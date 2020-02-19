2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Выйти в океан под началом капитана и понаблюдать за добрыми гигантами в своей стихии

Максим
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Максим – экскурсионное агентство
Каждый год возле берегов Доминиканы зимуют не только путешественники, но и горбачи — энергичные чудо-рыбы, которых не спутаешь с другими китами! На катамаране вы отправитесь на незабываемую фотоохоту и заворожитесь зрелищем, которое бывает раз в жизни.

А ещё побываете на безлюдном райском пляже и пообедаете на частной вилле.
88 за человека
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Это групповая экскурсия
На кораблике
Продолжительность 13 часов
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле в Пунта-Кане
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Вес счастья — 30 тонн: встреча с горбатыми китами
Вес счастья — 30 тонн: встреча с горбатыми китами

Что вас ожидает

Чудо-юдо Рыба-кит
Мы заберём вас из отеля в 6 утра и будем в пути 1,5 часа, за которые вы морально подготовитесь к фантастической встрече! По дороге сделаем остановку для завтрака и отправимся в порт для пересадки на катамаран под руководством опытного капитана.

Ну а дальше начнётся сказка: вы поплывёте в открытый океан, чтобы понаблюдать за крупнейшими млекопитающими на планете. Горбачи отличаются от других китов тем, что любят выпрыгивать из воды и хлопать плавниками. Надеемся, вам повезёт увидеть подобный перфоманс!

Отдых от ярких впечатлений в райских местах
Обсудить ощущения мы отправимся на остров Кайо Левантадо, где снимался «Последний герой» и реклама рома «Бакарди». Пляжная идиллия успокоит ум после увиденного, а купание в океане, прогулка вдоль побережья и разглядывание морских звёзд подарит вам мягкие эмоции. После релакса мы доберёмся до полуострова Самана, где на частной вилле в ресторане с живописным видом вы отполируете впечатления сытным обедом.

Дальше вы возвращаетесь на остров Бакарди и оставшееся время проводите там: купаетесь, отдыхаете, загораете и ждете остальную группу.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Мы выедем на экскурсию около 7 утра и вернём вас в отель около 9-10 вечера
  • Экскурсия проводится с 20 января по 23 марта

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: комфортный автобус с Wi-Fi, скоростной моторный катер только для нашей группы, завтрак (сэндвич и кофе), обед на частной вилле на полуострове Самана, вода в течение целого дня, ром во время обеда
  • Дополнительные расходы: лежаки на острове 2 — 3$
Вес счастья — 30 тонн: встреча с горбатыми китами
Вес счастья — 30 тонн: встреча с горбатыми китами
Вес счастья — 30 тонн: встреча с горбатыми китами
Вес счастья — 30 тонн: встреча с горбатыми китами
Вес счастья — 30 тонн: встреча с горбатыми китами
Вес счастья — 30 тонн: встреча с горбатыми китами
Вес счастья — 30 тонн: встреча с горбатыми китами
Вес счастья — 30 тонн: встреча с горбатыми китами
Вес счастья — 30 тонн: встреча с горбатыми китами
Вес счастья — 30 тонн: встреча с горбатыми китами

Экскурсия проводится во вторник и четверг в 06:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле в Пунта-Кане.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Максим
Максим
Добрый день! Меня зовут Максим; задача нашего агентства, представителем которого я являюсь, — сделать ваш отдых в Доминикане веселым, комфортным и интересным. За 8 лет работы наша команда заслужила сертификат качества, а еще приняла участие в трёх выпусках «Орёл и Решка» и в съёмках программы «Жизнь Других» в Доминикане. Будем очень рады сделать ваше путешествие незабываемым!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

19 февраля 2020
Все хорошо, экскурсия была отличная. Гид хороший, приятный человек, интересный собеседник. Организация экскурсии на хорошем уровне. Мы остались довольны.
14 февраля 2020
Здравствуйте, сегодня у нас была экскурсия , охота на китов! Нас сразу предупредили , что это одна из самых сложных !!! Но наш гид Александр сделал все возможное , чтобы нам было интересно и весело , познавательно! Хочется сказать огромное спасибо экипажу катамарана, не смотря на большие волны🥺 и чуть чуть страшненько🤪все прошло ОТЛИЧНО!!!!!я рекомендую!!!! Александр большое спасибо!!!!!

Максим проводит ещё 3 экскурсии

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