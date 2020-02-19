2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Чудо-юдо Рыба-кит

Мы заберём вас из отеля в 6 утра и будем в пути 1,5 часа, за которые вы морально подготовитесь к фантастической встрече! По дороге сделаем остановку для завтрака и отправимся в порт для пересадки на катамаран под руководством опытного капитана.

Ну а дальше начнётся сказка: вы поплывёте в открытый океан, чтобы понаблюдать за крупнейшими млекопитающими на планете. Горбачи отличаются от других китов тем, что любят выпрыгивать из воды и хлопать плавниками. Надеемся, вам повезёт увидеть подобный перфоманс!

Отдых от ярких впечатлений в райских местах

Обсудить ощущения мы отправимся на остров Кайо Левантадо, где снимался «Последний герой» и реклама рома «Бакарди». Пляжная идиллия успокоит ум после увиденного, а купание в океане, прогулка вдоль побережья и разглядывание морских звёзд подарит вам мягкие эмоции. После релакса мы доберёмся до полуострова Самана, где на частной вилле в ресторане с живописным видом вы отполируете впечатления сытным обедом.

Дальше вы возвращаетесь на остров Бакарди и оставшееся время проводите там: купаетесь, отдыхаете, загораете и ждете остальную группу.