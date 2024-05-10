1 чел.
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Индивидуальная
12 часов
Восхождение на гору Моисея и посещение монастыря св. Екатерины
Погрузитесь в атмосферу древних библейских событий, восходя на гору Синай и исследуя монастырь святой Екатерины
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Радужный Синай: уникальное путешествие по дикой бедуинской земле
Погрузитесь в мир древних тайн и красочных ландшафтов Синайского полуострова, наслаждаясь аутентичным обедом в компании бедуинов
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€550 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Синайский монастырь и морские приключения: эксклюзив в Дахабе
Погрузитесь в духовное и приключенческое путешествие по Синайскому полуострову с экспертными гидами
Начало: У вашего отеля в Дахабе
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
от €250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Виндсерфинг в Дахабе: обучение с профессионалом
Тёплое море, хороший ветер и песчаные пляжи Дахаба - идеальные условия для виндсерфинга. Под руководством чемпиона России вы освоите все необходимые навыки
Начало: На виндсерфинг-станции в Дахабе
Завтра в 12:00
10 июня в 06:00
€65 за человека
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальное путешествие: гора Моисея и монастырь св. Екатерины из Дахаба
Откройте для себя духовное измерение и библейскую историю, посетив гору Синай и монастырь Святой Екатерины
Начало: Отель размещения
Расписание: В указанные дни в 22:30
Сегодня в 22:30
Завтра в 22:30
$280 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина10 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Спасибо большое гиду за экскурсию, интересные исторические рассказы, и в том числе спасибо бедуину, который сопровождал при
- ЛЛариса9 января 2023Отличная экскурсия,очень понравилась организация-все проходило четко. Гид Богдан(ну так нам перевели имя)рассказывал по дороге много интересного,причем очень интересно рассказывал!! Сам
Ответы на вопросы от путешественников по Дахабу в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Дахабу в июне 2024
Сейчас в Дахабе в категории "Индивидуальные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 65 до 550. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4 из 5
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