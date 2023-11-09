Хотите погрузиться в тишину и зарядиться энергией пустыни? Загадать желание под падающую звезду? Увидеть Млечный путь или спутники Илона Маска? Медитировать с поющей тибетской чашей и глюкофоном (космическая музыка). Тогда вам стоит посетить мою авторскую программу «Арабская ночь».
Ближайшие даты:
9
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10
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11
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ноя
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13
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15
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ноя
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Ночную пустыню
- Пустынных лис (если повезет)
- Звездное небо
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает: Мы с вами уединимся в пустыне, выпьем приготовленные на костре ароматный кофе и чай, увидим завораживающий закат и вернёмся обратно под звёздным небом в полной темноте и тишине. Наши общительные верблюды влюбят вас в себя! Уверена, вы вернетесь к нам еще не раз. Красивые фото останутся на долгую память. Комфортный джип заберет вас из отеля и после прогулки отвезёт обратно. Важная информация:
Максимальный вес — 110 кг.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Фото и видео
- Вода, кофе, чай
- Что не входит
- Трансфер
- Чаевые гиду верблюдов
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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