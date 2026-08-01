Абу-Симбел и Асуан: индивидуальный тур с историком
Побеседовать о фараонах и богах, изучить древние храмы и иероглифы и увидеть Незаконченный обелиск
Начало: Любое удобное вам место в Асуане, 4:30
18 авг в 08:00
22 авг в 08:00
от $900 за всё до 4 чел.
Путешествие по Нилу на корабле класса «люкс»: от Асуана до Луксора
Исследовать древние храмы, заглянуть в гробницы фараонов и насладиться роскошью круизного лайнера
Начало: Асуан, аэропорт или ваш отель, 8:00
17 авг в 08:00
21 авг в 08:00
$780 за человека
Из Асуана в Луксор: круиз по Нилу на 5-звёздочном лайнере (англоязычный гид)
Погрузиться в историю Древнего Египта, побывать в храмах богов и полюбоваться пейзажами из бассейна
Начало: Г. Асуан, до 11:30, наш сотрудник встретит вас в а...
21 авг в 08:00
28 авг в 08:00
$800 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Асуану в категории «Ночные туры»
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