«Арабская ночь» в пустыне - экскурсия на верблюдах только для вас

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Хотите погрузиться в тишину и зарядиться энергией пустыни? Загадать желание под падающую звезду? Увидеть Млечный путь или спутники Илона Маска? Медитировать с поющей тибетской чашей и глюкофоном (космическая музыка). Тогда вам стоит посетить мою авторскую программу «Арабская ночь».
«Арабская ночь» в пустыне - экскурсия на верблюдах только для вас
«Арабская ночь» в пустыне - экскурсия на верблюдах только для вас
«Арабская ночь» в пустыне - экскурсия на верблюдах только для вас
«Арабская ночь» в пустыне - экскурсия на верблюдах только для вас
«Арабская ночь» в пустыне - экскурсия на верблюдах только для вас
«Арабская ночь» в пустыне - экскурсия на верблюдах только для вас
«Арабская ночь» в пустыне - экскурсия на верблюдах только для вас
«Арабская ночь» в пустыне - экскурсия на верблюдах только для вас
Ближайшие даты:
9
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10
ноя
11
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Что вас ожидает:

  • Ночную пустыню
  • Пустынных лис (если повезет)
  • Звездное небо
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает: Мы с вами уединимся в пустыне, выпьем приготовленные на костре ароматный кофе и чай, увидим завораживающий закат и вернёмся обратно под звёздным небом в полной темноте и тишине. Наши общительные верблюды влюбят вас в себя! Уверена, вы вернетесь к нам еще не раз. Красивые фото останутся на долгую память. Комфортный джип заберет вас из отеля и после прогулки отвезёт обратно. Важная информация:
Максимальный вес — 110 кг.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Фото и видео
  • Вода, кофе, чай
Что не входит
  • Трансфер
  • Чаевые гиду верблюдов
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Выездные
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