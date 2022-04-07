SCUBADOO

SCUBADOO
SCUBADOO
SCUBADOO

Что вас ожидает 🤩

  • Прогулки по дну моря
  • Подводное плавание
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Хотели бы Вы увидеть подводный мир отправившись в морское путешествие?

Теперь это возможно - прогулка на лодке с прозрачным дном, подводное плавание в шлеме с панорамным видом, подводные акваскутера в Вашем распоряжении

Вы совершите подводное погружение, удобно устроившись, без использования маски или трубки, на борту одного из наших аквабайков на глубину 3-4 метра, где окажитесь в прямом контакте в морской среде и ее жителями.

Это просто удивительно - ходить по дну и спокойно дышать, наблюдая за рыбками и подводными обитателями, с которыми повстречаетесь.

Получите непередаваемые эмоции, отправляйтесь в морское путешествие всей семьей!

Стоимость: Взрослый - 90 $ Детский (от 4х лет) - 50 $

Ответы на вопросы

Когда начало
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 00:00
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 00:00

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