Вы посетите знаменитую деревушку Альтос де Чавон, где сможете погулять, сделать фотографии, насладиться арихитектурой, попить кофе в местном кафе, зайти в магазинчики или галереи, кинуть монетку в фонтан и прогуляться до амфитеатра. Далее из туристического городка Байяибе, расположенного на берегу Карибского моря Вы отправитесь к острову Саона вдоль побережья национального парка «Parque del Este”. На протяжении всего путешествия будет открытый бар с прохладительными напитками. По приезду на остров, Вас ожидает отдых на пляже, вкуснейший доминиканский обед с настоящими карибскими лангустами (зависит от сезона), приготовленными на гриле и открытый бар. Также во время путешествия Вы обязательно посетите «голубую лагуну» - это натуральный бассейн, где обитают моркие звезды.

На протяжении экскурсии с вами будет наш гид, который расскажет разные истории о жизни и достопримечательностях Доминиканы.

Стоимость: Экскурсия рассчитывается от количества человека и ваших предпочтений. Программа может изменяться и дополняться.

Перед покупкой позвоните, пожалуйста, по телефону для уточнений. +18094178105 или +18293571776