру Игуабонита, где Вы поднимитесь на 100-метровый утес Эль-Фараллон, чтобы затем спуститься в разветвленную сеть пещер и подземных туннелей.

Особенное место для семейного отдыха!

Ответы на вопросы

Когда начало
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:00
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:00

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