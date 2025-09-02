Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Отправимся в город Мемфис. Посетим некрополь в Саккаре, ступенчатую пирамиду Джосера. Увидем Серпиум – самый необыкновенный монумент, который лежит под землёй. Увидим статую Рамзеса II и алебастровую скульптуру Сфинкса.



И в завершении в Мемфисе отправимся в некрополь Дахшур, посмотрим две пирамиды фараона Снефру – Ломаную и Красную.

Наталья Ваш гид в Дахабе Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность более 12 часов Размер группы 1-10 человек Когда Ежедневно в 01:00 $600 за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 07:00, 08:00, 09:00

Описание экскурсии Наш маршрут: Отправимся в город Мемфис. Посетим некрополь в Саккаре, ступенчатую пирамиду Джосера. Увидим Серапеум – самый необыкновенный монумент, который лежит под землёй. Увидим статую Рамзеса II и алебастровую скульптуру Сфинкса. И в завершении в Мемфисе отправимся в некрополь Дахшур, посмотрим две пирамиды фараона Снефру – Ломаную и Красную. Важная информация Обращаем ваше внимание: для этой экскурсии необходимо иметь египетскую визу. Маршрут экскурсии можно заменить. Составить, например, Гиза + музей + старый Каир.

Ежедневно в 01:00 Выбрать дату