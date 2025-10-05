Многие приезжают в столицу ради шедевров Гизы, и мы обязательно познакомим вас с главными легендами Древнего мира. Но также покажем, что культурное наследие Египта намного богаче. Вы исследуете памятники греко-римской, еврейской, христианской и исламской эпох.
Посетите средневековую цитадель и святыни трех религий, а еще старейший базар страны с колоритным кафе 18 века.
Описание экскурсии
- Пирамиды в Гизе. Начнём с главного — величайшего в мире погребального сооружения и единственного из сохранившихся чудес света, пирамиды Хеопса. Вы буквально прикоснётесь к одной из главных загадок Древнего мира, услышите мифы и факты о легендарных строениях. А после рассмотрите вблизи стража всего кладбища — Сфинкса, возле которого поговорим о древнейшей монументальной скульптуре на Земле, дошедшей до наших дней, и разберёмся в символике мистического существа.
- Египетский национальный музей. Отдельное внимание уделим крупнейшему в мире хранилищу предметов древнеегипетского искусства. В музее представлено более 1700 экспонатов от гранитных миниатюрных скарабеев до десятиметровых статуй. Перед вами предстанут буквально ожившие картинки с книг о древнеегипетской цивилизации — папирусы и монеты разных эпох, саркофаги, а особенное впечатление вы получите, рассматривая золотые сокровища самого Тутанхамона.
- Крепость Саладина. Далее в программе знаковый памятник исламского Каира и военной архитектуры Средневековья. Вы узнаете историю сооружения, основанного для защиты от крестоносцев и служившего резиденцией всех правителей Египта до 1874 года. И побываете в самой красивой из трех местных мечетей — Мухаммеда Али, построенной в стиле мечети Султана Ахмеда в Стамбуле.
- Традиции и обычаи современного Египта. В путешествии вы также узнаете, как сейчас устроена жизнь в египетском обществе. Мы расскажем о традициях, связанных с женитьбой, разводом, рождением детей, об официальных и религиозных праздниках — священном месяце Рамадане, Рождестве пророка Мухаммеда и Иисуса Христа. Кроме того, вы разберетесь в древней и нынешней календарных системах и получите общее представление об экономике, доходах, образовании, острых социальных вопросах и их гендерных аспектах.
Другие интересные места Каира (можно заменить объект программы выше одним из них) по договоренности с гидом:
- Восточная сказка Хан Эль Халили. В древнейшем рынке Египта вы встретите не только колоритные торговые ряды и магазины мастеров с россыпью всевозможных изделий, но и множество архитектурных памятников. Здесь же мы предложим вам выпить чашечку чая или кофе за мраморным столиком в кафе Эль Фишави 1773 года, старейшем в Каире.
- Религиозный комплекс в Старом Каире. В историческом центре вы также посетите сакральные места сразу трех авраамических религий. Познакомитесь с древнейшей мечетью на территории Африки и образцами старинной декоративной мозаики, которая является частью культурного наследия Египта. Осмотрите одну из старейших синагог Бен Эзра, построенную в 4 веке, и Висячую церковь Святой Девы Марии, где поговорим о знаменитом коптском храме Старого Каира.
- Район Саккара с пирамидой Джосера, которая считается первой попыткой строения царских гробниц в пирамидном формате за 100 лет до пирамиды Хеопса в Гизе.
- Мемфис. Первая столица древнего Египта при царе Менeсе, который объединил Египет и основал первую династию.
- Фараонская деревня. Если в вашей программе нет Луксора, ее стоит посетить. Здесь вы рассмотрите все детали жизни при фараонах — с пахоты земли до строения точной копии гробницы Тутанхамона с её сокровищами. А также увидите растение папирус.
- Каирская башня — символ современного Каира, известна вращающимся рестораном и смотровой площадкой с отличной панорамой.
- Дворец Абдин. Одна из королевских и президентских резиденций с 1874 года.
- Коптский музей. Соседствует с висячей церковью в Старом Каире. В музее представлено много артефактов, связанных с историей христианства на египетской земле.
- Музей исламского искусства. Впечатляющая коллекция персидской и турецкой керамики, текстиля, металлических, деревянных и каменных артефактов.
- Город мусорщиков (заббалинов). Антуражный район, где сформировалось особое сообщество людей, занимающихся сортировкой мусора в 20-миллионном Каире.
- Пещерный монастырь Святого Симеона Сапожника. Крупнейшее на Ближнем и Среднем Востоке христианское сооружение.
Организационные детали
- Возможно проведение для большего количества человек (до 8) на микроавтобусе с кондиционером Toyota Hiace 2024 года. Подробности уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных русскоязычных гидов-историков нашей команды
Что включено в стоимость, а что — нет
- В цену входит: трансфер для 1–2 человек (возможно с ребенком) — нa современном легковом авто с кондиционером
- Услуги русскоговорящего гида-египтолога
Дополнительно оплачиваются:
— пирамиды Гизы и Сфинкса — $16
— вход внутрь пирамиды Хеопса — $30 (по вашему решению на месте)
— Египетский национальный музей — $14
— цитадель Саладина — $14 (для детей до 6 лет бесплатно, для детей 6-12 лет 50% скидка)
— (по желанию) прогулка по Нилу — цена зависит от продолжительности и количества туристов на лодке
— обед — $10
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухамед — ваша команда гидов в Эль-Аламейн
Провели экскурсии для 3003 туристов
Дорогие наши гости, приветствую вас в Египте! Меня зовут Мухамед, я изучал русский язык на факультете иностранных языков в Каире и окончил двухлетнюю программу по египтологии. Более 15 лет провожу
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Артем
5 окт 2025
Замечательная экскурсия. Замечательные гид-египтолог и прекрасный водитель. Гид Ашраф прекрасно владеет русским языком, хорошо знает египетскую историю, в том числе может прочитать древние надписи. Водитель очень приятный и уважаемый человек
Дата посещения: 4 октября 2025
А
Артем
6 окт 2025
Замечательные гид-египтолог и прекрасный водитель. Гид Ашраф прекрасно владеет русским языком, хорошо знает египетскую историю, в том числе может прочитать древние надписи. Водитель очень приятный и уважаемый человек Ахмет, преподаватель
Н
Надежда
7 авг 2025
Заказали у Мухамеда экскурсию из Эль-Аламейна в Каир на 2 взрослых и детей 14 и 11 лет, волновались и за дорогу, и за саму экскурсию) Рано утром приехал комфортный микроавтобус
