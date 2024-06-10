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Групповая
9 часов
Дахаб 4 в 1: каньон, верблюды, снорклинг, обед - активный отдых на природе
Погрузитесь в приключение с экскурсией Дахаб 4 в 1: от каньона Towailat до волшебных Трех бассейнов, завершая днем верхом на верблюдах
«Затем пройдем вдоль берега моря верхом на верблюдах»
Расписание: Ежедневно в 07:30
$34 за человека
Групповая
8 часов
Сноркелинг в Голубой лагуне и Рас-Абу-Галум: захватывающее приключение
Погрузитесь в мир подводного разнообразия Голубой дыры и насладитесь спокойствием Рас-Абу-Галум. Это идеальный выбор для любителей природы
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$55 за человека
Круиз
4.5 часа
Роскошный круиз + сноркелинг с обедом «шведский стол» в Дахабе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Красному морю с захватывающим сноркелингом и изысканным обедом на борту
Начало: South Sinai Governorate 8771301, Egypt
Расписание: Ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$45 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дахабу в категории «Животные»
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