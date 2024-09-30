Обзорная экскурсия по Александрии

Александрия, известная как «Русалка Средиземного моря», всегда была местом встречи культур и цивилизаций. Этот второй по величине город Египта привлекает туристов своими музеями, памятниками и реликвиями.
Во время экскурсии вы посетите Катакомбы Ком-эль-Шукафа, Столп Помпея, Римский амфитеатр, Цитадель Кайт-Бей и современную Александрийскую библиотеку.
Каждый из этих объектов расскажет вам свою уникальную историю и позволит окунуться в богатое культурное наследие города
Во время экскурсии вы посетите Катакомбы Ком-эль-Шукафа, Столп Помпея, Римский амфитеатр, Цитадель Кайт-Бей и современную Александрийскую библиотеку.
Каждый из этих объектов расскажет вам свою уникальную историю и позволит окунуться в богатое культурное наследие города
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Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00
Что можно увидеть
Описание трансферАлександрия, возвышающаяся над Средиземным морем, была названа в честь Александра Македонского, который построил ее в 331 году до нашей эры, чтобы стать эллино-римской столицей Египта и мировым центром культуры и цивилизации. Сегодня Александрия является крупным туристическим направлением. Благодаря своему уникальному расположению с видом на Средиземное море, умеренному климату и привлекательным пляжам, Александрия является важным пунктом в маршруте туристов, посещающих Египет. Поэтому было крайне важно построить пристань для яхт, чтобы продвигать индустрию яхтенного туризма и проводить местные и международные соревнования по лодочным гонкам, которые еще больше повышают привлекательность города для туристов со всего мира. Что вас ждет:• Катакомбы Ком-эль-Шукафа. Вы посетите огромный некрополь 2 века. Мы покажем вам древние статуи, гробницы и старинные росписи на стенах. Расскажем, как строился некрополь и кто в нём погребён.
- Столп Помпея. 26-метровая гранитная колонна, расположенная на руинах древнего храма. Вы узнаете, в честь какого события её воздвигли.
- Римский амфитеатр. Мы покажем вам руины традиционного древнеримского театра. Расшифруем его архитектурные особенности и расскажем, какие мероприятия в нём проходили.
- Цитадель Кайт-Бей. Возведённая на руинах легендарного Александрийского маяка, она стала визитной карточкой города. Вы подниметесь на крепость и полюбуетесь шикарными панорамами.
- Александрийская библиотека. Мы вспомним древнюю библиотеку, сожжённую в третьем веке, и увидим её современное воплощение. Над ним работал знаменитый норвежский архитектор. Александрийская библиотека – это крупное культурное и научное сооружение, привлекающее нетерпеливых искателей знаний в Египте и за его пределами. Это еще одна достопримечательность Александрии, которая играет неоценимую роль в распространении культурной, цивилизационной и исторической информации наряду с рядом культурных центров, разбросанных по всему городу.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Катакомбы Ком-эль-Шукафа
- Столп Помпея
- Римский амфитеатр
- Цитадель Кайт-Бей
- Александрийская библиотека
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Услуи гида
- Минеральная вода
Что не входит в цену
- Обед
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Александрия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
- Пожалуйста
- Пришлите название отеля и номера ваших комнат
- Чтобы мы могли связаться с вами и забрать вас из нужного места
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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