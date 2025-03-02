Лучшее время для экскурсии в Каир из Дахаба - это октябрь, ноябрь, март и апрель. В эти месяцы погода наиболее комфортная, температура не слишком высокая, что позволяет насладиться прогулками и экскурсиями. В марте и апреле также можно избежать пикового туристического сезона, что сделает посещение более спокойным. В ноябре и октябре климат также благоприятен, но может быть немного больше туристов. В другие месяцы, такие как декабрь и февраль, возможно наслаждаться экскурсиями, но следует учитывать более прохладные вечера. Летом, в июле и августе, жара может быть слишком интенсивной, однако музеи и другие закрытые помещения остаются доступными для посещения.

Индивидуальная экскурсия «Летим в Каир!» из Дахаба предлагает уникальную возможность за один час оказаться в сердце Египта, избегая долгих автобусных поездок.Участники смогут насладиться посещением Каирского музея, где представлены артефакты различных

эпох, и увидеть знаменитые пирамиды Гизы и Сфинкса. Прогулка на фелуке по Нилу и обед в местном ресторане дополнят впечатления. Все перемещения осуществляются на комфортабельном минивэне, а сопровождать группу будет русскоговорящий гид-историк

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

за 1–2 человек или $450 за человека, если вас больше

от $950 за 1–2 человек или $450 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Преимущество нашей экскурсии — в том, что вам не нужно спешить, идти в магазины, которые вам не интересны, и ждать свою группу у каждого памятника. Исследовать достопримечательности будем в комфортном для вас темпе. Итак, в программе:

Каирский музей

За 2,5 часа посетим основные залы, где вы познакомитесь с артефактами Старого, Среднего и Нового царств, увидите коллекцию саркофагов и золотую маску Тутанхамона, заглянете в обновлённый зал с мумиями животных. Гид расскажет вам увлекательные истории о тайнах, связанных с экспонатами музея.

Прогулка по Нилу и пирамиды Гизы

Вас ждёт получасовая прогулка на лодке по Нилу, а затем — посещение Гизы и её пирамид: Хеопса, Хефрена и Микерина. Вы разберётесь в технике и секретах их строительства, узнаете о бесценных находках в гробницах. Мы обсудим как официальные данные египтологов, так и легенды, окружающие сооружения Гизы.

Большой Сфинкс

Мы раскроем, какие загадки хранит этот величественный львиный облик и какие мифы с ним связаны. Гид расскажет, на какого фараона похож Большой Сфинкс и какую роль он играл в древнеегипетской мифологии. Вы заглянете в глаза стражу Каира, услышите его историю и разгадаете символику.

Во время экскурсии мы сделаем остановку в местном ресторане, где вас уже будет ждать сытный обед. В конце программы, если останется время перед вылетом, можем посетить торговый комплекс «Сити Старс».

Организационные детали

Гид не ответственен за возможную задержку рейса, но постарается сделать ожидание как можно комфортнее