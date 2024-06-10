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Групповая
8 часов
Групповая экскурсия 5 приключений на Синае: от треккинга до снорклинга
Погрузитесь в мир приключений на Синае: от восхитительного треккинга до захватывающего снорклинга среди кораллов
«Наконец, окунемся в теплую воду "голубой дыры" во время снорклинга среди разноцветных рыбок и кораллов»
Расписание: Ежедневно в 07:30
$59 за человека
Групповая
9 часов
Дахаб 4 в 1: каньон, верблюды, снорклинг, обед - активный отдых на природе
Погрузитесь в приключение с экскурсией Дахаб 4 в 1: от каньона Towailat до волшебных Трех бассейнов, завершая днем верхом на верблюдах
«Наконец, у нас будет плаванье (снорклинг) в Трёх бассейнах»
Расписание: Ежедневно в 07:30
$34 за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия в заповедник Рас-Мохаммед на автобусе из Дахаба
Погрузитесь в мир подводного разнообразия и природных красот на экскурсии в Рас-Мохаммед. Вас ждут незабываемые впечатления
«В ходе автобусной экскурсии мы сделаем две остановки для снорклинга, а также посетим сухопутные достопримечательности заповедника - мангровые рощи, живописные бухты, Львиный разлом и магическое озеро Желаний»
Расписание: Ежедневно в 08:30
$85 за человека
Групповая
9 часов
Яхтенная экскурсия в Дахабе: Белый остров и заповедник Рас-Мохаммед
Откройте для себя красоту подводного мира Красного моря и уникальные пейзажи на морской прогулке с обедом BBQ
«Прогулка на яхте с возможностью снорклинга/дайвинга»
Расписание: Ежедневно в 07:30
$95 за человека
Групповая
9 часов
К острову Тиран на белоснежной яхте
«Прогулка на яхте с возможностью снорклинга/дайвинга»
Расписание: Ежедневно в 07:30
$95 за человека
Групповая
8.5 часов
Джип Сафари Цвета Синая и снорклинг в Голубой дыре, Дахаб
Погрузитесь в красоты Синайского полуострова: от захватывающего джип сафари до волшебного снорклинга в Голубой дыре
«В один день вы посетите восхитительный цветной каньон и займетесь снорклингом (плавание с масками) в "Голубой дыре" - огромная коралловая дыра, где обитают сотни разноцветных рыбок»
Расписание: Среда, Пятница, Воскресенье в 07:30
$69 за человека
Групповая
8 часов
Сноркелинг в Голубой лагуне и Рас-Абу-Галум: захватывающее приключение
Погрузитесь в мир подводного разнообразия Голубой дыры и насладитесь спокойствием Рас-Абу-Галум. Это идеальный выбор для любителей природы
Начало: Ваш отель
«Отправляйтесь в захватывающее приключение — сноркелинг, как только вы прибудете в потрясающую лагуну»
Расписание: Ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$55 за человека
Круиз
4.5 часа
Роскошный круиз + сноркелинг с обедом «шведский стол» в Дахабе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Красному морю с захватывающим сноркелингом и изысканным обедом на борту
Начало: South Sinai Governorate 8771301, Egypt
«Две или три остановки «в зависимости от погодных условий» в одних из лучших мест для снорклинга в Красном море, где можно увидеть самые лучшие из потрясающих коралловых рифов и морских обитателей, кишащих прямо под поверхностью»
Расписание: Ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$45 за человека
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