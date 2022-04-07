Scape park - природный парк с активными развлечениями для любителей природы и активного отдыха.

Вы поплаваете в бирюзовой воде сенота Ойо-Асуль, прогуляетесь по ботаническому саду, прокатитесь на зиплайне над густыми джунглями, покатаетесь на лошадях, а можете проехать на багги по джунглям. Обезьянки-капуццины, лошади, пони, козы, попугаи и другие птички и животные обитают в чудо парке.

В Игуаналэнд Вы увидите игун, так близко, как никогда ранее. Не пропустите экскурсию и в пещеру Игуабонита, где Вы поднимитесь на 100-метровый утес Эль-Фараллон, чтобы затем спуститься в разветвленную сеть пещер и подземных туннелей.

Особенное место для семейного отдыха!