Экскурсии от вашего отеля в Дахабе

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Дахабе, цены от $600. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Тайны Мемфиса и Саккары
20 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны Мемфиса и Саккары
Начало: Ваш отель в Дахабе
Расписание: Ежедневно в 01:00
Завтра в 07:00
30 авг в 07:00
$600 за всё до 10 чел.
Из Дахаба в Луксор - на самолёте (всё включено)
Полеты на самолетах
12 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Дахаба в Луксор - на самолёте
Погрузитесь в атмосферу древнего Луксора с гидом, посетите Карнакский храм и Долину царей за один день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
$1050 за всё до 2 чел.
Пирамиды Гизы, Египетский музей и старый Каир - из Дахаба
На автобусе
13 часов
Индивидуальная
до 9 чел.
Пирамиды Гизы и старый Каир
Увлекательное путешествие из Дахаба к пирамидам Гизы и в Египетский музей. Прогулка по старому Каиру подарит вам атмосферу древности и культурного разнообразия
Начало: У вашего отеля
Завтра в 02:00
30 авг в 02:00
$600 за всё до 9 чел.

