Мои заказы

Александрия - жемчужина средиземного моря: выезд из Эль-Аламейна

Александрия - жемчужина средиземного моря
В эпоху античности Александрия играла роль главного города Египта.

В её стенах разворачивались значимые эпизоды истории, в частности, известная история любви Клеопатры и Марка Антония. Именно там располагалась прославленная Александрийская библиотека. Город привлекал выдающихся мыслителей своего времени: ученых, философов и историков. Кроме того, Птолемей воздвиг в Александрии одно из семи чудес древнего мира – Александрийский маяк.
5
2 отзыва
Александрия - жемчужина средиземного моря: выезд из Эль-Аламейна
Александрия - жемчужина средиземного моря: выезд из Эль-Аламейна
Александрия - жемчужина средиземного моря: выезд из Эль-Аламейна

Описание экскурсии

Комфортный старт от отеля Мы заберем вас из любой точки Александрии на удобном автомобиле с системой кондиционирования. Вас будет сопровождать опытный русскоговорящий гид-историк с профильным образованием. Для вас подготовлена увлекательная экскурсия по Александрии, составленная по индивидуальному маршруту. Выберите пять мест из следующего списка:
  • Катакомбы Ком-эль-Шукафа: древнеримское подземное захоронение I-II веков нашей эры. Здесь можно увидеть римские погребальные обычаи и уникальное сочетание древнеегипетского и римского искусства, а также взаимопроникновение греко-римских и египетских божеств.
  • Римский амфитеатр: прекрасно сохранившийся амфитеатр II-III веков, являющийся самым большим в городе.
  • Форт Кайт-Бей: возведенный в XV веке по приказу султана Кайт-Бея на месте знаменитого Александрийского маяка для защиты города.
  • Мечеть Аль-Мурси Абул-Аббаса: главная историческая мечеть Александрии, построенная в андалузском стиле. Внутри находятся гробницы шейха Аль-Мурси и его семьи.
  • Александрийский национальный музей.
  • Колонна Помпея.
  • Церковь Святого Марка Евангелиста: место, где располагалась первая коптская патриархия.

• Александрийская библиотека. В дополнение к основной программе предусмотрена фото-пауза на мосту Стенли. Важная информация:

Гибкая программа, выбираем до 5 локаций по вашим пожеланиям.

Ежедневно.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Все памятники города Александрии
  • 5 на выбор из следующих локаций:
  • Катакомбы Ком-эль-Шукаф
  • Форт Кайт-Бей
  • Римский амфитеатр
  • Мечеть Аль-Мурси Абул-Аббаса
  • Александрийская библиотека
  • Колонна Помпея
  • Церковь Святого Марка Евангелиста
  • Греко-римский музей
Что включено
  • Услуги русскоязычного гида
  • Транспорт
  • Полицейские разрешения
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Питание и напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель в Александрии
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Гибкая программа
  • Выбираем до 5 локаций по вашим пожеланиям
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
Наталья
31 окт 2025
Во-первых, удобно что можно оплатить российской картой онлайн. Во-вторых, нам организовали супер водителя: четкий, пунктуальный, хорошо знающий город, абсолютно спокойный и невозмутимый, и очень тактичный и заботливый.
Гид: комфортный, ненавязчивый, хорошо
читать дальше

знает русский язык, свободно и интересно рассказывал историю достопримечательностей.
Сами достопримечательности к сожалению не такие впечатляющие как хотелось бы, и их не так много в Александрии, но тем не менее было интересно посмотреть. Гид Халиль (надеюсь правильно называю его имя), очень порядочный и честный человек, это было очень приятно осознать. Мы успели посмотреть все 5 запланированных локаций, благодаря Халилю, индивидуальный подход к нам нас впечатлил. В конце экскурсии нас отвезли в рыбный ресторан, в общем было вкусно.
Спасибо за экскурсию команде, и отдельная
Благодарность Имаду (организатор с египетской стороны)- все подсказал, всех скоординировал.

А
Аркадий
1 окт 2025
Все было хорошо. Немного запутался водитель забирая нас из отеля, впрочем нам надо было изначально отправить геолокацию. Вопрос решился быстро и в дальнейшем экскурсия прошла без заминок. Гид Мухаммед хорошо
читать дальше

владеет русским, интересно рассказывал и отвечал на возникающие у нас вопросы. Экскурсия была очень насыщенной, мы посмотрели много интересных мест, но в то же время не утомительной. Гид учитывал наши пожелания по поводу посещения той или иной достопримечательности. Водитель также был хорош, ехал аккуратно и быстро. Благодаря хорошей работе профессионалов Спутника поездка в Александрию оставила незабываемые впечатления, всем рекомендуем!

Входит в следующие категории Александрии

Похожие экскурсии из Александрии

Каир и пирамиды Гизы: из Александрии
На машине
11 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Каир и пирамиды Гизы: из Александрии
Оцените величие пирамид Гизы и откройте для себя сокровища Египетского музея в Каире. Увлекательное путешествие с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля в Александрии
Сегодня в 08:30
1 дек в 08:00
$165 за всё до 6 чел.
Александрия в вашем ритме: экскурсия-конструктор
На автобусе
На микроавтобусе
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Александрия в вашем ритме: экскурсия-конструктор
Составить идеальный маршрут для знакомства с городом и посетить его главные достопримечательности
Начало: В любой точке Александрии
1 дек в 08:00
2 дек в 08:00
$198 за всё до 2 чел.
Из Александрии - к сокровищам Каира
На машине
13 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Александрии - к сокровищам Каира
Увидеть пирамиды Гизы и посетить большой Египетский музей, а затем - исламский район столицы
Начало: В вашем отеле или круиз Astoria grand
1 дек в 07:30
2 дек в 07:30
$193 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Александрии. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Александрии