Обзорная экскурсия по Александрии

Погрузитесь в атмосферу Александрии, второго по величине города Египта. Вас ждут уникальные достопримечательности и незабываемые виды на Средиземное море
Александрия, известная как «Русалка Средиземного моря», всегда была местом встречи культур и цивилизаций. Этот второй по величине город Египта привлекает туристов своими музеями, памятниками и реликвиями.

Во время экскурсии вы посетите Катакомбы Ком-эль-Шукафа, Столп Помпея, Римский амфитеатр, Цитадель Кайт-Бей и современную Александрийскую библиотеку.

Каждый из этих объектов расскажет вам свою уникальную историю и позволит окунуться в богатое культурное наследие города

5 причин купить этот трансфер

  • 🌍 Уникальные исторические объекты
  • 🏛️ Богатое культурное наследие
  • 📚 Посещение современной Александрийской библиотеки
  • 🌊 Прекрасные виды на Средиземное море
  • 🚗 Комфортный индивидуальный трансфер
    • Обзорная экскурсия по Александрии
    Обзорная экскурсия по Александрии
    Обзорная экскурсия по Александрии
    Ближайшие даты:
    Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00

    Что можно увидеть

  • Катакомбы Ком-эль-Шукафа
  • Столп Помпея
  • Римский амфитеатр
  • Цитадель Кайт-Бей
  • Александрийская библиотека

    • Описание трансфер

    Александрия, возвышающаяся над Средиземным морем, была названа в честь Александра Македонского, который построил ее в 331 году до нашей эры, чтобы стать эллино-римской столицей Египта и мировым центром культуры и цивилизации. Сегодня Александрия является крупным туристическим направлением. Благодаря своему уникальному расположению с видом на Средиземное море, умеренному климату и привлекательным пляжам, Александрия является важным пунктом в маршруте туристов, посещающих Египет. Поэтому было крайне важно построить пристань для яхт, чтобы продвигать индустрию яхтенного туризма и проводить местные и международные соревнования по лодочным гонкам, которые еще больше повышают привлекательность города для туристов со всего мира. Что вас ждет:• Катакомбы Ком-эль-Шукафа. Вы посетите огромный некрополь 2 века. Мы покажем вам древние статуи, гробницы и старинные росписи на стенах. Расскажем, как строился некрополь и кто в нём погребён.
    • Столп Помпея. 26-метровая гранитная колонна, расположенная на руинах древнего храма. Вы узнаете, в честь какого события её воздвигли.
    • Римский амфитеатр. Мы покажем вам руины традиционного древнеримского театра. Расшифруем его архитектурные особенности и расскажем, какие мероприятия в нём проходили.
    • Цитадель Кайт-Бей. Возведённая на руинах легендарного Александрийского маяка, она стала визитной карточкой города. Вы подниметесь на крепость и полюбуетесь шикарными панорамами.
    • Александрийская библиотека. Мы вспомним древнюю библиотеку, сожжённую в третьем веке, и увидим её современное воплощение. Над ним работал знаменитый норвежский архитектор. Александрийская библиотека – это крупное культурное и научное сооружение, привлекающее нетерпеливых искателей знаний в Египте и за его пределами. Это еще одна достопримечательность Александрии, которая играет неоценимую роль в распространении культурной, цивилизационной и исторической информации наряду с рядом культурных центров, разбросанных по всему городу.

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    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Катакомбы Ком-эль-Шукафа
    • Столп Помпея
    • Римский амфитеатр
    • Цитадель Кайт-Бей
    • Александрийская библиотека
    Что включено
    • Трансфер от/до отеля
    • Услуи гида
    • Минеральная вода
    Что не входит в цену
    • Обед
    • Входные билеты
    Место начала и завершения?
    Александрия
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • Пришлите название отеля и номера ваших комнат
    • Чтобы мы могли связаться с вами и забрать вас из нужного места
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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