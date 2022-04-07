Четверг в 17:00

Вы отправляетесь на пляж Макао, чтобы увидеть прекрасный закат и возвращаетесь на наше ранчо Cenote Cave. Здесь начинается Ваш ночной заезд на нашей частной трассе.

на ранчо, Вам расскажут много интересного о кокосовом масле, табаке, роме, кофе, какао и шоколадном чае.

Не забудьте посетить исторически воссозданную деревню Таино, где вас будут развлекать шоу и танцами.

Затем будет время поплавать в красивейшей воде пещеры

После красивой прогулки с горящими факелами мы насладимся необыкновенным доминиканским ужином в нашем типичном ресторане-Yucayeque.

После ужина Вас ждет вечеринка с танцами, карнавал и костер