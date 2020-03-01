Максим проводит ещё 3 экскурсии

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Открыть самобытную столицу Доминиканы и посетить загадочную пещеру Три глаза

Максим
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Максим – экскурсионное агентство
Доминикана — это не только пляжный рай, но и целый пласт мировой культуры.

Наше путешествие в Санто-Доминго поможет вам в этом убедиться: вы увидите колониальные особняки, посетите первый храм Западного полушария и погрузитесь в пестрый столичный колорит.

А кроме того, отыщете мистические озера в пещере Три глаза и доберетесь до маяка Колумба.
81 за человека
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 16 человек
Можно с детьми
Встреча отель в Пунта-Кане
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Все грани Санто-Доминго
Все грани Санто-Доминго

Что вас ожидает

Три глаза Доминиканы
Первым открытием на пути к Санто-Доминго станет пещера Три глаза: под её скалистыми сводами вы обнаружите три кристально-чистых озера — серное, соленое и пресное — разного цвета и состава. Прогуляетесь по витиеватым ступенькам, заглянете в прохладные гроты и насладитесь мистическими пейзажами, от которых по коже пробегают мурашки. Мы расскажем о чудесных свойствах озерной воды, а затем проведем вас к еще одному, недавно обнаруженному озеру, которое считается самым живописным из четырех.

Колониальный дух Санто-Доминго
Старые кварталы Санта-Доминго недаром вошли в список наследия ЮНЕСКО: здесь вы проникнетесь атмосферой колониальной Доминиканы и погрузитесь в историю Нового Света. Мы пройдем по мощеным улочкам, рассматривая старинные яркие особняки 16 века, заглянем в первый храм Нового Света, где был найден прах Христофора Колумба, и посетим роскошный дом его сына, Диего Колумба, вице-короля Новой Испании. Вы разберетесь в истоках Санто-Доминго, отобедаете в ресторанчике с чудесным видом на колониальную площадь и отыщете места съемок фильма «Крестный отец 2».

По следам Колумба
Маяк Колумба — пожалуй, центральная достопримечательность Доминиканы, обязательная для посещения. Вы осмотрите здание, напоминающее одновременно католический собор, пирамиды американских индейцев и советскую станцию, прочитаете цитаты первооткрывателей на исполинском фасаде. Узнаете, почему последним пристанищем Колумба стала именно Доминиканская Республика, а в залах маяка-музея увидите подлинные документы о его путешествиях и открытиях.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном автобусе с WiFi. Время в пути до Санто-Доминго составляет 2 часа.
  • Экскурсию для вас проведет один из русскоязычных гидов нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включен трансфер, питьевая вода в автобусе, все входные билеты, обед
  • Дополнительно вы сможете посетить в Колониальном городе кинотеатр 5D и посмотреть фильм про пиратов — 5$ с человека
Все грани Санто-Доминго
Все грани Санто-Доминго
Все грани Санто-Доминго
Все грани Санто-Доминго
Все грани Санто-Доминго
Все грани Санто-Доминго
Все грани Санто-Доминго
Все грани Санто-Доминго
Все грани Санто-Доминго
Все грани Санто-Доминго
Все грани Санто-Доминго
Все грани Санто-Доминго
Все грани Санто-Доминго

Экскурсия проводится в субботу в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 16 человек.
  • Местов встречи для начала тура отель в Пунта-Кане.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Максим
Максим
Добрый день! Меня зовут Максим; задача нашего агентства, представителем которого я являюсь, — сделать ваш отдых в Доминикане веселым, комфортным и интересным. За 8 лет работы наша команда заслужила сертификат качества, а еще приняла участие в трёх выпусках «Орёл и Решка» и в съёмках программы «Жизнь Других» в Доминикане. Будем очень рады сделать ваше путешествие незабываемым!
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