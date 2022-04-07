Четверг в 17:00

Unique Night Cave Tour

Unique Night Cave Tour
Unique Night Cave Tour
Unique Night Cave Tour
Unique Night Cave Tour
Unique Night Cave Tour
Unique Night Cave Tour
Unique Night Cave Tour
Unique Night Cave Tour
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.
  • Вы посетите Domitai Park
  • Погоняете на багги по трассе ночью!
  • Насладитесь купанием в кристально чистых лагунах Игуанабония, освещенных ночью!
  • Попробуете доминиканский ужин в ресторане Rancho Yucayeque!
  • Увидите шоу индейцев в исторически воссозданной деревни Таино!
  • А еще Вас ждет зажигательная вечеринка и танцы под звездами в амфитеатре под открытым небом и костер.

Стоимость: 139$ взрослый билет, 75$ детский билет

Программа

Вы отправляетесь на пляж Макао, чтобы увидеть прекрасный закат и возвращаетесь на наше ранчо Cenote Cave. Здесь начинается Ваш ночной заезд на нашей частной трассе.

на ранчо, Вам расскажут много интересного о кокосовом масле, табаке, роме, кофе, какао и шоколадном чае.

Не забудьте посетить исторически воссозданную деревню Таино, где вас будут развлекать шоу и танцами.

Затем будет время поплавать в красивейшей воде пещеры

После красивой прогулки с горящими факелами мы насладимся необыкновенным доминиканским ужином в нашем типичном ресторане-Yucayeque.

После ужина Вас ждет вечеринка с танцами, карнавал и костер

Ответы на вопросы

Что входит
  • 1. Трансфер в отель. Сафари пикап и обратно на автобусе. 2. Около 1
  • 5 часов езды
  • Включая ночное вождение на частной раллийной трассе. 3. Презентация и дегустация доминиканских продуктов 4. Купание в пещерах Сенота ночью 5. Доминиканская ужин: -- Эмпанада из маниоки --Жареный сладкий картофель --Свиные отбивные --Доминиканская жареная курица --Вегетарианская лазанья из баклажанов --Рис с бобами --салат --овощи BAR: Пиво / вино /Ром /Водка /Виски /Вода /Безалкогольные напитки / Клюквенный сок / апельсиновый сок /Mamajuana
Когда и сколько длится
Когда: Четверг в 17:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Четверг в 17:00

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