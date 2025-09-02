Отправимся в город Мемфис. Посетим некрополь в Саккаре, ступенчатую пирамиду Джосера. Увидем Серпиум – самый необыкновенный монумент, который лежит под землёй. Увидим статую Рамзеса II и алебастровую скульптуру Сфинкса.
И в завершении в Мемфисе отправимся в некрополь Дахшур, посмотрим две пирамиды фараона Снефру – Ломаную и Красную.
И в завершении в Мемфисе отправимся в некрополь Дахшур, посмотрим две пирамиды фараона Снефру – Ломаную и Красную.
Описание экскурсииНаш маршрут: Отправимся в город Мемфис. Посетим некрополь в Саккаре, ступенчатую пирамиду Джосера. Увидим Серапеум – самый необыкновенный монумент, который лежит под землёй. Увидим статую Рамзеса II и алебастровую скульптуру Сфинкса. И в завершении в Мемфисе отправимся в некрополь Дахшур, посмотрим две пирамиды фараона Снефру – Ломаную и Красную. Важная информация Обращаем ваше внимание: для этой экскурсии необходимо иметь египетскую визу. Маршрут экскурсии можно заменить. Составить, например, Гиза + музей + старый Каир.
Ежедневно в 01:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пирамида Джосера («ступенчатая»)
- Подземный лабиринт Серапеум
- Статуя Рамзеса II
- Ломаная и Розовая пирамиды в Дахшуре
Что включено
- Трансфер на микроавтобусе с кондиционером
- Русскоговорящий гид-египтолог высшей категории
Что не входит в цену
- Обед и напитки
- Входные билеты по программе
- Виза
Место начала и завершения?
Ваш отель в Дахабе
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 01:00
Экскурсия длится около 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Дахаба
Похожие экскурсии из Дахаба
Индивидуальная
до 10 чел.
Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Дахаба
Откройте для себя величие Каира без долгих поездок! За час вы окажетесь в столице Египта, чтобы увидеть пирамиды, Сфинкса и другие сокровища
Начало: В вашем отеле
2 сен в 04:30
3 сен в 04:30
от $900 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Пирамиды Гизы и старый Каир
Увлекательное путешествие из Дахаба к пирамидам Гизы и в Египетский музей. Прогулка по старому Каиру подарит вам атмосферу древности и культурного разнообразия
Начало: У вашего отеля
Завтра в 02:00
30 авг в 02:00
$600 за всё до 9 чел.