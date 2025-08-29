Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны Мемфиса и Саккары
Начало: Ваш отель в Дахабе
«Составить, например, Гиза + музей + старый Каир»
Расписание: Ежедневно в 01:00
Завтра в 07:00
30 авг в 07:00
$600 за всё до 10 чел.
Групповая
Экскурсия в Каир с авиаперелетом: пирамиды, Египетский музей, Сфинкс
Погрузитесь в мир древнего Египта с экскурсией в Каир. Перелет, посещение пирамид и музея, обед включены
«После обеда мы переедем в Гизу, где находится главная цель нашего путешествия - великие пирамиды и Сфинкс - самая большая монолитная скульптура на Земле»
Расписание: Понедельник, Вторник, Четверг, Пятница в 04:00
$319 за человека
Индивидуальная
до 9 чел.
Пирамиды Гизы и старый Каир
Увлекательное путешествие из Дахаба к пирамидам Гизы и в Египетский музей. Прогулка по старому Каиру подарит вам атмосферу древности и культурного разнообразия
Начало: У вашего отеля
«Посетите Египетский музей с сокровищами Тутанхамона, папирусами, саркофагами и мумиями или новый мультимедийный музей в Гизе с артефактами, охватывающими семь тысяч лет египетской истории»
Завтра в 02:00
30 авг в 02:00
$600 за всё до 9 чел.
