Добро пожаловать в Древний Египет! Вы побываете у подножия великой пирамиды Хеопса, заглянете в залы с мумиями и артефактами, увидите Каир с его тысячелетней историей. А также прикоснётесь к тайнам фараонов и окунётесь в атмосферу старинных улиц, где соседствуют христианство и ислам.

Описание экскурсии

Пирамиды Гизы и Сфинкс. Вы увидите одно из семи чудес света — великую пирамиду Хеопса. При желании спуститесь в её погребальные камеры или внутрь пирамид Хефрена и Микерина. Осмотрите «женские» пирамиды, храмы и статую Сфинкса, охраняющего покой фараонов.

Панорамная площадка. Сделаете кадры, на которых видно сразу шесть пирамид — идеальный ракурс для воспоминаний!

Музей на выбор. Посетите Египетский музей с сокровищами Тутанхамона, папирусами, саркофагами и мумиями или новый мультимедийный музей в Гизе с артефактами, охватывающими семь тысяч лет египетской истории.

Старый Каир. Прогуляетесь по исламскому кварталу с мечетями и рынками или по коптскому Каиру — среди древних церквей и крепостных стен.

Удобный формат. Это индивидуальная экскурсия в вашем темпе: выезжаем из Дахаба ночью, возвращаемся вечером. Весь день с вами будет русскоязычный гид-египтолог.

Примерный тайминг

1:30 — выезд из Дахаба

9:00 — прибытие в Каир, встреча с гидом

10:00 — пирамиды и сфинкс

13:00 — музей (на выбор: новый в Гизе или старый на площади Тахрир)

15:00 — обед

16:00 — прогулка по старому Каиру

17:00 — выезд в Дахаб

0:00 — прибытие в отель

Порядок посещения достопримечательностей можно поменять.

Организационные детали

Поедем на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером

Для участия в экскурсии нужна египетская виза-наклейка, которую вы можете купить в аэропорту Шарм-эль-Шейха по прилёте — $25. Если вы не смогли получить визу заранее, мы оформим её перед экскурсией — $30

Экскурсию в Каире проведёт высококвалифицированный гид из нашей команды. До Гизы сопровождать вас будет англоговорящий водитель

