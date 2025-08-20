Мои заказы

Обзорные и познавательные экскурсии Дахаба

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Дахабе, цены от $230. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
По Шарм-эль-Шейху: вдоль и поперёк (из Дахаба)
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
По Шарм-эль-Шейху: вдоль и поперёк
Погрузитесь в атмосферу Шарм-эль-Шейха: от музеев до восточных базаров, эта экскурсия обещает незабываемые впечатления и открытия для каждого
Начало: У вашего места проживания
«Днём или ночью вы с ним познакомитесь — неважно, он всегда вас удивит»
2 сен в 08:00
6 сен в 08:00
$300 за всё до 4 чел.
Обзорная по Шарм-эль-Шейху
На микроавтобусе
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная по Шарм-эль-Шейху
Начало: Ваш отель в Дахабе
Расписание: По понедельникам, средам, субботам в 8:00 или 15:00
1 сен в 08:00
3 сен в 08:00
$230 за всё до 10 чел.
Экскурсия в Петру (Иордания) с переправой на пароме
На пароме
20 часов
Групповая
Экскурсия в Петру (Иордания) с переправой на пароме
Путешествие в Петру с переправой на пароме из Дахаба. Узнайте историю древнего города и насладитесь его уникальной архитектурой
Расписание: Среда, Суббота в 01:00
$315 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    20 августа 2025
    По Шарм-эль-Шейху: вдоль и поперёк (из Дахаба)
    Мы впервые посещали этот город и хотели получить о нем максимально полное первое впечатление. Выбор пал на обзорную экскурсию с
    читать дальше

    гидом, и мы ни капли не пожалели.

    Гид прекрасно справился с задачей: за несколько часов он смог рассказать нам главное о Египте, проведя параллели между великим прошлым и динамичным настоящим.
    В отдельные локации путешествовали на машине, делали перерывы и проводили столько времени, сколько требовалось для изучения достопримечательности.

    Отдельное спасибо за безупречный вкус и знание города! Нас привезли в такие места, откуда открывались потрясающие виды для фотографий. Мы сделали классные снимки, которые стали лучшими сувенирами.

    Самый комфортный и выгодный формат: брать экскурсию на 4-х человек.

    Вывод: Отличный и безопасный (!) вариант для первого дня, чтобы соориентироваться в городе и получить массу приятных впечатлений и красивых фотографий.

Ответы на вопросы от путешественников по Дахабу в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дахабе
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По Шарм-эль-Шейху: вдоль и поперёк (из Дахаба)
  2. Обзорная по Шарм-эль-Шейху
  3. Экскурсия в Петру (Иордания) с переправой на пароме
Какие места ещё посмотреть в Дахабе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Гора Моисея
  2. Петра
  3. Пирамиды Гизы
  4. Рас-Мохаммед
Сколько стоит экскурсия по Дахабу в августе 2025
Сейчас в Дахабе в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 230 до 315. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Изучение достопримечательностей города Дахаба нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Дахабе много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2025