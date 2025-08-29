Найдено 3 экскурсии в категории « Пирамиды Гизы » в Дахабе, цены от $319. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году

1 чел. По популярности 20 часов Индивидуальная до 10 чел. Тайны Мемфиса и Саккары Начало: Ваш отель в Дахабе «Составить, например, Гиза + музей + старый Каир» Расписание: Ежедневно в 01:00 $600 за всё до 10 чел. Полеты на самолетах 17 часов Групповая Экскурсия в Каир с авиаперелетом: пирамиды, Египетский музей, Сфинкс Погрузитесь в мир древнего Египта с экскурсией в Каир. Перелет, посещение пирамид и музея, обед включены «После обеда мы переедем в Гизу, где находится главная цель нашего путешествия - великие пирамиды и Сфинкс - самая большая монолитная скульптура на Земле» Расписание: Понедельник, Вторник, Четверг, Пятница в 04:00 $319 за человека На автобусе 13 часов Индивидуальная до 9 чел. Пирамиды Гизы и старый Каир Увлекательное путешествие из Дахаба к пирамидам Гизы и в Египетский музей. Прогулка по старому Каиру подарит вам атмосферу древности и культурного разнообразия Начало: У вашего отеля «Посетите Египетский музей с сокровищами Тутанхамона, папирусами, саркофагами и мумиями или новый мультимедийный музей в Гизе с артефактами, охватывающими семь тысяч лет египетской истории» $600 за всё до 9 чел. Другие экскурсии Дахаба

