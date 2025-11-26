Отправьтесь из Эль-Аламейна в индивидуальное путешествие к древним чудесам света — пирамидам Гизы и Великому Египетскому музею (GEM).
Вас ждут легенды Древнего Египта, величие Сфинкса и уникальные артефакты, включая сокровища Тутанхамона.
Описание экскурсииВстреча с чудом света Ваше путешествие начнётся с поездки на комфортабельной машине из Эль-Аламейна к легендарному плато Гиза. Здесь вы увидите пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина — известные всему миру символы величия и инженерного гения древних египтян. У подножия пирамид вас встретит Великий Сфинкс, хранитель тайн веков, а ваш гид расскажет увлекательные истории и мифы, сопровождающие эти памятники. Grand Egyptian Museum — современный храм истории Вторая часть экскурсии — посещение Grand Egyptian Museum (GEM), самого современного музея Египта и одного из крупнейших в мире. В его просторных залах хранятся тысячи бесценных артефактов, а главной жемчужиной коллекции является полная экспозиция сокровищ Тутанхамона, впервые представленная в одном месте. Здесь прошлое оживает в деталях, передавая величие цивилизации, просуществовавшей тысячелетия. Комфорт, приватность и уникальные впечатления Экскурсия проводится в индивидуальном формате, что позволит вам наслаждаться каждым моментом в вашем темпе. Это не только знакомство с древними чудесами, но и комфортная поездка, наполненная впечатлениями и возможностью сделать уникальные фотографии, которые сохранят воспоминания о вашем дне в Египте навсегда.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина
- Великий Сфинкс
- Grand Egyptian Museum (GEM)
Что включено
- Индивидуальный трансфер на комфортабельной машине (туда и обратно)
- Посещение пирамид и плато Гиза
- Входной билет на территорию Пирамид
- Обед
- Фото-остановки
- Русскоязычный или англоязычный гид
Что не входит в цену
- Входные билеты в Музей The Grand Egyptian Museum
- Напитки
- Круиз на лодке по реке Нил (+20$ с человека по желанию)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваша гостиница
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Эль-Аламейн
