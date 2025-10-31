читать дальше

знает русский язык, свободно и интересно рассказывал историю достопримечательностей.

Сами достопримечательности к сожалению не такие впечатляющие как хотелось бы, и их не так много в Александрии, но тем не менее было интересно посмотреть. Гид Халиль (надеюсь правильно называю его имя), очень порядочный и честный человек, это было очень приятно осознать. Мы успели посмотреть все 5 запланированных локаций, благодаря Халилю, индивидуальный подход к нам нас впечатлил. В конце экскурсии нас отвезли в рыбный ресторан, в общем было вкусно.

Спасибо за экскурсию команде, и отдельная

Благодарность Имаду (организатор с египетской стороны)- все подсказал, всех скоординировал.