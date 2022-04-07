Четверг в 17:00

Стоимость: 139$ взрослый билет, 75$ детский билет
Вы отправляетесь на пляж Макао, чтобы увидеть прекрасный закат и возвращаетесь на наше ранчо Cenote Cave. Здесь начинается Ваш ночной заезд на нашей частной трассе.
на ранчо, Вам расскажут много интересного о кокосовом масле, табаке, роме, кофе, какао и шоколадном чае.
Не забудьте посетить исторически воссозданную деревню Таино, где вас будут развлекать шоу и танцами.
Затем будет время поплавать в красивейшей воде пещеры
После красивой прогулки с горящими факелами мы насладимся необыкновенным доминиканским ужином в нашем типичном ресторане-Yucayeque.
После ужина Вас ждет вечеринка с танцами, карнавал и костер