Иордания
Мы отправимся в загадочный город Петра, высеченный в скалах. Это уникальный город набатеев, внесенный ЮНЕСКО в список объектов культурного наследия. Вы увидите сокровищницу Эль-Хазне, древний амфитеатр, гробницы, храмы. А также полюбуетесь панорамным видом на Петру и город Вади-Муса.
Ближайшие даты:
7
июн
июн
10
июн
июн
14
июн
июн
17
июн
июн
21
июн
июн
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Цветной каньон (ущелье Сик)
- Скальный храм-мавзолей Эль-Хазне
- Гробницы
- Амфитеатр
- Улица колоннад
- Панорамный обзор на Вади-Муса
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Иорданская Одиссея: Приключение в загадочном городе Петра.
- Будьте готовы к незабываемому путешествию, где прошлое оживает и прикосновение к нему оставит незабываемый след в вашем сердце. Вы доберетесь до Петры на комфортабельном автобусе и пароме. Город имеет единственный вход — через бывшее русло крупной горной реки.
- К Петре гид проведет вас по ущелью Сик, по пути расскажет об истории города, этапах строительства, археологических особенностях. Вы увидите знаменитую сокровищницу Эль-Хазне, храмы, которые целиком вырезаны из скалы, древний амфитеатр, гробницы, Высокий жертвенник, заглянете в жилые дома тех времен.
Важная информация:
- Общая протяженность маршрута в одну сторону 3км. Общее время экскурсии в Петре — 3 часа (включая свободное время).
- После экскурсии вас ждет обед в местном ресторане с традиционной иорданской кухней (шведский стол).
- Обращаем ваше внимание: для вашего удобства вы можете оплатить экскурсию на месте наличными в долларах, а также в рублях переводом на российскую карту.
- Вы можете ехать на эту экскурсию со штампом Sinai Only (Синайский штамп). Специально приобретать египетскую визу под эту экскурсию нет необходимости.
- После бронирования необходимо прислать организатору фото вашего паспорта.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на комфортабельном туристическом автобусе
- Проезд на пароме
- Виза в Иорданию
- Страховка
- Входные билеты
- Услуги русскоговорящего гида
- Обед
- Что не входит
- Напитки во время обеда
- Катание на верблюде/ослике
- Место начала и завершения?
- Бензозаправка Take5 на въезде в Дахаб
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 20 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Важная информация
- Общая протяженность маршрута в одну сторону 3км. Общее время экскурсии в Петре — 3 часа (включая свободное время).
- После экскурсии вас ждет обед в местном ресторане с традиционной иорданской кухней (шведский стол).
- Обращаем ваше внимание: для вашего удобства вы можете оплатить экскурсию на месте наличными в долларах, а также в рублях переводом на российскую карту.
- Вы можете ехать на эту экскурсию со штампом Sinai Only (Синайский штамп). Специально приобретать египетскую визу под эту экскурсию нет необходимости.
- После бронирования необходимо прислать организатору фото вашего паспорта
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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