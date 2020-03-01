Влад проводит ещё 1 экскурсию

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Обзорная экскурсия по столице Доминиканы: пещера «Три глаза», маяк Колумба и колониальный квартал

Влад
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Влад – ваш гид
Санто-Доминго — первый город, основанный в Новом Свете после открытия Америки, поэтому посетить это исторически значимое место стоит обязательно, где бы вы ни отдыхали в Доминиканской Республике.

На экскурсии вы побываете в пещере с тремя красивыми озерами; зайдете в Маяк Колумба, где хранятся останки великого мореплавателя, и Национальный Пантеон, в котором покоятся национальные герои.

Осмотрите старинные артефакты колониальных времен во дворце, где жили три поколения семьи Колумбов, и познакомитесь с историей старейшего католического собора в Западном полушарии.
66 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 12 часов
До 14 человек
Можно с детьми
Встреча в отелях Баваро, Пунта-Каны или Байяибе
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Визитные карточки Санто-Доминго
Визитные карточки Санто-Доминго

Что вас ожидает

Пещера Los Tres Ojos
Экскурсия начнется с посещения пещеры, получившей название «Три глаза» из-за трех внутренних озер на 15-метровой глубине, каждое из которых имеет особый состав воды и цвет. Одно — пресное с чистейшей аквамариновой водой, второе — самое маленькое, зелено-желтое, с серной водой, от которой исходят целебные пары. И третье соленое, расположенное под мощными сталактитами.

Маяк Колумба — останки мореплавателя и музей
Осмотрев природное чудо, вы направитесь к маяку Колумба, одной из главных достопримечательностей всей страны. Именно здесь находится мавзолей из белого мрамора с останками Христофора Колумба. Также вы посетите интересный музей, где рассмотрите артефакты первых лет испанского пребывания на острове и экспозицию, посвященную путешествиям великого мореплавателя.

Колониальный квартал
Вы побываете в Национальном Пантеоне, где в саркофагах покоятся герои Доминиканской республики. Увидите подарок испанского диктатора Франко и Адольфа Гитлера, а также, возможно, застанете впечатляющую сцену караула. Затем посетите Кафедральный собор Пресвятой Девы Марии — старейший в Америке, где сможете воспользоваться прекрасным аудиогидом на русском языке и прослушать информацию об истории храма. И в завершение осмотрите дворец Диего Колумба, сына первооткрывателя и вице-короля Новой Испании. Познакомитесь с типичным образцом колониальной архитектуры, увидите старинную мебель и средневековые экспонаты — доспехи, оружие, сундуки и произведения искусства. При желании, здесь вы также воспользуетесь аудиогидом.

Организационные детали

  • Я встречу вас в отеле Баваро, Пунта-Каны или Байяибе и после экскурсии отвезу обратно.
  • В середине программы будет небольшой пикник на берегу Карибского моря.
Визитные карточки Санто-Доминго
Визитные карточки Санто-Доминго
Визитные карточки Санто-Доминго
Визитные карточки Санто-Доминго
Визитные карточки Санто-Доминго
Визитные карточки Санто-Доминго
Визитные карточки Санто-Доминго
Визитные карточки Санто-Доминго
Визитные карточки Санто-Доминго
Визитные карточки Санто-Доминго
Визитные карточки Санто-Доминго
Визитные карточки Санто-Доминго
Визитные карточки Санто-Доминго

Экскурсия проводится в среду в 06:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 14 человек.
  • Местов встречи для начала тура в отелях Баваро, Пунта-Каны или Байяибе.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Влад
Влад
Меня зовут Влад, мне 23 года. Живу в этом райском тропическом уголке уже 2 года. За это время посетил множество интересных мест и знаю, что каждый хотел бы увидеть Доминикану под особым углом, не так, как все. Этого я и стараюсь добиться на своих авторских турах, которые всегда провожу в неформальной и теплой атмосфере, чтобы люди почувствовали себя не туристами, а старыми друзьями, прилетевшими ко мне в гости за новыми впечатлениями!
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Влад проводит ещё 1 экскурсию

Райская Самана и горбатые китыРайская Самана и горбатые китыРайская Самана и горбатые киты
100 за человека
13 часов
Открыть самый живописный уголок Доминиканы и увидеть незабываемое китовое «шоу»
В путешествии по заповедному краю вы отдохнете на лучших пляжах полуострова, увидите эталонные пейзажи лагун и тропических зарослей, порадуете себя коктейлями на острове Бакарди и прокатитесь на лошадях к одному из самых высоких водопадов страны. А также узнаете о культуре местных жителей и, главное, рассмотрите вблизи потрясающих горбатых китов.

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