По Шарм-эль-Шейху: вдоль и поперёк (из Дахаба)

Детальное знакомство с городом - в утреннее или вечернее время
Шарм — город молодой, горячий и очень интересный. Днём или ночью вы с ним познакомитесь — неважно, он всегда вас удивит. Да, мы отправимся к местам must-see вроде бухты Наама Бэй и мечети Эль-Сахаба.

Но предложим больше! Квартал света со «Стеклянной пирамидой», старая Офира — слышали о таких? Мы обязательно всё вам покажем и обо всём в подробностях расскажем.
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

  • Музей древностей. Он хранит более 5200 артефактов разных периодов истории Египта. Здесь можно рассмотреть мумифицированных животных, статуи богов Древнего Египта, мумии и саркофаги, модели солнечных лодок царя Хеопса и многое другое.
  • Президентская мечеть. Расположена недалеко от резиденции президента и международного конгресс-холла, поэтому большинство молящихся в ней — дипломаты.
  • Мечеть Эль-Мустафа. Изящная постройка получила название в честь пророка Мухаммеда — Эль Мустафы, что значит «Избранный Аллахом».
  • Коптский собор «Жители неба». Монументальное сооружение, знаменитое своими великолепными фресками и витражами, посвящёнными библейским сюжетам.
  • Хай Эль-Нур (Квартал света). Одновременно жилой квартал и торговый центр. Вы увидите дома местных жителей, рынки, супермаркеты, овощные и фруктовые лавки, пекарни, аутентичные рестораны и кафе, а также международный госпиталь «Стеклянная пирамида».
  • Олд Маркет — самый большой восточный базар на всём курорте со множеством лавочек и кафе. В центре рынка расположена резная мечеть Эль-Сахаба — одна из красивейших достопримечательностей Шарма.
  • Офира. К Старому городу примыкает район Хадабат Ум Эссид, или старая Офира — первый квартал города. Здесь до сих пор сохранились бывшие израильские казармы времён оккупации Синая израильтянами.
  • Кафе Farsha. Выделяется среди всех необычным дизайном и уникальным расположением для фото.
  • Обед/ужин в аутентичном ресторане «Эль Масриин», расположенном в самом центре Старого города.
  • Площадь Сохо (только вечером) с поющими фонтанами, катком и другими развлечениями. Здесь лучше всего ощутим пул.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Вас заберут из отеля на комфортабельном легковом автомобиле и привезут обратно.
  • Экскурсию можно забронировать на дневное или вечернее время, с питанием (обед/ужин) или без него — сообщите свои пожелания заранее:
    Утренняя экскурсия — с 08:00
    Вечерняя экскурсия — с 14:00.
  • Дополнительно оплачиваются только блюда и напитки, которые не входят в меню.
  • По вашему желанию мы можем добавить или отменить посещение каких-то локаций.
  • Возможно провести экскурсию для группы до 40 человек. Стоимость и детали уточняйте в переписке с гидом.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абдул
Абдул — ваша команда гидов в Дахабе
Провели экскурсии для 28 туристов
Я окончил Институт в Каире по специальности «русский язык и литература» на факультете иностранных языков. С 2003 года провожу авторские экскурсии по Южному Синаю, помогая путешественникам глубже понять историю и культуру
читать дальше

этого региона. Мой проект включает религиозно-исторические маршруты, посвящённые значимым событиям и местам, связанным с прошлым Египта, особенно Южного Синая. Прошёл двухгодичный курс по египтологии и сотрудничал с археологом Абдель Рахимом Риханом — экс-генеральным директором департамента археологических исследований и научных публикаций по Нижнему Египту и Синаю. На основе совместной работы были разработаны экскурсии, основанные на археологических данных, благодаря которым участники путешествий могут глубже понять исторический и культурный контекст региона. Я автор двух книг о Синае, включая путеводитель на русском языке.

Отзывы и рейтинг

Елена
20 авг 2025
Мы впервые посещали этот город и хотели получить о нем максимально полное первое впечатление. Выбор пал на обзорную экскурсию с гидом, и мы ни капли не пожалели.

Гид прекрасно справился с
читать дальше

задачей: за несколько часов он смог рассказать нам главное о Египте, проведя параллели между великим прошлым и динамичным настоящим.
В отдельные локации путешествовали на машине, делали перерывы и проводили столько времени, сколько требовалось для изучения достопримечательности.

Отдельное спасибо за безупречный вкус и знание города! Нас привезли в такие места, откуда открывались потрясающие виды для фотографий. Мы сделали классные снимки, которые стали лучшими сувенирами.

Самый комфортный и выгодный формат: брать экскурсию на 4-х человек.

Вывод: Отличный и безопасный (!) вариант для первого дня, чтобы соориентироваться в городе и получить массу приятных впечатлений и красивых фотографий.

Мы впервые посещали этот город и хотели получить о нем максимально полное первое впечатление. Выбор пал

