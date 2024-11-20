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20%
4 дня
Путешествие по Нилу на корабле класса «люкс»: от Асуана до Луксора
Исследовать древние храмы, заглянуть в гробницы фараонов и насладиться роскошью круизного лайнера
Начало: Асуан, аэропорт или ваш отель, 08:00
9 дек в 08:00
16 дек в 08:00
780$624 за человека
4 дня
Из Асуана в Луксор: круиз по Нилу на 5-звёздочном лайнере
Погрузиться в историю Древнего Египта, побывать в храмах богов и полюбоваться пейзажами из бассейна
Начало: Г. Асуан, наш сотрудник встретит вас в аэропорту/н...
13 дек в 08:00
20 дек в 08:00
$700 за человека
4 дня
Вглубь тысячелетий и культур: перезагрузка в кемпинге на острове Сехель
Исследовать Нил на байдарках, увидеть нубийское шоу и рассмотреть иероглифы на Стеле голода
Начало: Асуан, утро, точное место и время встречи - по дог...
12 дек в 10:00
19 дек в 10:00
$168 за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина20 ноября 2024Путешествие на корабле по Нилу понравилось возможностью посетить много достопримечательностей при этом не устав от переездов. Организатор данного путешествия всегда на связи,
- ЮЮлиана7 октября 2024Экскурсионная программа согласно описанию. Без проблем можно добавить/изменить программу. Я себе добавила посещение нубийской деревни и острова Элефантин. Гид хорошо
Ответы на вопросы от путешественников по Асуану в категории «Можно с детьми»
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