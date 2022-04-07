Хотели бы Вы увидеть подводный мир отправившись в морское путешествие?

Теперь это возможно - прогулка на лодке с прозрачным дном, подводное плавание в шлеме с панорамным видом, подводные акваскутера в Вашем распоряжении

Вы совершите подводное погружение, удобно устроившись, без использования маски или трубки, на борту одного из наших аквабайков на глубину 3-4 метра, где окажитесь в прямом контакте в морской среде и ее жителями.

Это просто удивительно - ходить по дну и спокойно дышать, наблюдая за рыбками и подводными обитателями, с которыми повстречаетесь.

Получите непередаваемые эмоции, отправляйтесь в морское путешествие всей семьей!

Стоимость: Взрослый - 90 $ Детский (от 4х лет) - 50 $