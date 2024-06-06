Выездные экскурсии из Хургады

Найдено 91 экскурсия в категории «Выездные» в Хургаде, цены от €8, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Луксор! (Из Хургады)
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
56 отзывов
Знакомьтесь, Луксор! Уникальная экскурсия из Хургады
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, посетив Луксор из Хургады. Исторические храмы, захватывающие легенды и древние тайны ждут вас
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
278195 за всё до 8 чел.
Из Хургады - в Дендеру и Луксор
🚗 На машине
скидка
45%
Индивидуальная
13 часов
27 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Дендера и Луксор из Хургады
Откройте врата в прошлое с экскурсией в Дендеру и Луксор, где каждый камень хранит истории древних цивилизаций
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 05:00
325179 за всё до 8 чел.
Индивидуальное путешествие из Хургады в Каир
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
64 отзыва
Эксклюзивная экскурсия из Хургады в Каир: пирамиды, музей, Нил
Откройте для себя величие Каира: от древних пирамид до круиза по Нилу в комфортной индивидуальной поездке
Завтра в 02:00
10 июня в 02:00
320224 за всё до 8 чел.
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
94 отзыва
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
352247 за всё до 8 чел.
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
145 отзывов
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
Путешествие в Луксор - уникальная возможность увидеть шедевры древнеегипетской культуры. Посетите Карнакский храм, Долину царей и насладитесь прогулкой по Нилу
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
348244 за всё до 8 чел.
Дендера и Луксор за 1 день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
40 отзывов
Дендера и Луксор за один день: незабываемое путешествие из Хургады
Вас ждет погружение в величие Древнего Египта: от величественного храма Хатхор до тайн Луксора
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
290203 за всё до 8 чел.
Хургада: прогулка на роскошной яхте
🛥 На яхте
Круиз
7 часов
5 отзывов
Хургада: прогулка на роскошной яхте
Отправляйтесь в незабываемый круиз на яхте премиум-класса в Хургаде. Насладитесь морем, солнцем и подводным миром Красного моря
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
500 за всё до 15 чел.
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
Луксор - два разных мира в одном городе. Правый берег славится Карнакским и Луксорским храмами, а левый - древними некрополями и храмом Хатшепсут
Начало: Из хургады
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:00
325195 за всё до 8 чел.
Восточные скачки: катание на лошадях и верблюдах в Хургаде (мини-группа)
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
🐫 На верблюдах
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
1 отзыв
Катание на лошадях и верблюдах в Хургаде с восточным чаепитием
Погрузитесь в атмосферу Востока, наслаждаясь катанием на лошадях и верблюдах по живописным окрестностям Хургады, завершая день восточным чаепитием
Начало: По месту пребывания в Хургаде
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
28 за человека
Активный день в Эль-Гуне. Групповая поездка
Групповая
8 часов
2 отзыва
Активный день в Эль-Гуне: групповая экскурсия с морскими приключениями
Проведите незабываемый день в Эль-Гуне, наслаждаясь морскими развлечениями и вкусным обедом
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50 за человека
Из Хургады - в древний Луксор (в мини-группе)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
7 отзывов
Групповая экскурсия из Хургады в Луксор: древние чудеса Египта
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, посетив Луксор из Хургады. Откройте для себя тайны фараонов и величие их созданий
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 04:00
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
80 за человека
Каир и пирамиды Гизы (из Хургады)
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Каир и пирамиды Гизы (из Хургады) - индивидуальная экскурсия
Добро пожаловать в Каир! Узнайте, почему его называют городом тысячи минаретов. Посетите музей, цитадель и пирамиды. Незабываемое путешествие
Начало: В вашем отеле в Хургаде
Завтра в 02:00
10 июня в 02:00
344224 за всё до 8 чел.
Из Хургады - на новый остров Magawish
🛥 На яхте
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
Из Хургады - на новый остров Magawish: снорклинг и обед на яхте
Насладитесь экскурсией на остров Magawish из Хургады: райские пляжи, снорклинг у коралловых рифов и вкусный обед на борту ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
165 за всё до 5 чел.
