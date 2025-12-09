Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше в мире пирамиды.



Затем перенесетесь на плато Гиза и познакомитесь с великими пирамидами Хеопса, Хефрена и Микерина, а также заглянете в лицо Сфинксу. А в третьей части познакомитесь с Каирским музеем — от статуй и золотых шедевров до мумий. Как и зачем строили пирамиды? Кто управлял Древним Египтом? Это объемные темы, о которых я расскажу понятно и увлекательно. В Саккаре, где мало туристов, вы осмотрите снаружи и внутри первые

Описание экскурсии В 6:00 утра вас заберет из отеля наш опытный лицензированный гид и отвезет в Каир, который протянется почти на 220 км. Прибытие в Каир Начните свой полнодневный тур с посещения Великих пирамид — Хеопса, Хефрена и Микерина, затем посетите Храм долины, где жрецы мумифицировали мертвое тело царя Хефрена. Также там вы сможете вблизи увидеть Сфинкса — легендарного стража, который стоит у огромного погребального комплекса с телом льва и головой царя Хефрена. Продолжите свой однодневный тур в Египетском музее древностей. В нем представлены самые большие и самые ценные предметы египетского искусства в мире. Здесь представлена редкая коллекция из более чем 250 000 подлинных артефактов, возраст которых составляет 5000 лет, включая эксклюзивную экспозицию, посвященную Тутанхамону — коллекцию сокровищ, золота и драгоценностей, которые были захоронены в его гробнице более 3500 лет назад, прежде чем их обнаружили в 1920-х годах, когда была раскопана его гробница. Затем посетите базар Хан-эль-Халили. Бесчисленные магазины в этом районе славятся продажей прекрасных изделий из латуни, меди, духов, кожи, серебра, золота, антиквариата и многого другого. В конце экскурсии вас отвезут обратно в ваш отель в Александрии.

