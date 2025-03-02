Мои заказы

Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Дахаба

Откройте для себя величие Каира без долгих поездок! За час вы окажетесь в столице Египта, чтобы увидеть пирамиды, Сфинкса и другие сокровища
Индивидуальная экскурсия «Летим в Каир!» из Дахаба предлагает уникальную возможность за один час оказаться в сердце Египта, избегая долгих автобусных поездок.

Участники смогут насладиться посещением Каирского музея, где представлены артефакты различных
эпох, и увидеть знаменитые пирамиды Гизы и Сфинкса. Прогулка на фелуке по Нилу и обед в местном ресторане дополнят впечатления.

Все перемещения осуществляются на комфортабельном минивэне, а сопровождать группу будет русскоговорящий гид-историк

5
1 отзыв

7 причин купить эту экскурсию

  • ✈️ Быстрое перемещение на самолёте
  • 🏛️ Посещение Каирского музея
  • 🗿 Увидеть пирамиды Гизы и Сфинкса
  • 🚤 Прогулка на фелуке по Нилу
  • 🍽️ Вкусный обед в местном ресторане
  • 🚌 Комфортный транспорт по Каиру
  • 📜 Возможность расширить программу

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии в Каир из Дахаба - это октябрь, ноябрь, март и апрель. В эти месяцы погода наиболее комфортная, температура не слишком высокая, что позволяет насладиться прогулками и экскурсиями. В марте и апреле также можно избежать пикового туристического сезона, что сделает посещение более спокойным. В ноябре и октябре климат также благоприятен, но может быть немного больше туристов. В другие месяцы, такие как декабрь и февраль, возможно наслаждаться экскурсиями, но следует учитывать более прохладные вечера. Летом, в июле и августе, жара может быть слишком интенсивной, однако музеи и другие закрытые помещения остаются доступными для посещения.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Дахаба© Махмуд
Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Дахаба© Махмуд
Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Дахаба© Махмуд
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 04:30, 05:00, 05:30

Что можно увидеть

  • Каирский музей
  • Пирамиды Гизы
  • Большой Сфинкс

Описание экскурсии

Преимущество нашей экскурсии — в том, что вам не нужно спешить, идти в магазины, которые вам не интересны, и ждать свою группу у каждого памятника. Исследовать достопримечательности будем в комфортном для вас темпе. Итак, в программе:

Каирский музей

За 2,5 часа посетим основные залы, где вы познакомитесь с артефактами Старого, Среднего и Нового царств, увидите коллекцию саркофагов и золотую маску Тутанхамона, заглянете в обновлённый зал с мумиями животных. Гид расскажет вам увлекательные истории о тайнах, связанных с экспонатами музея.

Прогулка по Нилу и пирамиды Гизы

Вас ждёт получасовая прогулка на лодке по Нилу, а затем — посещение Гизы и её пирамид: Хеопса, Хефрена и Микерина. Вы разберётесь в технике и секретах их строительства, узнаете о бесценных находках в гробницах. Мы обсудим как официальные данные египтологов, так и легенды, окружающие сооружения Гизы.

Большой Сфинкс

Мы раскроем, какие загадки хранит этот величественный львиный облик и какие мифы с ним связаны. Гид расскажет, на какого фараона похож Большой Сфинкс и какую роль он играл в древнеегипетской мифологии. Вы заглянете в глаза стражу Каира, услышите его историю и разгадаете символику.

Во время экскурсии мы сделаем остановку в местном ресторане, где вас уже будет ждать сытный обед. В конце программы, если останется время перед вылетом, можем посетить торговый комплекс «Сити Старс».

Организационные детали

Гид не ответственен за возможную задержку рейса, но постарается сделать ожидание как можно комфортнее

  • В стоимость включено всё
  • По Каиру будем перемещаться на комфортабельном минивэне Hyundai H1
  • Важно: для участия нужна египетская виза. Если у вас её нет, можем сделать её в день экскурсии. Стоимость — $30.
  • Для бронирования нам понадобится фото вашего паспорта
  • Возможно провести экскурсию для большего количества участников за доплату — $350/чел.
  • Отдельно по желанию оплачивается катание на верблюдах — $15/чел. и вход внутрь пирамид — $30, напитки в ресторане
  • По запросу и мы можем заменить Египетский музей на Цитадель Салах ад-Дина и мечеть Мухаммеда Али, а также расширить программу и посетить другие локации за дополнительную плату.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. В Каире вас будет сопровождать другой русскоговорящий гид-историк

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$450
Дети до 12 лет$380
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд
Махмуд — ваша команда гидов в Дахабе
Провели экскурсии для 2088 туристов
Я профессиональный лицензированный гид-египтолог. С 2015 года живу и работаю в городе Шарм-эль-Шейх. Имею богатый опыт в сфере туризма и организации VIP-экскурсий с международными туристическими компаниями. В газетах обо мне пишут, что я лучший и самый известный гид Шарм-эль-Шейха. Много раз меня приглашали на интервью в разные телепрограммы Египта в качестве знаменитого гида для VIP-гостей.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Анна
Анна
2 мар 2025
Мы в восторге! Прошло всё намного лучше, чем мы ожидали.
Сказать что нам понравилось, это ничего не сказать. Все было на высшем уровне. Начиная со встречи в отеле и заканчивая возвращением
нас обратно в отель. Все продуманно до мелочей, комфортно и удобно. Из отеля нас отвезли в аэропорт, там все подсказали и оформили. По прилету встретил лично экскурсовод. Вся экскурсия была на комфортной машине, водитель очень внимательный, максимально удобно парковался и мы почти не ходили пешком. Экскурсовод водил по своим маршрутам, там где нет людей, благодаря ему нам удалось увидеть больше, чем остальные. Вечером нас ждал сюрприз, у нас оставалось время до вылета и мы заехали в ресторан, с видом на пирамиды. Очень рекомендую ребят, все было на высшем уровне. Махмуд очень ответственный и добрый человек 💛💛💛 Благодарю за возможность увидеть Каир и пирамиды на высшем уровне!

Входит в следующие категории Дахаба

