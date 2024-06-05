1 чел.
По популярности
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
Знакомьтесь, Луксор! Уникальная экскурсия из Хургады
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, посетив Луксор из Хургады. Исторические храмы, захватывающие легенды и древние тайны ждут вас
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
278€195 за всё до 8 чел.
скидка
45%
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия: Дендера и Луксор из Хургады
Откройте врата в прошлое с экскурсией в Дендеру и Луксор, где каждый камень хранит истории древних цивилизаций
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 05:00
325€179 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински в Хургаде: магия пустыни и звезд
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с ночной прогулкой на верблюдах в Хургаде. Закат, бедуинский чай и звездное небо ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€90 за человека
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
Эксклюзивная экскурсия из Хургады в Каир: пирамиды, музей, Нил
Откройте для себя величие Каира: от древних пирамид до круиза по Нилу в комфортной индивидуальной поездке
Завтра в 02:00
10 июня в 02:00
320€224 за всё до 8 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
352€247 за всё до 8 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
2 часа
Персональный трансфер из аэропорта Хургады: удобство и комфорт
Планируйте ваше путешествие заранее с индивидуальным трансфером: встреча, помощь с багажом, комфортный доезд
Сегодня в 10:30
Завтра в 00:30
30€18 за всё до 10 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
Путешествие в Луксор - уникальная возможность увидеть шедевры древнеегипетской культуры. Посетите Карнакский храм, Долину царей и насладитесь прогулкой по Нилу
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
348€244 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Конные прогулки по пустыне и купание в Красном море - Индивидуальный опыт в Хургаде
Откройте для себя магию пустыни и красоту Красного моря, наслаждаясь верховой ездой в Хургаде. Подходит как для новичков, так и для опытных наездников
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€40 за человека
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
Дендера и Луксор за один день: незабываемое путешествие из Хургады
Вас ждет погружение в величие Древнего Египта: от величественного храма Хатхор до тайн Луксора
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
290€203 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальное погружение в Хургаде: уникальный дайвинг у берега
Получите уникальный опыт дайвинга у берега Красного моря, наслаждаясь красотой подводного мира без лишнего волнения
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€40 за человека
Круиз
7 часов
Хургада: прогулка на роскошной яхте
Отправляйтесь в незабываемый круиз на яхте премиум-класса в Хургаде. Насладитесь морем, солнцем и подводным миром Красного моря
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€500 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
Магия Хургады: Путешествие по сокровищам искусства и архитектуры
Откройте для себя уникальное сочетание древнеегипетского искусства, религиозных традиций и архитектурных шедевров в сердце Хургады
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€30 за всё до 4 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
12 часов
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
Луксор - два разных мира в одном городе. Правый берег славится Карнакским и Луксорским храмами, а левый - древними некрополями и храмом Хатшепсут
Начало: Из хургады
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:00
325€195 за всё до 8 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
Каир и пирамиды Гизы (из Хургады) - индивидуальная экскурсия
Добро пожаловать в Каир! Узнайте, почему его называют городом тысячи минаретов. Посетите музей, цитадель и пирамиды. Незабываемое путешествие
Начало: В вашем отеле в Хургаде
Завтра в 02:00
10 июня в 02:00
344€224 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Из Хургады - на новый остров Magawish: снорклинг и обед на яхте
Насладитесь экскурсией на остров Magawish из Хургады: райские пляжи, снорклинг у коралловых рифов и вкусный обед на борту ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€165 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный трансфер в Хургаде: начните отдых с комфорта
Индивидуальный трансфер из аэропорта Хургады - комфорт с первых минут. Встреча с табличкой, помощь с багажом, безопасная поездка
Начало: В аэропорту
Сегодня в 19:30
Завтра в 01:30
€20 за всё до 8 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия по Хургаде: культурное погружение и исторические сокровища
Погрузитесь в атмосферу Хургады: от нетуристических районов до панорамных видов и культурных сокровищ
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
60€48 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие в Гранд Аквариум Хургады: билеты и трансфер включены
Погрузитесь в захватывающий мир морских глубин и экзотической фауны без необходимости нырять с аквалангом
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €59 за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
Путешествие 3 в 1 из Хургады: Каир, пирамиды Гизы и Саккара
Всего за один день вы познакомитесь с древними чудесами Египта: величественными пирамидами, загадочной Саккарой и сокровищами Египетского музея
Начало: В вашем отеле
Завтра в 02:00
10 июня в 02:00
270€216 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
Проведите незабываемый день на яхте в Хургаде, наслаждаясь морем, солнцем и свежими морепродуктами
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 08:30
€600 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Каир и Александрия за 2 дня: культурное погружение из Хургады
Исследуйте сокровища Каира и Александрии в увлекательной 2-дневной экскурсии с комфортным переездом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 02:30
10 июня в 02:30
€475 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие на 2 дня из Хургады: Белая и Черная пустыня
Уникальная двухдневная экскурсия в Белую и Черную пустыни из Хургады. Вас ждут захватывающие пейзажи, ночевка под звездами и посещение оазиса Бахария
Начало: у вашего отеля в Хургаде, Шарме или Каире
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
от €500 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады в Каир: индивидуальный тур для двоих
Путешествие из Хургады в Каир для двоих: посещение пирамид, Национального музея и Большого Сфинкса. Ощутите дух древнего Египта с опытным гидом
Начало: ресепшн вашего отеля в центре города
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
€250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
На верблюде к закату: уникальное путешествие в пустыне Хургады
Откройте для себя магию пустыни Хургады, покачиваясь в ритме шагов верблюда и встречая величественный закат
Начало: Возле отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€70 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Эксклюзивная морская прогулка на лодке с прозрачным дном в Хургаде
Исследуйте подводный мир Красного моря в уединенной атмосфере индивидуальной прогулки на лодке с прозрачным дном
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Конная прогулка в море Хургады: эксклюзивный маршрут с инструктором
Почувствуйте гармонию с природой, оседлав лошадь для морской прогулки на частном пляже Хургады
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€15 за человека
Индивидуальная
3 часа
Незабываемая прогулка на яхте по Красному морю из Хургады
Приглашаем на уникальное путешествие по Красному морю на современной яхте. Полный релакс, купание и снорклинг ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€100 за всё до 5 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
10 часов
Из Хургады в Дендеру и Абидос: Индивидуальное путешествие в прошлое
Погрузитесь в мир древнеегипетских богов и фараонов, посетив величественные храмы Хатхор и Сети I
Начало: Из хургады
Завтра в 11:00
10 июня в 05:00
312€219 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
13 часов
Станьте дайвером! Индивидуальный курс в Хургаде
Хотите стать профессиональным дайвером? Пройдите курс PADI Open Water Diver в Хургаде и получите международный сертификат за 3-4 дня
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€320 за экскурсию
Индивидуальная
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Хургаде с шопингом: от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Хургады: откройте исторические сокровища и современные удовольствия в одной поездке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€10 за человека
Индивидуальная
4 часа
Такая разная Хургада: индивидуальная экскурсия по знаковым местам города
Погрузитесь в культурную жизнь Хургады с насыщенным маршрутом по значимым местам: музей, мечеть, набережная и фабрика масел
Начало: Возле вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
€30 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальное сафари в пустыне Хургады: верблюды, квадроциклы и бедуинская культура
Откройте для себя чарующую красоту пустыни Хургады, наслаждаясь катанием на квадроциклах и верблюдах, а также узнавая культуру бедуинов
Начало: Начало экскурсии у входа в ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:00 и 14:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$25 за человека
Индивидуальная
3 часа
«Арабская ночь» в пустыне - экскурсия на верблюдах только для вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$90 за человека
Индивидуальная
21 час
Каир - город тысячи минаретов: Пирамиды, Музей, Крепость
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Каиру, где история Древнего Египта оживает перед вашими глазами
Начало: Холл отеля
Расписание: Eжедневно с в любое время суток
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
$313 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия по Хургаде: от истории до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Хургады: от древних историй до современной жизни города, всё это в удобном индивидуальном формате
Начало: В отеле
Расписание: Ежедневно В 10:00, 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$8 за человека
Индивидуальная
10 часов
Частный тур на целый день в Луксоре из Хургады
Начало: Хургада
Расписание: Каждый день недели в шесть утра
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от $155 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
VIP прогулка на индивидуальной яхте в Хургаде с обедом
Проведите незабываемый день на борту роскошной яхты, покоряя просторы Красного моря в полном комфорте
Начало: Ваш отель
Расписание: В любое удобное вам время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$600 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Увлекательные прогулки на лошадях в Хургаде для всех желающих
Живописные прогулки на лошадях в Хургаде: морские купания и волшебные закаты в пустыне ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$45 за человека
Индивидуальная
16 часов
Индивидуальная экскурсия в Дендеру и Луксор из Хургады
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 5:30-7:30
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
от $280 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
16 часов
Расписание: Ежедневно в 5:30
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
от $250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Морская прогулка на индивидуальной яхте
Начало: Ваше место пребывания в Хургаде
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$600 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Хургаде по-настоящему
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $18 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальное сафари на багги по Аравийской пустыне в Хургаде
Зажигательное приключение на багги ждет вас в пустыне Аравии. Погрузитесь в мир скорости и традиций бедуинов
Начало: Забираем туристов из отелей
Расписание: каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$70 за человека
Билеты
22 часа
Дендера и Абидос: в храмы любимых богов древних египтян
Начало: Отель туриста
Расписание: Ежедневно в 6:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от $250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мото Сафари
Начало: Трансфер заберет вас из ресепшена вашей гостиницы
Расписание: Организовываем экскурсию ежедневно с 08:30 до 12:00 и с 15:00 до 18:00.
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$20 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай5 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Нас сопровождал Ахмед, который прекрасно владеет русским языком. Мы легко общались. По нашей просьбе маршрут был дополнен
- ННиколай4 июня 2024Нас сопровождал Ахмед. Он прекрасно владеет русским языком. Легко и интересно общается. По нашей просьбе дополнил маршрут, провёл экскурсию по Луксорскому музею. Мы получили много интересной информации. Было жарко, но программа предусматривала возможность отдохнуть. Отдельная благодарность водителям.
- ААлина4 июня 2024Всем добрый день!!! Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Луксор! Начну с самого начала. Организация экскурсии была идеальна. Как только
- ГГеоргий4 июня 2024Спасибо за трансфер. Все прошло отлично, Абдалла нас встретил (мы немного задержались - контроль и покупка симок), помог загрузить багаж. Доставил с комфортом. Спасибо большое 👍
- ЕЕлена4 июня 2024Доброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и Люксор. Вся поездка была спланирована таким образом, что мы нигде
- ЮЮлия3 июня 2024Сегодня у нас была лучшая из экскурсий в Египте, и это на все 100% заслуга прекрасного гида, Шаркави, и организатора
- ААнтон30 мая 2024Сегодня были на экскурсии в храм Дендера и посещали Луксор. Вся поездка была продумана до мелочей (начиная от выбора дороги
- ООльга29 мая 2024Побывать в Гизе и увидеть пирамиду Хиопса и великого Сфинкса, было желанием дочери! Для этого мы и прилетели на отдых
- ММария29 мая 2024Возвращаемся из поездки в Дендеру и Луксор. Впечатления самые лучшие. Для исторических экскурсий главное - гид. Таха вёл экскурсию очень
- PPavel29 мая 2024Всё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя из наших пожеланий по самочувствию
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Индивидуальные»
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