12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Восхождение на гору Моисея и посещение монастыря св. Екатерины
Погрузитесь в атмосферу древних библейских событий, восходя на гору Синай и исследуя монастырь святой Екатерины
Завтра в 21:00
7 авг в 21:00
$300 за всё до 3 чел.
13 часов
Групповая
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины: незабываемая экскурсия из Дахаба
Восхождение на Гору Синай и посещение монастыря Святой Екатерины - уникальный шанс прикоснуться к истории
Начало: На въезде в Дахаб
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 23:00
7 авг в 23:00
9 авг в 23:00
$30 за человека
13 часов
Групповая
Из Дахаба в древнюю Петру - групповая экскурсия к сокровищу Иордании
Уникальная групповая экскурсия из Дахаба в Петру. Узнайте историю набатеев, посетите ущелье Сик и Эль-Хазне, насладитесь обедом в Иордании
Начало: На бензозаправке Take5 на въезде в Дахаб
Расписание: во вторник, среду и субботу в 03:00
Завтра в 03:00
7 авг в 03:00
$260 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина10 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Спасибо большое гиду за экскурсию, интересные исторические рассказы, и в том числе спасибо бедуину, который сопровождал при
- AAnton27 ноября 2023Экскурсия понравилась, очень необычно. Для легкого подъема нужно быть в хорошей физической форме. Но в нашей группе поднялись все, даже
- ЛЛариса9 января 2023Отличная экскурсия,очень понравилась организация-все проходило четко. Гид Богдан(ну так нам перевели имя)рассказывал по дороге много интересного,причем очень интересно рассказывал!! Сам
Ответы на вопросы от путешественников по Дахабу в категории «Однодневные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дахабе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Дахабе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Дахабу в августе 2024
Сейчас в Дахабе в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 300. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.25 из 5
Забронируйте экскурсию в Дахабе на 2024 год по теме «Однодневные», 3 ⭐ отзыва, цены от $30. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь