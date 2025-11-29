Знакомство с городом Приглашаем вас познакомиться с крупнейшим городом Синайского полуострова на увлекательной прогулке с русским гидом. Вас ожидает:

Старый город и мечеть Эль-Сахаба. Чарующая мечеть из сказки 1001 ночь, куда мы обязательно зайдем внутрь. А после ее посещения погуляем по торговым улочкам в поисках необходимых сувениров.

Еврейский квартал и смотровая площадка. Это настоящий старый район города, его трущобы. Зато какой тут открывается вид на город!

Площадь Сохо и поющий фонтан (только на вечерней программе). Пешеходная зона в европейском стиле, яркая иллюминация, множество арт-объектов для фото.

Коптский собор «Всех Небожителей». Мы заглянем в уголок христианства в нашем городе, поговорим о религиозных меньшинствах. Вы останетесь под впечатлением от внутреннего убранства собора. Must see в моем рейтинге.

Мечеть Эль-Мустафа. Главная городская мечеть, осмотр снаружи. Здесь мы поговорим с вами об основах ислама.

Кафе в скале Фарша. Насладиться шикарным видом на море, аутентичностью заведения и сделать 1000 фото в его интерьерах.

Площадь Мира и статуя Мира. Здесь мы поговорим о Шарм-эль-Шейхе в контексте его второго названия — «город мира». Увлекательная экскурсия с погружением в историю Я расскажу вам историю появления города и его развития. Мы поговорим о двух религиях, местных традициях, экономике. Уверена, вы узнаете много интересного, ведь Восток – дело тонкое! А также я дам полезные советы местного жителя. Экскурсия подойдет для тех, кто не любит тратить время на шоппинг, а предпочитает наслаждаться только достопримечательностями в компании обаятельного гида. Важная информация:.

