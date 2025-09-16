Это путешествие в прошлое предлагает увидеть величественные пирамиды Гизы, руины первой столицы Египта - Мемфиса, и гигантский некрополь Саккары. Здесь можно узнать о мумификации, различиях некрополей и насладиться видами пальмовых рощ. Комфортабельный транспорт и опытные гиды сделают поездку незабываемой. Отличный выбор для любителей истории и культуры, стремящихся глубже понять древний мир
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения - с октября по апрель, когда погода комфортная и не слишком жаркая. В эти месяцы можно насладиться экскурсиями без лишнего дискомфорта. Летом, с мая по сентябрь, температура может быть высокой, но если вы готовы к жаре, это время также подходит для поездки. В остальное время года можно насладиться меньшим количеством туристов, но стоит учитывать возможные погодные условия.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Пирамиды Гизы
- Большой сфинкс
- Статуя Рамзеса II
- Пирамида Джосера
- Пирамида Унаса
Описание экскурсии
Великие пирамиды и не только
Вы посетите три главные исторические зоны Древнего Египта. В программе:
- Мемфис — вы погуляете по руинам первой столицы объединенного Египта на западном берегу Нила. Раскроете ее историю и услышите о царе Менесе. Полюбуетесь пальмовыми рощами, оцените огромную статую Рамзеса II и посмотрите, что осталось от храма Птаха.
- Саккара — гигантский древний некрополь, состоящий из множества памятников. Я покажу ступенчатую пирамиду Джосера и тексты из Книги мертвых на стенах пирамиды Унаса. Поделюсь связанными с ними тайнами и историями.
- Гиза — «визитная карточка» страны. Именно здесь вы увидите того самого Большого сфинкса и пирамиды с открыток. А я расскажу о фараонах Хеопсе, Хефрене и Микерине, для которых они были построены.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте: машине или микроавтобусе с кондиционером
- Дорога из аламейна до Гизы займёт около 3 часа
- Входные билеты не включены в стоимость: Гиза — 700 фунтов, Саккара — 600 фунтов, Серапем — 350 фунтов, Мемфис — 200 фунтов
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмад — ваша команда гидов в Эль-Аламейн
Провели экскурсии для 1008 туристов
Разрешите представиться: меня зовут Эмад, я историк, провожу экскурсии по Египту почти 20 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом. Мы все египтологи, прекрасно говорим на русском языке, имеем высшее образование и очень хотим показать вам родную страну с лучшей стороны.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Иван
16 сен 2025
К сожалению, сразу после экскурсии написать отзыв не получилось. Но со временем впечатления не изменились. Всё было отлично. Везде успели побывать до большого наплыва туристов, так что можно сказать, что
Елена
15 сен 2025
Здравствуйте! Сегодня побывали на экскурсии пирамиды, сфинкс и great museum. Отличная экскурсия в организации и информации!!!! За нами в Эль-Аламейн приехал классный водитель, к сожалению не знаю его имени, домчал
Входит в следующие категории Эль-Аламейн
