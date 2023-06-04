Наслаждайтесь сноркелингом в невероятно красивой лагуне с множеством диких животных. Расслабьтесь и отдохните в живописном и безмятежном Национальном парке Рас-Абу-Галлум. Исследуйте увлекательную Голубую лагуну и все, что может предложить это известное место. Устройтесь поудобнее и насладитесь захватывающим приключением на джипе по великолепной природе. Наслаждайтесь вкусным и аутентичным обедом в окружении умиротворяющих звуков природы.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Отдых в раю: Национальный парк Рас-Абу-Галлум и Голубая лагуна
Расслабьтесь и насладитесь прекрасной природой, которая вас окружает, пока утром вы едете на джипе к Голубой дыре. Отправляйтесь в захватывающее приключение — сноркелинг, как только вы прибудете в потрясающую лагуну.
Затем отправляйтесь в Рас-Абу-Галум, чтобы заняться еще одним увлекательным сноркелингом и вкусным обедом. Расслабьтесь и насладитесь красотой и спокойствием этого безмятежного места.
После целого дня, проведенного в окружении естественного спокойствия, отправляйтесь обратно в Абу-Галум и Голубую дыру на джипе, а затем вернитесь в свой отель в Дахабе на комфортабельном трансфере с кондиционером.
Важная информация:
- Гид-экскурсовод: Русский язык.
- Не забудьте взять с собой комфортную обувь, солнцезащитные очки, купальный костюм, полотенце.
- Небольшая группа (участников: не более 15).
Ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Маска для снорклинга
- Пикап / высадка
- Поездка на лодке
- Обед
- Бутилированная вода
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Гид-экскурсовод: Русский язык
- Не забудьте взять с собой комфортную обувь, солнцезащитные очки, купальный костюм, полотенце
- Небольшая группа (участников: не более 15)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Групповые
На весь день
Подводное плавание
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Животные
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