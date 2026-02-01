Путешествие по Нилу на корабле класса «люкс»: от Асуана до Луксора
Исследовать древние храмы, заглянуть в гробницы фараонов и насладиться роскошью круизного лайнера
Начало: Асуан, аэропорт или ваш отель, 8:00
16 фев в 08:00
27 фев в 08:00
$780 за человека
Из Асуана в Луксор: круиз по Нилу на 5-звёздочном лайнере
Погрузиться в историю Древнего Египта, побывать в храмах богов и полюбоваться пейзажами из бассейна
Начало: Г. Асуан, до 11:30, наш сотрудник встретит вас в а...
20 фев в 08:00
27 фев в 08:00
$800 за человека
-
10%
Абу-Симбел и Асуан: индивидуальный тур с историком
Побеседовать о фараонах и богах, изучить древние храмы и иероглифы и увидеть Незаконченный обелиск
Начало: Любое удобное вам место в Асуане, 4:30
19 фев в 08:00
24 фев в 08:00
$810
$900 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Асуану в категории «С детьми»
Самые популярные туры этой рубрики в Асуане
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Асуане в феврале 2026
Сейчас в Асуане в категории "С детьми" можно забронировать 3 тура от 780 до 810 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
Забронируйте тур в Асуане на 2026 год по теме «С детьми», 4 ⭐ отзыва, цены от $780. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель