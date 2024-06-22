1 чел.
По популярности
скидка
40%
Индивидуальная
11 часов
Каир и пирамиды Гизы: из Александрии
Оцените величие пирамид Гизы и откройте для себя сокровища Египетского музея в Каире. Увлекательное путешествие с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля в Александрии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
240€144 за всё до 8 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
5 часов
Знакомьтесь, Александрия: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Александрии, одного из крупнейших портов Средиземноморья. Узнайте о его культурном наследии, посетив знаковые достопримечательности
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
250€150 за всё до 5 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
5.5 часов
Индивидуальная экскурсия по Александрии: катакомбы, колонна, амфитеатр
Погрузитесь в многовековую историю Александрии. Вас ждут катакомбы, амфитеатр, крепость и знаменитая библиотека. Узнайте о значимых событиях и известных людях
Начало: У вашего отеля
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
180€135 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССофия22 июня 2024Отличная экскурсия! Водитель приехал во время минута в минуту, доехали до Каира комфортно с кондиционером. В Каире нас встретила Рабаб, рассказала много
- ННаталья13 июня 2024Прекрасная экскурсия, очень интересная подача материала. Александрию обязательно стоит посетить. Понравилось все, а особенно Катакомбы! Все очень хорошо организовано, комфортно, безопасно и интересно!
- ААртем10 июня 2024Экскурсия прошла отлично! Нас забрали из отеля в Александрии и мы добрались до Каира, где нас встретил Мухаммад. Он провел
- ИИрина4 июня 2024Сегодня совершили семьей из 3 человек удивительную экскурсию по Александрии в сопровождение с потрясающим гидом - Саидом. Посмотрели Катакомбы, прогулялись
- ААлексей14 мая 2024Мы провели незабываемый день на этой экскурсии. Организатор экскурсии Ахмед - очень внимательный, был всегда на связи с нами, из
- ААнна7 мая 2024Экскурсия показывает самобытность Каира, Некая Вочточная сказка. Запах кофе с кардамоном вперемежку с узкими, грязными улочками и магазинчиками с лампами Алладина. Снующие черные фигуры покрытых женщин и курящие кальян мужчины в шлепанцах…
Ответы на вопросы от путешественников по Александрии в категории «От вашего отеля»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Александрии
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Александрии
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Александрии в июле 2024
Сейчас в Александрии в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 135 до 150 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте экскурсию в Александрии на 2024 год по теме «От вашего отеля», 14 ⭐ отзывов, цены от €135. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь