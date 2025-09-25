Мои заказы

Пирамиды Гизы, Египетский музей и старый Каир - из Дахаба

Прикоснуться к вечности за один день
Добро пожаловать в Древний Египет! Вы побываете у подножия великой пирамиды Хеопса, заглянете в залы с мумиями и артефактами, увидите Каир с его тысячелетней историей.

А также прикоснётесь к тайнам фараонов и окунётесь в атмосферу старинных улиц, где соседствуют христианство и ислам.
5
2 отзыва
Время начала: 02:00

Описание экскурсии

Пирамиды Гизы и Сфинкс. Вы увидите одно из семи чудес света — великую пирамиду Хеопса. При желании спуститесь в её погребальные камеры или внутрь пирамид Хефрена и Микерина. Осмотрите «женские» пирамиды, храмы и статую Сфинкса, охраняющего покой фараонов.

Панорамная площадка. Сделаете кадры, на которых видно сразу шесть пирамид — идеальный ракурс для воспоминаний!

Музей на выбор. Посетите Египетский музей с сокровищами Тутанхамона, папирусами, саркофагами и мумиями или новый мультимедийный музей в Гизе с артефактами, охватывающими семь тысяч лет египетской истории.

Старый Каир. Прогуляетесь по исламскому кварталу с мечетями и рынками или по коптскому Каиру — среди древних церквей и крепостных стен.

Удобный формат. Это индивидуальная экскурсия в вашем темпе: выезжаем из Дахаба ночью, возвращаемся вечером. Весь день с вами будет русскоязычный гид-египтолог.

Примерный тайминг

1:30 — выезд из Дахаба
9:00 — прибытие в Каир, встреча с гидом
10:00 — пирамиды и сфинкс
13:00 — музей (на выбор: новый в Гизе или старый на площади Тахрир)
15:00 — обед
16:00 — прогулка по старому Каиру
17:00 — выезд в Дахаб
0:00 — прибытие в отель

Порядок посещения достопримечательностей можно поменять.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером
  • Для участия в экскурсии нужна египетская виза-наклейка, которую вы можете купить в аэропорту Шарм-эль-Шейха по прилёте — $25. Если вы не смогли получить визу заранее, мы оформим её перед экскурсией — $30
  • Экскурсию в Каире проведёт высококвалифицированный гид из нашей команды. До Гизы сопровождать вас будет англоговорящий водитель

Дополнительные расходы

  • Билеты в Гизу — 700 фунтов
  • Посещение Египетского музея на площади Тахрир — 540 фунтов
  • Или Большого Египетского музея в Гизе — 1450 фунтов
  • Обед — по желанию

Наталья
Наталья — Организатор в Дахабе
Провела экскурсии для 4865 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Наталья, живу в Египте с 2014 года и всё это время тесно работаю с туристами из всех стран мира через собственное агентство. Хочу, чтобы ваш отдых
читать дальше

был комфортным, а впечатления от Египта остались надолго. В этом я и моя команда обязательно вам поможем! С нами вы можете посетить красивейшие места Шарм-эль-Шейха и его окрестности. Всегда буду рада видеть вас на своих обзорных экскурсиях и также на других турах с гидами из команды. До встречи!

В
Вячеслав
25 сен 2025
Отличная экскурсия! Наталья сопровождала и предоставила всю важную вводную информацию перед экскурсией. Трансфер на комфортабельном микро-автобусе. Ночью удалось поспать на рядах из 3х сидений.

Готовьтесь к тому, что дорога долгая, берите
с собой еду и воду.

По приезду в Каир нас встретил русскоговорящий гид Махмуд, говорил на уровне носителя языка и рассказал нам очень много деталей про пирамиды и экспонаты в музее:) Мы прокатились на верблюдах до панорамы из 5ти пирамид: Хеопса, Хефрена и Микерина + пирамиды их жен. Далее мы спустились в одну из пирамид внутрь, в пирамиду Хеопса приняли решение не спускаться - это был наш личный выбор т. к. было жарко и мы хотели обойти пирамиды как можно подробнее. Прогулялись вокруг пирамиды Хеопса по всему периметру.

Далее нас ждал вкусный обед и немного подзарядившись мы поехали в Старый Каирский Музей. Кстати, большинство экспонатов с октября 2025 будут находиться в Новом Каирском музее. Он более комфортабельный и построен по всем современным нормам + получите инстаграм картинку:)

Итог: экскурсией очень довольны! Всем кто желает прикоснуться в многотысячелетней истории Древнего Египта - must have!

Спасибо Наталье, гиду Махмуду и нашему водителю за супер отдых и организацию экскурсии!

Л
Любовь
29 авг 2025
Данную экскурсию посещали на микроавтобусе из Дахаба. Время в пути составила где-то 7 часов. Водителю отдельное спасибо за краткий экскурс во время поездки:) Машина комфортная с ремнями безопасности. Привезли в
Каир, передали другому водителю, т. к. этому надо было отдохнуть перед обратной поездкой. Прибыли сразу на пирамиды, что было плюсом, т. к. у групповых экскурсий начало в Каирском музее. Народу было не много. Экскурсовод говорит на русском, все понятно, объемно, интересно. Не было навязывания ничего лишнего как и написано. После экскурсии экскурсовод Шериф, предложил кафе, достаточно уютное, не дорогой и с большими порциями.
В целом экскурсия интересная, но надо учитывать свои силы, т. к. по времени поездка получается длительная.

