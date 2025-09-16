Это путешествие в прошлое предлагает увидеть величественные пирамиды Гизы, руины первой столицы Египта - Мемфиса, и гигантский некрополь Саккары. Здесь можно узнать о мумификации, различиях некрополей и насладиться видами пальмовых рощ. Комфортабельный транспорт и опытные гиды сделают поездку незабываемой. Отличный выбор для любителей истории и культуры, стремящихся глубже понять древний мир

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с октября по апрель, когда погода комфортная и не слишком жаркая. В эти месяцы можно насладиться экскурсиями без лишнего дискомфорта. Летом, с мая по сентябрь, температура может быть высокой, но если вы готовы к жаре, это время также подходит для поездки. В остальное время года можно насладиться меньшим количеством туристов, но стоит учитывать возможные погодные условия.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.