Влад проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Пещера Los Tres Ojos

Экскурсия начнется с посещения пещеры, получившей название «Три глаза» из-за трех внутренних озер на 15-метровой глубине, каждое из которых имеет особый состав воды и цвет. Одно — пресное с чистейшей аквамариновой водой, второе — самое маленькое, зелено-желтое, с серной водой, от которой исходят целебные пары. И третье соленое, расположенное под мощными сталактитами.

Маяк Колумба — останки мореплавателя и музей

Осмотрев природное чудо, вы направитесь к маяку Колумба, одной из главных достопримечательностей всей страны. Именно здесь находится мавзолей из белого мрамора с останками Христофора Колумба. Также вы посетите интересный музей, где рассмотрите артефакты первых лет испанского пребывания на острове и экспозицию, посвященную путешествиям великого мореплавателя.

Колониальный квартал

Вы побываете в Национальном Пантеоне, где в саркофагах покоятся герои Доминиканской республики. Увидите подарок испанского диктатора Франко и Адольфа Гитлера, а также, возможно, застанете впечатляющую сцену караула. Затем посетите Кафедральный собор Пресвятой Девы Марии — старейший в Америке, где сможете воспользоваться прекрасным аудиогидом на русском языке и прослушать информацию об истории храма. И в завершение осмотрите дворец Диего Колумба, сына первооткрывателя и вице-короля Новой Испании. Познакомитесь с типичным образцом колониальной архитектуры, увидите старинную мебель и средневековые экспонаты — доспехи, оружие, сундуки и произведения искусства. При желании, здесь вы также воспользуетесь аудиогидом.