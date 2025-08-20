Шарм — город молодой, горячий и очень интересный. Днём или ночью вы с ним познакомитесь — неважно, он всегда вас удивит. Да, мы отправимся к местам must-see вроде бухты Наама Бэй и мечети Эль-Сахаба.
Но предложим больше! Квартал света со «Стеклянной пирамидой», старая Офира — слышали о таких? Мы обязательно всё вам покажем и обо всём в подробностях расскажем.
Но предложим больше! Квартал света со «Стеклянной пирамидой», старая Офира — слышали о таких? Мы обязательно всё вам покажем и обо всём в подробностях расскажем.
Описание экскурсии
- Музей древностей. Он хранит более 5200 артефактов разных периодов истории Египта. Здесь можно рассмотреть мумифицированных животных, статуи богов Древнего Египта, мумии и саркофаги, модели солнечных лодок царя Хеопса и многое другое.
- Президентская мечеть. Расположена недалеко от резиденции президента и международного конгресс-холла, поэтому большинство молящихся в ней — дипломаты.
- Мечеть Эль-Мустафа. Изящная постройка получила название в честь пророка Мухаммеда — Эль Мустафы, что значит «Избранный Аллахом».
- Коптский собор «Жители неба». Монументальное сооружение, знаменитое своими великолепными фресками и витражами, посвящёнными библейским сюжетам.
- Хай Эль-Нур (Квартал света). Одновременно жилой квартал и торговый центр. Вы увидите дома местных жителей, рынки, супермаркеты, овощные и фруктовые лавки, пекарни, аутентичные рестораны и кафе, а также международный госпиталь «Стеклянная пирамида».
- Олд Маркет — самый большой восточный базар на всём курорте со множеством лавочек и кафе. В центре рынка расположена резная мечеть Эль-Сахаба — одна из красивейших достопримечательностей Шарма.
- Офира. К Старому городу примыкает район Хадабат Ум Эссид, или старая Офира — первый квартал города. Здесь до сих пор сохранились бывшие израильские казармы времён оккупации Синая израильтянами.
- Кафе Farsha. Выделяется среди всех необычным дизайном и уникальным расположением для фото.
- Обед/ужин в аутентичном ресторане «Эль Масриин», расположенном в самом центре Старого города.
- Площадь Сохо (только вечером) с поющими фонтанами, катком и другими развлечениями. Здесь лучше всего ощутим пул.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- Вас заберут из отеля на комфортабельном легковом автомобиле и привезут обратно.
- Экскурсию можно забронировать на дневное или вечернее время, с питанием (обед/ужин) или без него — сообщите свои пожелания заранее:
Утренняя экскурсия — с 08:00
Вечерняя экскурсия — с 14:00.
- Дополнительно оплачиваются только блюда и напитки, которые не входят в меню.
- По вашему желанию мы можем добавить или отменить посещение каких-то локаций.
- Возможно провести экскурсию для группы до 40 человек. Стоимость и детали уточняйте в переписке с гидом.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абдул — ваша команда гидов в Дахабе
Провели экскурсии для 28 туристов
Я окончил Институт в Каире по специальности «русский язык и литература» на факультете иностранных языков. С 2003 года провожу авторские экскурсии по Южному Синаю, помогая путешественникам глубже понять историю и культуруЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
20 авг 2025
Мы впервые посещали этот город и хотели получить о нем максимально полное первое впечатление. Выбор пал на обзорную экскурсию с гидом, и мы ни капли не пожалели.
Гид прекрасно справился с
Гид прекрасно справился с
Входит в следующие категории Дахаба
Похожие экскурсии из Дахаба
Групповая
Из Дахаба в древнюю Петру - групповая экскурсия к сокровищу Иордании
Уникальная групповая экскурсия из Дахаба в Петру. Узнайте историю набатеев, посетите ущелье Сик и Эль-Хазне, насладитесь обедом в Иордании
Начало: На бензозаправке Take5 на въезде в Дахаб
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 03:00
Завтра в 03:00
12 ноя в 03:00
$257 за человека
Групповая
Групповая экскурсия на гору Синай
Восхождение на Гору Синай и посещение монастыря Святой Екатерины - уникальный шанс прикоснуться к истории
Начало: На въезде в Дахаб от бензозаправки Take5
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 23:00
Сегодня в 23:00
12 ноя в 23:00
$30 за человека
Индивидуальная
до 9 чел.
Пирамиды Гизы, Египетский музей и старый Каир - из Дахаба
Прикоснуться к вечности за один день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 02:00
11 ноя в 02:00
$600 за всё до 9 чел.