Путешествие 3 в 1: Каир, пирамиды и Саккара
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
18 отзывов
Путешествие 3 в 1 из Хургады: Каир, пирамиды Гизы и Саккара
Всего за один день вы познакомитесь с древними чудесами Египта: величественными пирамидами, загадочной Саккарой и сокровищами Египетского музея
Начало: В вашем отеле
Завтра в 02:00
10 июня в 02:00
270216 за всё до 8 чел.
Дайвинг в Хургаде в мини-группе
Мини-группа
7 часов
12 отзывов
Дайвинг в Хургаде: эксклюзивное погружение в мир подводной красоты
Приглашаем вас на увлекательное погружение в Красное море. Откройте для себя волшебный мир под водой в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00, 08:15 и 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
70 за человека
Из Хургады в Каир - навстречу Большому сфинксу
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
12 отзывов
Из Хургады в Каир - навстречу Большому сфинксу
Однодневная поездка из Хургады в Каир: Египетский музей, плато Гизы, пирамиды и Большой сфинкс. Комфортабельный автобус, русскоговорящий гид, обед включен
Начало: У вашего отеля из центральной части города
Расписание: ежедневно в 01:00
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
53 за человека
Удивительный Каир: из Хургады в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
6 отзывов
Удивительный Каир: экскурсия из Хургады в мини-группе
Познайте древние чудеса Египта в уютной атмосфере мини-группы. Пирамиды, музей и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У входа в отель
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 01:30
Завтра в 01:30
11 июня в 01:30
75 за человека
Морская экскурсия в бухту дельфинов
Групповая
7.5 часов
3 отзыва
Экскурсия в бухту дельфинов из Хургады: наблюдение за дельфинами, снорклинг, обед
Групповая экскурсия до 25 человек в бухту дельфинов из Хургады. Насладитесь снорклингом, мини-рыбалкой и катанием на банане в Красном море
Начало: У ворот вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25 за человека
Шарм-эль-Нага: коралловый рай
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
1 отзыв
Шарм-эль-Нага в Хургаде: уникальный коралловый заповедник
Погрузитесь в чарующий мир кораллов и тропических рыб Шарм-эль-Нага. Идеальное место для любителей моря и солнца
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50 за человека
Рыбалка и морская прогулка в Красном море
Групповая
5 часов
3 отзыва
Рыбалка и морская прогулка в Красном море
Удивительное приключение на двухпалубной яхте в Хургаде: снорклинг среди кораллов, рыбалка на тунца и барракуду, а также обед на борту с морепродуктами
Начало: От вашего отеля в Хургаде
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
33 за человека
Групповая поездка из Хургады к острову Парадайз
Групповая
8 часов
17 отзывов
Групповая поездка на остров Парадайз с пляжем и снорклингом из Хургады
Отправляйтесь на незабываемую экскурсию к острову Парадайз из Хургады. Насладитесь морскими видами и подводным миром
Начало: В Хургаде
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 за человека
Каир и Александрия за 2 дня: путешествие из Хургады
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Каир и Александрия за 2 дня: культурное погружение из Хургады
Исследуйте сокровища Каира и Александрии в увлекательной 2-дневной экскурсии с комфортным переездом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 02:30
10 июня в 02:30
475 за всё до 8 чел.
