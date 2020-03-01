Максим проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Три глаза Доминиканы

Первым открытием на пути к Санто-Доминго станет пещера Три глаза: под её скалистыми сводами вы обнаружите три кристально-чистых озера — серное, соленое и пресное — разного цвета и состава. Прогуляетесь по витиеватым ступенькам, заглянете в прохладные гроты и насладитесь мистическими пейзажами, от которых по коже пробегают мурашки. Мы расскажем о чудесных свойствах озерной воды, а затем проведем вас к еще одному, недавно обнаруженному озеру, которое считается самым живописным из четырех.

Колониальный дух Санто-Доминго

Старые кварталы Санта-Доминго недаром вошли в список наследия ЮНЕСКО: здесь вы проникнетесь атмосферой колониальной Доминиканы и погрузитесь в историю Нового Света. Мы пройдем по мощеным улочкам, рассматривая старинные яркие особняки 16 века, заглянем в первый храм Нового Света, где был найден прах Христофора Колумба, и посетим роскошный дом его сына, Диего Колумба, вице-короля Новой Испании. Вы разберетесь в истоках Санто-Доминго, отобедаете в ресторанчике с чудесным видом на колониальную площадь и отыщете места съемок фильма «Крестный отец 2».

По следам Колумба

Маяк Колумба — пожалуй, центральная достопримечательность Доминиканы, обязательная для посещения. Вы осмотрите здание, напоминающее одновременно католический собор, пирамиды американских индейцев и советскую станцию, прочитаете цитаты первооткрывателей на исполинском фасаде. Узнаете, почему последним пристанищем Колумба стала именно Доминиканская Республика, а в залах маяка-музея увидите подлинные документы о его путешествиях и открытиях.