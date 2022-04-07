VIP Саона Карибская Жемчужина

Сбор из отелей и автобусная поездка в течении 50 минут до Альтос де Чавон

Индивидуальная
Сбор из отелей и автобусная поездка в течении 50 минут до Альтос де Чавон.

В нем пешая прогулка по городу, после чего, перезд на автобусе в течении 15 минут до рыбацкой деревушки Байаибе.

Далее, морская прогулка на скоростном катамаране по Карибскому морю к острову Саона с различными остановками, для снорклинга, купания с морскими звездами, обеда и отдыхе на пляже
VIP Саона Карибская Жемчужина
VIP Саона Карибская Жемчужина
VIP Саона Карибская Жемчужина
VIP Саона Карибская Жемчужина
VIP Саона Карибская Жемчужина
VIP Саона Карибская Жемчужина

Что вас ожидает 🤩

  • Карибское море
  • Остров Саона
  • Город Художников "Альтос де Чавон"
  • Натуральный бассейн (место обитания морских звезд)
  • Пролив Катуано
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Вы посетите знаменитую деревушку Альтос де Чавон, где сможете погулять, сделать фотографии, насладиться арихитектурой, попить кофе в местном кафе, зайти в магазинчики или галереи, кинуть монетку в фонтан и прогуляться до амфитеатра. Далее из туристического городка Байяибе, расположенного на берегу Карибского моря Вы отправитесь к острову Саона вдоль побережья национального парка «Parque del Este”. На протяжении всего путешествия будет открытый бар с прохладительными напитками. По приезду на остров, Вас ожидает отдых на пляже, вкуснейший доминиканский обед с настоящими карибскими лангустами (зависит от сезона), приготовленными на гриле и открытый бар. Также во время путешествия Вы обязательно посетите «голубую лагуну» - это натуральный бассейн, где обитают моркие звезды.

На протяжении экскурсии с вами будет наш гид, который расскажет разные истории о жизни и достопримечательностях Доминиканы.

Стоимость: Экскурсия рассчитывается от количества человека и ваших предпочтений. Программа может изменяться и дополняться.

Перед покупкой позвоните, пожалуйста, по телефону для уточнений. +18094178105 или +18293571776

Программа

Карибское море, Остров Саона, Натуральный бассейн (место обитания морских звезд), Альтос де Чавон, Пролив Катуано

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Напитки
  • Обед
  • Комфортабельный автобус
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:00

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