Из Хургады в древний Луксор
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
10 отзывов
Путешествие в сердце Древнего Египта: Хургада - Луксор
Познайте величие древнеегипетских памятников в Луксоре: от Карнака до Хатшепсут в однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
45 за человека
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
Групповая
7 часов
9 отзывов
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж: снорклинг и пляжный отдых
Погрузитесь в мир красочных коралловых рифов и яркого солнца на Оранжевом пляже. Эта групповая морская прогулка в Хургаде обещает незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 за человека
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Мини-группа
3 часа
5 отзывов
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах в Хургаде: полдневное приключение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: мчите на квадроциклах и встречайте закат на верблюдах. Завершите день чаепитием среди бедуинов
Начало: у вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 за человека
Морское путешествие на остров Парадайз
🛥 На яхте
Групповая
6.5 часов
3 отзыва
Морское путешествие на остров Парадайз с снорклингом и отдыхом
Вас ждет захватывающее приключение на яхте по Красному морю с остановками для снорклинга и отдыхом на острове Парадайз
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
23 за человека
Дайвинг в Хургаде
Мини-группа
8 часов
11 отзывов
Дайвинг в Хургаде: Погружение в мир подводных чудес и обед на борту
Египет - рай для дайверов. Погружения у острова Гифтун, инструктаж, обед на яхте и купание в Красном море. Включены трансфер и оборудование
Начало: У вашего отеля в центральной части города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 за человека
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🛞 Багги
Групповая
7 часов
6 отзывов
Сафари с фольклорным шоу и ужином в пустыне Хургады: полное погружение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: катание на квадроциклах, багги, визит в деревню бедуинов, ужин под звездами и шоу
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
20 за человека
Эль-Гуна - египетская Венеция
Групповая
8 часов
1 отзыв
Путешествие в Эль-Гуна: морская прогулка, снорклинг и обед на яхте
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по водам Красного моря до живописного Эль-Гуны с его уникальными каналами и великолепной природой
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
55 за человека
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Хургады
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Путешествие на 2 дня из Хургады: Белая и Черная пустыня
Уникальная двухдневная экскурсия в Белую и Черную пустыни из Хургады. Вас ждут захватывающие пейзажи, ночевка под звездами и посещение оазиса Бахария
Начало: у вашего отеля в Хургаде, Шарме или Каире
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
от 500 за всё до 3 чел.
Из Хургады в Каир: индивидуальный тур для двоих
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Из Хургады в Каир: индивидуальный тур для двоих
Путешествие из Хургады в Каир для двоих: посещение пирамид, Национального музея и Большого Сфинкса. Ощутите дух древнего Египта с опытным гидом
Начало: ресепшн вашего отеля в центре города
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
250 за всё до 2 чел.
Луксор с посещением долины Царей
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
8 отзывов
Луксор из Хургады: Храмы, Долина Царей и прогулка по Нилу
Погрузитесь в мир древности, посетив величественные храмы и загадочную Долину Царей в Луксоре
Начало: у вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
11 июня в 05:00
72 за человека
Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор
Длительная и насыщенная поездка к историческим сокровищам Луксора. В группе до 35 человек вы посетите храм богини Хатхор в Дендере и Карнакский храм в Луксоре
Начало: у шлагбаума вашего отеля
Расписание: в среду и воскресенье в 04:30
Завтра в 04:30
12 июня в 04:30
65 за человека
Бухта Абу Дабаб: кораллы и морские черепахи
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
1 отзыв
Путешествие в бухту Абу Дабаб: кораллы и черепахи
Посетите бухту Абу Дабаб: насладитесь купанием, наблюдением за черепахами и кораллами. В стоимость включены трансфер, обед и снаряжение для снорклинга
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
70 за человека
Корабли пустыни: на верблюде к закату солнца
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
На верблюде к закату: уникальное путешествие в пустыне Хургады
Откройте для себя магию пустыни Хургады, покачиваясь в ритме шагов верблюда и встречая величественный закат
Начало: Возле отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
70 за человека
Бухта дельфинов: групповая поездка из Хургады
Групповая
8 часов
8 отзывов
Групповая экскурсия в бухту дельфинов: снорклинг и водные развлечения из Хургады
Погрузитесь в мир морских приключений с экскурсией в бухту дельфинов. Вас ждет встреча с дельфинами, снорклинг у кораллов и веселье на водных аттракционах
Начало: В Хургаде
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25 за человека
Индивидуальная морская прогулка в Хургаде
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Эксклюзивная морская прогулка на лодке с прозрачным дном в Хургаде
Исследуйте подводный мир Красного моря в уединенной атмосфере индивидуальной прогулки на лодке с прозрачным дном
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
110 за всё до 10 чел.
Прогулка из Хургады на красивой яхте по Красному морю
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Незабываемая прогулка на яхте по Красному морю из Хургады
Приглашаем на уникальное путешествие по Красному морю на современной яхте. Полный релакс, купание и снорклинг ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
100 за всё до 5 чел.
Из Хургады - в Дендеру и Абидос
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Из Хургады в Дендеру и Абидос: Индивидуальное путешествие в прошлое
Погрузитесь в мир древнеегипетских богов и фараонов, посетив величественные храмы Хатхор и Сети I
Начало: Из хургады
Завтра в 11:00
10 июня в 05:00
312219 за всё до 8 чел.
Луксор: знаменитые храмы в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
16 часов
37 отзывов
Экскурсия в Луксор из Хургады: Карнак, Долина Царей и храм Хатшепсут
Погрузитесь в историю Древнего Египта с экскурсией в Луксор. Посетите легендарные места и узнайте их тайны
Начало: Ваш отель в Хургаде
Расписание: Воскресенье, вторник и четверг в 04:00
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
$75 за человека
«Погружение в историю»: поездка в Каир в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
18 часов
63 отзыва
«Погружение в историю»: экскурсия в Каир из Хургады
Приглашаем на увлекательное путешествие из Хургады в Каир, где вас ждут величественные пирамиды, сокровища фараонов и легендарный Сфинкс
Начало: У входа в ваш отель
Расписание: Воскресенье, вторник и четверг в 02:00
Завтра в 02:00
11 июня в 02:00
$75 за человека
Замечательная поездка в Луксор на минивэн
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
19 часов
4 отзыва
Замечательная поездка в Луксор на минивэн
Начало: В отеле
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
$75 за человека
Мегасафари: багги, квадроциклы, джипы и верблюды
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🛣 Джиппинг
🛞 Багги
Групповая
6 часов
54 отзыва
Мегасафари в Хургаде: приключение на багги, квадроциклах и верблюдах
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией Мегасафари. Пустынные просторы, культура бедуинов и драйв - все в одном путешествии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно около 11:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
$18 за человека
«Арабская ночь» в пустыне - экскурсия на верблюдах только для вас
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
«Арабская ночь» в пустыне - экскурсия на верблюдах только для вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$90 за человека
Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
🛥 На яхте
Групповая
6 часов
27 отзывов
Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
Начало: Забираем из отеля
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от $16 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Из Хургады - в древний и многоликий Каир
    Прежде всего хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Шаркави! Особенно за то, что экскурсия очень понравилась нашему 8-летнему сыну, и
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    он очень много фактов запомнил! Знакомство с уникальными достопримечательностями древнего Египта началось в 1:15, когда за нами приехал новый комфортабельный микрик Тойота. Двое ребят водителей усадили нас в салон, и поездка началась… Мы все тут же уснули, и проснулись уже подъезжая к Каиру, в районе 8:00. Заказанный завтрак в отеле нам совсем не понадобился, только вечером мы подумали, что нужно было его отдать нищим, а не выбрасывать( Шаркави рассказал нам о периодах истории Египта, о фараонах, иных правителях: греческих, римских, османских. Знакомство с Каиром мы начали с получасовой прогулки по Нилу (40$). Впечатлил крайне экзотический «причал» у подножья дорогого отеля - с козами, спящими людьми, мусором… Следующей остановкой был Египетский музей. Шаркави рассказал, что построено новое здание - в Гизе, куда скоро переедет вся коллекция. Конечно, экспозиция впечатляет - и количеством экспонатов, и их состоянием! Великие тайны величайшей цивилизации! Далее мы отправились на обед. Заведению однозначный дизлайк(Мы ели под пристальными взглядами пятерых официантов(За напитки попытались неправильно дать сдачу. В туалете на матрасе расположилась барышня, смотрящая кино в телефоне. Шок. После обеда отправились в Гизу. Мы практически только с нескольких точек сфотографировались на фоне пирамид и сфинкса, и уехали. Почему-то внутрь пирамиды Хеопса нас не повели, к сфинксу тоже не подходили. И в районе 13 мы уже тронулись в обратный путь, к 18 были в отеле. Видимо, цитадель у нас автоматически заменилась на прогулку по Нилу… В целом, осталось впечатление недосмотренности. Наверное, имеет смысл ехать на экскурсию зимой, чтобы не было такой жары. Также из минусов - водители очень просили их отблагодарить чаевыми. Увы, мелких денег уже не было, поэтому ситуация была какая-то неловкая. Итак, спасибо за четкую организацию, действительно комфортный трансфер и отличную экскурсию. Но ресторан рекомендуем поменять)

    Прежде всего хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Шаркави! Особенно за то, что экскурсия очень понравилась
  • Н
    Николай
    5 июня 2024
    Из Хургады - в Дендеру и Луксор
    Экскурсия очень понравилась. Нас сопровождал Ахмед, который прекрасно владеет русским языком. Мы легко общались. По нашей просьбе маршрут был дополнен
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    Луксорским музеем. Ахмед всё быстро организовал и сам провёл нас по музею. Мы нигде не ждали, всё, включая возможность немного отдохнуть, было предусмотрено. Всем очень понравилось. Отдельная благодарность водителям. Спасибо!

