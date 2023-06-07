Иордания: древний город Петра из Дахаба

Иордания

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Мы отправимся в загадочный город Петра, высеченный в скалах. Это уникальный город набатеев, внесенный ЮНЕСКО в список объектов культурного наследия. Вы увидите сокровищницу Эль-Хазне, древний амфитеатр, гробницы, храмы. А также полюбуетесь панорамным видом на Петру и город Вади-Муса.
Иордания: древний город Петра из Дахаба
Иордания: древний город Петра из Дахаба
Иордания: древний город Петра из Дахаба
Иордания: древний город Петра из Дахаба
Иордания: древний город Петра из Дахаба
Иордания: древний город Петра из Дахаба
Ближайшие даты:
7
июн
10
июн
14
июн
17
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Что вас ожидает:

  • Цветной каньон (ущелье Сик)
  • Скальный храм-мавзолей Эль-Хазне
  • Гробницы
  • Амфитеатр
  • Улица колоннад
  • Панорамный обзор на Вади-Муса
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Иорданская Одиссея: Приключение в загадочном городе Петра.
  • Будьте готовы к незабываемому путешествию, где прошлое оживает и прикосновение к нему оставит незабываемый след в вашем сердце. Вы доберетесь до Петры на комфортабельном автобусе и пароме. Город имеет единственный вход — через бывшее русло крупной горной реки.
  • К Петре гид проведет вас по ущелью Сик, по пути расскажет об истории города, этапах строительства, археологических особенностях. Вы увидите знаменитую сокровищницу Эль-Хазне, храмы, которые целиком вырезаны из скалы, древний амфитеатр, гробницы, Высокий жертвенник, заглянете в жилые дома тех времен.

Важная информация:

  • Общая протяженность маршрута в одну сторону 3км. Общее время экскурсии в Петре — 3 часа (включая свободное время).
  • После экскурсии вас ждет обед в местном ресторане с традиционной иорданской кухней (шведский стол).
  • Обращаем ваше внимание: для вашего удобства вы можете оплатить экскурсию на месте наличными в долларах, а также в рублях переводом на российскую карту.
  • Вы можете ехать на эту экскурсию со штампом Sinai Only (Синайский штамп). Специально приобретать египетскую визу под эту экскурсию нет необходимости.
  • После бронирования необходимо прислать организатору фото вашего паспорта.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на комфортабельном туристическом автобусе
  • Проезд на пароме
  • Виза в Иорданию
  • Страховка
  • Входные билеты
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Обед
Что не входит
  • Напитки во время обеда
  • Катание на верблюде/ослике
Место начала и завершения?
Бензозаправка Take5 на въезде в Дахаб
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Общая протяженность маршрута в одну сторону 3км. Общее время экскурсии в Петре — 3 часа (включая свободное время).
  • После экскурсии вас ждет обед в местном ресторане с традиционной иорданской кухней (шведский стол).
  • Обращаем ваше внимание: для вашего удобства вы можете оплатить экскурсию на месте наличными в долларах, а также в рублях переводом на российскую карту.
  • Вы можете ехать на эту экскурсию со штампом Sinai Only (Синайский штамп). Специально приобретать египетскую визу под эту экскурсию нет необходимости.
  • После бронирования необходимо прислать организатору фото вашего паспорта
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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