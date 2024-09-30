Обзорная экскурсия по Александрии

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Александрия, известная как «Русалка Средиземного моря», всегда была местом встречи культур и цивилизаций. Этот второй по величине город Египта привлекает туристов своими музеями, памятниками и реликвиями.



Во время экскурсии вы посетите Катакомбы Ком-эль-Шукафа, Столп Помпея, Римский амфитеатр, Цитадель Кайт-Бей и современную Александрийскую библиотеку.



Каждый из этих объектов расскажет вам свою уникальную историю и позволит окунуться в богатое культурное наследие города