  • А
    Алина
    4 июня 2024
    Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
    Всем добрый день!!! Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Луксор! Начну с самого начала. Организация экскурсии была идеальна. Как только
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    забронировали и подтвердили экскурсию, с нами связался гид-организатор Таха и рассказал все детали, наш маршрут, время в пути, а также стоимость. Ездили с тремя детьми (13, 10 и 5 лет). Ровно в назначенное время, в 4:45, за нами в отель приехал большой чистый микроавтобус с кондиционером. Все трое детей спокойно легли на свободные места и досыпали по дороге. Водитель вез очень аккуратно, не гнал, правила не нарушал. С одной остановкой примерно к 9:30 добрались до Луксора. Там уже к нам присоединился замечательный гид Таха. Очень вежливый, тактичный, хорошо говорит по русски, хорошо знает историю. С детьми быстро нашел общий язык. Осмотрели все запланированные достопримечательности, Таха везде все рассказывал, подача информации легкая, научил читать некоторые египетские иероглифы, на все вопросы отвечал. Все билеты куплены заранее, везде проходили свободно, без очередей. В середине маршрута очень кстати оказалась прогулка по Нилу на банановый остров, где Таха угостил нас вкуснейшим тростниковым соком и местными сочными фруктами. Отдельное спасибо Тахе за мороженое и холодную воду, в такую сильную жару помогало охладиться. Обратно в гостиницу приехали к 19:00, успели на ужин)))) Все остались под большим впечатлением! С удовольствием буду рекомендовать друзьям эту экскурсию и гида Таху.

    Всем добрый день!!! Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Луксор! Начну с самого начала. Организация экскурсииВсем добрый день!!! Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Луксор! Начну с самого начала. Организация экскурсииВсем добрый день!!! Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Луксор! Начну с самого начала. Организация экскурсииВсем добрый день!!! Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Луксор! Начну с самого начала. Организация экскурсииВсем добрый день!!! Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Луксор! Начну с самого начала. Организация экскурсии
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
    Доброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и Люксор. Вся поездка была спланирована таким образом, что мы нигде
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    не стояли в очередях из туристов. Два водителя и гид были в составе сопровождающих. С нами были трое детей разного возраста к каждому был найден свой подход. Все очень организовано, не таскали по магазинам и центрам. И безусловно очень вкусный национальный обед. Дети, которых обычно не уговоришь поесть, ели национальную египетскую еду с удовольствием. Также дополнительно просили чтобы покатали по Нилу на лодке, поездка зачет, но на «остров обезьян» я бы не ехала. Звери в клетках так себе удовольствие. Спасибо за организацию поездки!!!

    Доброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и ЛюксорДоброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и ЛюксорДоброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и ЛюксорДоброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и Люксор
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Из Хургады - в древний и многоликий Каир
    Сегодня у нас была лучшая из экскурсий в Египте, и это на все 100% заслуга прекрасного гида, Шаркави, и организатора
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    экскурсии. Идеально всё - инструктаж до экскурсии, транспорт, организация, рассказ и ответы на вопросы. Были учтены все наши пожелания по маршруту, внесены разумные корректировки. В итоге, достаточно сложная и продолжительная экскурсия прошла в разы лучше, чем мы могли себе представить, даже для ребенка 10 лет. С лёгким сердцем рекомендую!

    Сегодня у нас была лучшая из экскурсий в Египте, и это на все 100% заслуга прекрасного
  • С
    Светлана
    1 июня 2024
    Дайвинг в Хургаде в мини-группе
    Поездка на дайвинг прошла замечательно, мы все остались довольны, для меня это был первый опыт погружения и он прошел очень комфортно и красиво. Инструктором был Вадим, он все подробно объяснил, погружаться с ним было интересно и спокойно. Рекомендую!
  • А
    Антон
    30 мая 2024
    Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
    Сегодня были на экскурсии в храм Дендера и посещали Луксор. Вся поездка была продумана до мелочей (начиная от выбора дороги
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    до выбора ресторана). Нам очень повезло с гидом Шаркави, который не только прекрасный экскурсовод (имеет ученую степень по истории Египта), но также увлекательно ведет рассказ и при том с хорошим чувством юмора, благодаря чему многое запомнится навсегда. Также отмечу выбор ресторана (гид выбрал очень хорошее место с вкусным обедом). Всей команде организаторов большая благодарность за увлекательное и интересное путешествие по Луксору и Дендере.

    Сегодня были на экскурсии в храм Дендера и посещали Луксор. Вся поездка была продумана до мелочей
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    «Погружение в историю»: поездка в Каир в мини-группе
    Была в мае 2024. Отличная экскурсия: прекрасный гид, комфортабельный минивен с кондиционером, интересная программа. Гид Ахмед очень интересно рассказал историю
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    Египта, предлагал пофотографировать, помогал во всех вопросах, запасся холодной водой, что оказалось очень важно. В конце угостил всех мороженым. Экскурсия прошла в теплой душевной обстановке. Организатор Амжад, отвечает быстро, все объясняет, предоплату никто не требует, можно оплатить уже по факту. Советую…

  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Из Хургады - в древний и многоликий Каир
    Побывать в Гизе и увидеть пирамиду Хиопса и великого Сфинкса, было желанием дочери! Для этого мы и прилетели на отдых
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    в Египет! Ведь мечты должны сбываться! Забронировали экскурсию за месяц, на протяжение всего времени Мухамед был со мной на связи и периодически запрашивал необходимую информацию и постоянно делал напоминания, что взять с собой! Вечером прислал контакт Экскурсовода! Замечу что трансфер был минута в минуту! Такая пунктуальность и четкость сразу расположила:) Наш экскурсовод Адель идеально подобрал маршрут и дочь была увлечена рассказом! А увлечь без 2 дней шестилетку это очень непросто! Отдельная благодарность за все подсказки и исполнение пожеланий! Нам очень понравилось!

    Побывать в Гизе и увидеть пирамиду Хиопса и великого Сфинкса, было желанием дочери! Для этого мы
  • М
    Мария
    29 мая 2024
    Из Хургады - в Дендеру и Луксор
    Возвращаемся из поездки в Дендеру и Луксор. Впечатления самые лучшие. Для исторических экскурсий главное - гид. Таха вёл экскурсию очень
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    информативно, интересно, понятный русский и умение рассказать так, чтобы заинтересовать и взрослых, детей. Очень подробно объяснял значение каждого барельефа, мы научились четко различать, кто из египетских богов изображён, имена фараонов и многое другое. В сравнении с аналогичным маршрутом от туроператора (несколько лет назад) - и больше узнали о культуре древнего Египта, и гораздо спокойнее и комфортнее, без толпы, посмотрели храмы и гробницы, пофотографировались без спешки. Организовано всё отлично: машина к отелю приехала заранее, комфортный минивэн, 2 водителя (учитывая далёкую дорогу так, конечно, гораздо спокойнее), не ждали нигде ни минуты. Прекрасная прогулка по Нилу, на лодке - угощение очень спелыми и вкусными фруктами. Обед в весьма атмосферном ресторанчике, еда свежая и вкусная. Очень признательны Тахе за интереснейшую и прекрасно организованную экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Выездные»

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  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Выездные" можно забронировать 91 экскурсию от 8 до 527 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 1400 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Экскурсии по окрестностям Хургады и местам Египта в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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