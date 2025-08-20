читать дальше

гидом, и мы ни капли не пожалели.



Гид прекрасно справился с задачей: за несколько часов он смог рассказать нам главное о Египте, проведя параллели между великим прошлым и динамичным настоящим.

В отдельные локации путешествовали на машине, делали перерывы и проводили столько времени, сколько требовалось для изучения достопримечательности.



Отдельное спасибо за безупречный вкус и знание города! Нас привезли в такие места, откуда открывались потрясающие виды для фотографий. Мы сделали классные снимки, которые стали лучшими сувенирами.



Самый комфортный и выгодный формат: брать экскурсию на 4-х человек.



Вывод: Отличный и безопасный (!) вариант для первого дня, чтобы соориентироваться в городе и получить массу приятных впечатлений и красивых фотографий.