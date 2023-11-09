Что вас ожидает: Мы с вами уединимся в пустыне, выпьем приготовленные на костре ароматный кофе и чай, увидим завораживающий закат и вернёмся обратно под звёздным небом в полной темноте и тишине. Наши общительные верблюды влюбят вас в себя! Уверена, вы вернетесь к нам еще не раз. Красивые фото останутся на долгую память. Комфортный джип заберет вас из отеля и после прогулки отвезёт обратно. Важная информация:

Максимальный вес — 110 кг.