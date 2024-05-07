Александрия — один из древнейших городов мира. Вы посетите все её знаковые места: амфитеатр, катакомбы, крепость и библиотеку. Мы поделимся их многовековой историей и архитектурными особенностями. А также расскажем, какие события происходили в Александрии на протяжении веков и какие известные люди здесь бывали.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Катакомбы Ком-эль-Шукафа. Вы посетите огромный некрополь 2 века. Мы покажем вам древние статуи, гробницы и старинные росписи на стенах. Расскажем, как строился некрополь и кто в нём погребён.

Столп Помпея. 26-метровая гранитная колонна, расположенная на руинах древнего храма. Вы узнаете, в честь какого события её воздвигли.

Римский амфитеатр. Мы покажем вам руины традиционного древнеримского театра. Расшифруем его архитектурные особенности и расскажем, какие мероприятия в нём проходили.

Цитадель Кайт-Бей. Возведённая на руинах легендарного Александрийского маяка, она стала визитной карточкой города. Вы подниметесь на крепость и полюбуетесь шикарными панорамами.

Александрийская библиотека. Мы вспомним древнюю библиотеку, сожжённую в третьем веке, и увидим её современное воплощение. Над ним работал знаменитый норвежский архитектор.

Организационные детали