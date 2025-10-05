Многие приезжают в столицу ради шедевров Гизы, и мы обязательно познакомим вас с главными легендами Древнего мира. Но также покажем, что культурное наследие Египта намного богаче. Вы исследуете памятники греко-римской, еврейской, христианской и исламской эпох. Посетите средневековую цитадель и святыни трех религий, а еще старейший базар страны с колоритным кафе 18 века.

Пирамиды в Гизе . Начнём с главного — величайшего в мире погребального сооружения и единственного из сохранившихся чудес света, пирамиды Хеопса. Вы буквально прикоснётесь к одной из главных загадок Древнего мира, услышите мифы и факты о легендарных строениях. А после рассмотрите вблизи стража всего кладбища — Сфинкса, возле которого поговорим о древнейшей монументальной скульптуре на Земле, дошедшей до наших дней, и разберёмся в символике мистического существа.

Египетский национальный музей . Отдельное внимание уделим крупнейшему в мире хранилищу предметов древнеегипетского искусства. В музее представлено более 1700 экспонатов от гранитных миниатюрных скарабеев до десятиметровых статуй. Перед вами предстанут буквально ожившие картинки с книг о древнеегипетской цивилизации — папирусы и монеты разных эпох, саркофаги, а особенное впечатление вы получите, рассматривая золотые сокровища самого Тутанхамона.

Крепость Саладина . Далее в программе знаковый памятник исламского Каира и военной архитектуры Средневековья. Вы узнаете историю сооружения, основанного для защиты от крестоносцев и служившего резиденцией всех правителей Египта до 1874 года. И побываете в самой красивой из трех местных мечетей — Мухаммеда Али, построенной в стиле мечети Султана Ахмеда в Стамбуле.

Традиции и обычаи современного Египта. В путешествии вы также узнаете, как сейчас устроена жизнь в египетском обществе. Мы расскажем о традициях, связанных с женитьбой, разводом, рождением детей, об официальных и религиозных праздниках — священном месяце Рамадане, Рождестве пророка Мухаммеда и Иисуса Христа. Кроме того, вы разберетесь в древней и нынешней календарных системах и получите общее представление об экономике, доходах, образовании, острых социальных вопросах и их гендерных аспектах.

Другие интересные места Каира (можно заменить объект программы выше одним из них) по договоренности с гидом:

Восточная сказка Хан Эль Халили . В древнейшем рынке Египта вы встретите не только колоритные торговые ряды и магазины мастеров с россыпью всевозможных изделий, но и множество архитектурных памятников. Здесь же мы предложим вам выпить чашечку чая или кофе за мраморным столиком в кафе Эль Фишави 1773 года, старейшем в Каире.

Религиозный комплекс в Старом Каире . В историческом центре вы также посетите сакральные места сразу трех авраамических религий. Познакомитесь с древнейшей мечетью на территории Африки и образцами старинной декоративной мозаики, которая является частью культурного наследия Египта. Осмотрите одну из старейших синагог Бен Эзра, построенную в 4 веке, и Висячую церковь Святой Девы Марии, где поговорим о знаменитом коптском храме Старого Каира.

Район Саккара с пирамидой Джосера, которая считается первой попыткой строения царских гробниц в пирамидном формате за 100 лет до пирамиды Хеопса в Гизе.

Мемфис . Первая столица древнего Египта при царе Менeсе, который объединил Египет и основал первую династию.

Фараонская деревня . Если в вашей программе нет Луксора, ее стоит посетить. Здесь вы рассмотрите все детали жизни при фараонах — с пахоты земли до строения точной копии гробницы Тутанхамона с её сокровищами. А также увидите растение папирус.

Каирская башня — символ современного Каира, известна вращающимся рестораном и смотровой площадкой с отличной панорамой.

Дворец Абдин . Одна из королевских и президентских резиденций с 1874 года.

. Одна из королевских и президентских резиденций с 1874 года. Коптский музей . Соседствует с висячей церковью в Старом Каире. В музее представлено много артефактов, связанных с историей христианства на египетской земле.

. Соседствует с висячей церковью в Старом Каире. В музее представлено много артефактов, связанных с историей христианства на египетской земле. Музей исламского искусства . Впечатляющая коллекция персидской и турецкой керамики, текстиля, металлических, деревянных и каменных артефактов.

. Впечатляющая коллекция персидской и турецкой керамики, текстиля, металлических, деревянных и каменных артефактов. Город мусорщиков (заббалинов). Антуражный район, где сформировалось особое сообщество людей, занимающихся сортировкой мусора в 20-миллионном Каире.

Пещерный монастырь Святого Симеона Сапожника. Крупнейшее на Ближнем и Среднем Востоке христианское сооружение.

Возможно проведение для большего количества человек (до 8) на микроавтобусе с кондиционером Toyota Hiace 2024 года. Подробности уточняйте в переписке

Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных русскоязычных гидов-историков нашей команды

В цену входит: трансфер для 1–2 человек (возможно с ребенком) — нa современном легковом авто с кондиционером

Услуги русскоговорящего гида-египтолога

— пирамиды Гизы и Сфинкса — $16

— вход внутрь пирамиды Хеопса — $30 (по вашему решению на месте)

— Египетский национальный музей — $14

— цитадель Саладина — $14 (для детей до 6 лет бесплатно, для детей 6-12 лет 50% скидка)

— (по желанию) прогулка по Нилу — цена зависит от продолжительности и количества туристов на лодке

— обед — $10