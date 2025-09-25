Пирамиды Гизы и Сфинкс. Вы увидите одно из семи чудес света — великую пирамиду Хеопса. При желании спуститесь в её погребальные камеры или внутрь пирамид Хефрена и Микерина. Осмотрите «женские» пирамиды, храмы и статую Сфинкса, охраняющего покой фараонов.
Панорамная площадка. Сделаете кадры, на которых видно сразу шесть пирамид — идеальный ракурс для воспоминаний!
Музей на выбор. Посетите Египетский музей с сокровищами Тутанхамона, папирусами, саркофагами и мумиями или новый мультимедийный музей в Гизе с артефактами, охватывающими семь тысяч лет египетской истории.
Старый Каир. Прогуляетесь по исламскому кварталу с мечетями и рынками или по коптскому Каиру — среди древних церквей и крепостных стен.
Удобный формат. Это индивидуальная экскурсия в вашем темпе: выезжаем из Дахаба ночью, возвращаемся вечером. Весь день с вами будет русскоязычный гид-египтолог.
Примерный тайминг
1:30 — выезд из Дахаба 9:00 — прибытие в Каир, встреча с гидом 10:00 — пирамиды и сфинкс 13:00 — музей (на выбор: новый в Гизе или старый на площади Тахрир) 15:00 — обед 16:00 — прогулка по старому Каиру 17:00 — выезд в Дахаб 0:00 — прибытие в отель
Порядок посещения достопримечательностей можно поменять.
Организационные детали
Поедем на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером
Для участия в экскурсии нужна египетская виза-наклейка, которую вы можете купить в аэропорту Шарм-эль-Шейха по прилёте — $25. Если вы не смогли получить визу заранее, мы оформим её перед экскурсией — $30
Экскурсию в Каире проведёт высококвалифицированный гид из нашей команды. До Гизы сопровождать вас будет англоговорящий водитель
Дополнительные расходы
Билеты в Гизу — 700 фунтов
Посещение Египетского музея на площади Тахрир — 540 фунтов
Или Большого Египетского музея в Гизе — 1450 фунтов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Дахабе
Провела экскурсии для 4865 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Наталья, живу в Египте с 2014 года и всё это время тесно работаю с туристами из всех стран мира через собственное агентство. Хочу, чтобы ваш отдых читать дальше
был комфортным, а впечатления от Египта остались надолго. В этом я и моя команда обязательно вам поможем! С нами вы можете посетить красивейшие места Шарм-эль-Шейха и его окрестности. Всегда буду рада видеть вас на своих обзорных экскурсиях и также на других турах с гидами из команды. До встречи!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
В
Вячеслав
25 сен 2025
Отличная экскурсия! Наталья сопровождала и предоставила всю важную вводную информацию перед экскурсией. Трансфер на комфортабельном микро-автобусе. Ночью удалось поспать на рядах из 3х сидений.
Готовьтесь к тому, что дорога долгая, берите читать дальше
с собой еду и воду.
По приезду в Каир нас встретил русскоговорящий гид Махмуд, говорил на уровне носителя языка и рассказал нам очень много деталей про пирамиды и экспонаты в музее:) Мы прокатились на верблюдах до панорамы из 5ти пирамид: Хеопса, Хефрена и Микерина + пирамиды их жен. Далее мы спустились в одну из пирамид внутрь, в пирамиду Хеопса приняли решение не спускаться - это был наш личный выбор т. к. было жарко и мы хотели обойти пирамиды как можно подробнее. Прогулялись вокруг пирамиды Хеопса по всему периметру.
Далее нас ждал вкусный обед и немного подзарядившись мы поехали в Старый Каирский Музей. Кстати, большинство экспонатов с октября 2025 будут находиться в Новом Каирском музее. Он более комфортабельный и построен по всем современным нормам + получите инстаграм картинку:)
Итог: экскурсией очень довольны! Всем кто желает прикоснуться в многотысячелетней истории Древнего Египта - must have!
Спасибо Наталье, гиду Махмуду и нашему водителю за супер отдых и организацию экскурсии!
Л
Любовь
29 авг 2025
Данную экскурсию посещали на микроавтобусе из Дахаба. Время в пути составила где-то 7 часов. Водителю отдельное спасибо за краткий экскурс во время поездки:) Машина комфортная с ремнями безопасности. Привезли в читать дальше
Каир, передали другому водителю, т. к. этому надо было отдохнуть перед обратной поездкой. Прибыли сразу на пирамиды, что было плюсом, т. к. у групповых экскурсий начало в Каирском музее. Народу было не много. Экскурсовод говорит на русском, все понятно, объемно, интересно. Не было навязывания ничего лишнего как и написано. После экскурсии экскурсовод Шериф, предложил кафе, достаточно уютное, не дорогой и с большими порциями. В целом экскурсия интересная, но надо учитывать свои силы, т. к. по времени поездка получается длительная.