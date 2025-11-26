Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Отправьтесь из Эль-Аламейна в индивидуальное путешествие к древним чудесам света — пирамидам Гизы и Великому Египетскому музею (GEM).



Вас ждут легенды Древнего Египта, величие Сфинкса и уникальные артефакты, включая сокровища Тутанхамона.

Нонна Ваш гид в Эль-Аламейн Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность более 12 часов Размер группы 1-3 человека $420 за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Встреча с чудом света Ваше путешествие начнётся с поездки на комфортабельной машине из Эль-Аламейна к легендарному плато Гиза. Здесь вы увидите пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина — известные всему миру символы величия и инженерного гения древних египтян. У подножия пирамид вас встретит Великий Сфинкс, хранитель тайн веков, а ваш гид расскажет увлекательные истории и мифы, сопровождающие эти памятники. Grand Egyptian Museum — современный храм истории Вторая часть экскурсии — посещение Grand Egyptian Museum (GEM), самого современного музея Египта и одного из крупнейших в мире. В его просторных залах хранятся тысячи бесценных артефактов, а главной жемчужиной коллекции является полная экспозиция сокровищ Тутанхамона, впервые представленная в одном месте. Здесь прошлое оживает в деталях, передавая величие цивилизации, просуществовавшей тысячелетия. Комфорт, приватность и уникальные впечатления Экскурсия проводится в индивидуальном формате, что позволит вам наслаждаться каждым моментом в вашем темпе. Это не только знакомство с древними чудесами, но и комфортная поездка, наполненная впечатлениями и возможностью сделать уникальные фотографии, которые сохранят воспоминания о вашем дне в Египте навсегда.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату