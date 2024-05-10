Индивидуальные экскурсии в Дахабе с личным гидом

Найдено 5 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Дахабе, цены от €65. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальная экскурсия из Дахаба на гору Моисея и к монастырю святой Екатерины
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Восхождение на гору Моисея и посещение монастыря св. Екатерины
Погрузитесь в атмосферу древних библейских событий, восходя на гору Синай и исследуя монастырь святой Екатерины
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
280 за всё до 3 чел.
Радужный Синай: путешествие по дикой бедуинской земле из Дахаба
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Радужный Синай: уникальное путешествие по дикой бедуинской земле
Погрузитесь в мир древних тайн и красочных ландшафтов Синайского полуострова, наслаждаясь аутентичным обедом в компании бедуинов
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
550 за всё до 6 чел.
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Синайский монастырь и морские приключения: эксклюзив в Дахабе
Погрузитесь в духовное и приключенческое путешествие по Синайскому полуострову с экспертными гидами
Начало: У вашего отеля в Дахабе
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
от 250 за всё до 10 чел.
Урок виндсерфинга в Дахабе
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Виндсерфинг в Дахабе: обучение с профессионалом
Тёплое море, хороший ветер и песчаные пляжи Дахаба - идеальные условия для виндсерфинга. Под руководством чемпиона России вы освоите все необходимые навыки
Начало: На виндсерфинг-станции в Дахабе
Завтра в 12:00
10 июня в 06:00
65 за человека
Индивидуальная экскурсия из Дахаба на гору Моисея и к монастырю святой Екатерины
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальное путешествие: гора Моисея и монастырь св. Екатерины из Дахаба
Откройте для себя духовное измерение и библейскую историю, посетив гору Синай и монастырь Святой Екатерины
Начало: Отель размещения
Расписание: В указанные дни в 22:30
Сегодня в 22:30
Завтра в 22:30
$280 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    10 мая 2024
    Индивидуальная экскурсия из Дахаба на гору Моисея и к монастырю святой Екатерины
    Экскурсия очень понравилась! Спасибо большое гиду за экскурсию, интересные исторические рассказы, и в том числе спасибо бедуину, который сопровождал при
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    восхождении на гору! Следует отметить, что экскурсия сложная, для людей неподготовленных в плане долгой ходьбы, будет действительно тяжело. Но на помощь есть бедуины, предлагающие верблюдов за дополнительную плату. Обязательно нужно брать теплые вещи: термоболелье/теплая кофта, куртка, шапка,шарф, на горе стоять в ожидании восхода солнца холодно! Рекомендую экскурсию, пройдя 7 км наверх по горам и обратно точно придет просветление:)

  • Л
    Лариса
    9 января 2023
    Индивидуальная экскурсия из Дахаба на гору Моисея и к монастырю святой Екатерины
    Отличная экскурсия,очень понравилась организация-все проходило четко. Гид Богдан(ну так нам перевели имя)рассказывал по дороге много интересного,причем очень интересно рассказывал!! Сам
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    подъем достаточно сложный,мы вроде и подготовленные туристы,но тоже было сложно,особенно последние ступени наверх,а их аж 755. Но это стоит того!! Попробуйте и вы не пожалеете!! Трипстеру,а точнее Валиду,огромное спасибо за экскурсию! Не первый раз пользуемся Трипстером,и всегда все на высоте!!

Ответы на вопросы от путешественников по Дахабу в категории «Индивидуальные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Индивидуальная экскурсия из Дахаба на гору Моисея и к монастырю святой Екатерины
  2. Радужный Синай: путешествие по дикой бедуинской земле из Дахаба
  3. Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе
  4. Урок виндсерфинга в Дахабе
  5. Индивидуальная экскурсия из Дахаба на гору Моисея и к монастырю святой Екатерины
Какие места ещё посмотреть в Дахабе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Гора Моисея
  2. Петра
  3. Рас-Мохаммед
  4. Синай
Сколько стоит экскурсия по Дахабу в июне 2024
Сейчас в Дахабе в категории "Индивидуальные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 65 до 550. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4 из 5
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