Познакомьтесь с Шарм‑эль‑Шейхом на экскурсии с русским гидом! Посетите мечеть Эль‑Сахаба, Коптский собор, мечеть Эль‑Мустафа, прогуляйтесь по Старому городу и площади Сохо, загляните в кафе в скале Фарша.
Вы узнаете историю города, традиции и религию, сделаете яркие фото и получите советы местного жителя.
Описание экскурсии
Знакомство с городом Приглашаем вас познакомиться с крупнейшим городом Синайского полуострова на увлекательной прогулке с русским гидом. Вас ожидает:
- Старый город и мечеть Эль-Сахаба. Чарующая мечеть из сказки 1001 ночь, куда мы обязательно зайдем внутрь. А после ее посещения погуляем по торговым улочкам в поисках необходимых сувениров.
- Еврейский квартал и смотровая площадка. Это настоящий старый район города, его трущобы. Зато какой тут открывается вид на город!
- Площадь Сохо и поющий фонтан (только на вечерней программе). Пешеходная зона в европейском стиле, яркая иллюминация, множество арт-объектов для фото.
- Коптский собор «Всех Небожителей». Мы заглянем в уголок христианства в нашем городе, поговорим о религиозных меньшинствах. Вы останетесь под впечатлением от внутреннего убранства собора. Must see в моем рейтинге.
- Мечеть Эль-Мустафа. Главная городская мечеть, осмотр снаружи. Здесь мы поговорим с вами об основах ислама.
- Кафе в скале Фарша. Насладиться шикарным видом на море, аутентичностью заведения и сделать 1000 фото в его интерьерах.
Площадь Мира и статуя Мира. Здесь мы поговорим о Шарм-эль-Шейхе в контексте его второго названия — «город мира». Увлекательная экскурсия с погружением в историю Я расскажу вам историю появления города и его развития. Мы поговорим о двух религиях, местных традициях, экономике. Уверена, вы узнаете много интересного, ведь Восток – дело тонкое! А также я дам полезные советы местного жителя. Экскурсия подойдет для тех, кто не любит тратить время на шоппинг, а предпочитает наслаждаться только достопримечательностями в компании обаятельного гида. Важная информация:.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды (встречаем вас в Шарм-эль-Шейхе).
- Вас заберут из отеля в Дахабе, а по окончании отвезут обратно.
- Передвижение будет на комфортабельном легковом автомобиле или микроавтобусе с кондиционером.
По понедельникам, средам, субботам в 8:00 или 15:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Эль-Сахаба
- Старый город
- Мечеть Эль-Мустафа
- Коптский собор «Всех Небожителей»
- Кафе «Фарша»
- Площадь Сохо (на вечерней программе)
- Площадь Мира
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Транспорт
- Входные билеты (если применимо)
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Дахабе
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам, средам, субботам в 8:00 или 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Дахаба
