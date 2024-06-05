Индивидуальные экскурсии в Хургаде с личным гидом

Найдено 65 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Хургаде, цены от €8, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Луксор! (Из Хургады)
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
56 отзывов
Знакомьтесь, Луксор! Уникальная экскурсия из Хургады
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, посетив Луксор из Хургады. Исторические храмы, захватывающие легенды и древние тайны ждут вас
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
278195 за всё до 8 чел.
Из Хургады - в Дендеру и Луксор
🚗 На машине
скидка
45%
Индивидуальная
13 часов
27 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Дендера и Луксор из Хургады
Откройте врата в прошлое с экскурсией в Дендеру и Луксор, где каждый камень хранит истории древних цивилизаций
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 05:00
325179 за всё до 8 чел.
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински в Хургаде: магия пустыни и звезд
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с ночной прогулкой на верблюдах в Хургаде. Закат, бедуинский чай и звездное небо ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
90 за человека
Индивидуальное путешествие из Хургады в Каир
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
64 отзыва
Эксклюзивная экскурсия из Хургады в Каир: пирамиды, музей, Нил
Откройте для себя величие Каира: от древних пирамид до круиза по Нилу в комфортной индивидуальной поездке
Завтра в 02:00
10 июня в 02:00
320224 за всё до 8 чел.
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
94 отзыва
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
352247 за всё до 8 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта в Хургаду
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Персональный трансфер из аэропорта Хургады: удобство и комфорт
Планируйте ваше путешествие заранее с индивидуальным трансфером: встреча, помощь с багажом, комфортный доезд
Сегодня в 10:30
Завтра в 00:30
3018 за всё до 10 чел.
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
145 отзывов
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
Путешествие в Луксор - уникальная возможность увидеть шедевры древнеегипетской культуры. Посетите Карнакский храм, Долину царей и насладитесь прогулкой по Нилу
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
348244 за всё до 8 чел.
Конные прогулки по пустыне и к Красному морю
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Конные прогулки по пустыне и купание в Красном море - Индивидуальный опыт в Хургаде
Откройте для себя магию пустыни и красоту Красного моря, наслаждаясь верховой ездой в Хургаде. Подходит как для новичков, так и для опытных наездников
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
40 за человека
Дендера и Луксор за 1 день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
40 отзывов
Дендера и Луксор за один день: незабываемое путешествие из Хургады
Вас ждет погружение в величие Древнего Египта: от величественного храма Хатхор до тайн Луксора
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
290203 за всё до 8 чел.
Индивидуальный дайвинг у берега Красного моря
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Индивидуальное погружение в Хургаде: уникальный дайвинг у берега
Получите уникальный опыт дайвинга у берега Красного моря, наслаждаясь красотой подводного мира без лишнего волнения
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
40 за человека
Хургада: прогулка на роскошной яхте
🛥 На яхте
Круиз
7 часов
5 отзывов
Хургада: прогулка на роскошной яхте
Отправляйтесь в незабываемый круиз на яхте премиум-класса в Хургаде. Насладитесь морем, солнцем и подводным миром Красного моря
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
500 за всё до 15 чел.
Магия Хургады: сокровища искусства и архитектуры
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Магия Хургады: Путешествие по сокровищам искусства и архитектуры
Откройте для себя уникальное сочетание древнеегипетского искусства, религиозных традиций и архитектурных шедевров в сердце Хургады
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
30 за всё до 4 чел.
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
Луксор - два разных мира в одном городе. Правый берег славится Карнакским и Луксорским храмами, а левый - древними некрополями и храмом Хатшепсут
Начало: Из хургады
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:00
325195 за всё до 8 чел.
Каир и пирамиды Гизы (из Хургады)
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Каир и пирамиды Гизы (из Хургады) - индивидуальная экскурсия
Добро пожаловать в Каир! Узнайте, почему его называют городом тысячи минаретов. Посетите музей, цитадель и пирамиды. Незабываемое путешествие
Начало: В вашем отеле в Хургаде
Завтра в 02:00
10 июня в 02:00
344224 за всё до 8 чел.
Из Хургады - на новый остров Magawish
🛥 На яхте
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
Из Хургады - на новый остров Magawish: снорклинг и обед на яхте
Насладитесь экскурсией на остров Magawish из Хургады: райские пляжи, снорклинг у коралловых рифов и вкусный обед на борту ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
165 за всё до 5 чел.
Трансфер из аэропорта в Хургаду
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Индивидуальный трансфер в Хургаде: начните отдых с комфорта
Индивидуальный трансфер из аэропорта Хургады - комфорт с первых минут. Встреча с табличкой, помощь с багажом, безопасная поездка
Начало: В аэропорту
Сегодня в 19:30
Завтра в 01:30
20 за всё до 8 чел.
Хургада: самое главное за 5 часов
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Экскурсия по Хургаде: культурное погружение и исторические сокровища
Погрузитесь в атмосферу Хургады: от нетуристических районов до панорамных видов и культурных сокровищ
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
6048 за всё до 10 чел.
Поездка в Гранд Аквариум (билеты включены)
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Путешествие в Гранд Аквариум Хургады: билеты и трансфер включены
Погрузитесь в захватывающий мир морских глубин и экзотической фауны без необходимости нырять с аквалангом
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 59 за всё до 5 чел.
Путешествие 3 в 1: Каир, пирамиды и Саккара
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
18 отзывов
Путешествие 3 в 1 из Хургады: Каир, пирамиды Гизы и Саккара
Всего за один день вы познакомитесь с древними чудесами Египта: величественными пирамидами, загадочной Саккарой и сокровищами Египетского музея
Начало: В вашем отеле
Завтра в 02:00
10 июня в 02:00
270216 за всё до 8 чел.
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
🛥 На яхте
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
Проведите незабываемый день на яхте в Хургаде, наслаждаясь морем, солнцем и свежими морепродуктами
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 08:30
600 за всё до 10 чел.
Каир и Александрия за 2 дня: путешествие из Хургады
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Каир и Александрия за 2 дня: культурное погружение из Хургады
Исследуйте сокровища Каира и Александрии в увлекательной 2-дневной экскурсии с комфортным переездом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 02:30
10 июня в 02:30
475 за всё до 8 чел.
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Хургады
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Путешествие на 2 дня из Хургады: Белая и Черная пустыня
Уникальная двухдневная экскурсия в Белую и Черную пустыни из Хургады. Вас ждут захватывающие пейзажи, ночевка под звездами и посещение оазиса Бахария
Начало: у вашего отеля в Хургаде, Шарме или Каире
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
от 500 за всё до 3 чел.
Из Хургады в Каир: индивидуальный тур для двоих
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Из Хургады в Каир: индивидуальный тур для двоих
Путешествие из Хургады в Каир для двоих: посещение пирамид, Национального музея и Большого Сфинкса. Ощутите дух древнего Египта с опытным гидом
Начало: ресепшн вашего отеля в центре города
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
250 за всё до 2 чел.
Корабли пустыни: на верблюде к закату солнца
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
На верблюде к закату: уникальное путешествие в пустыне Хургады
Откройте для себя магию пустыни Хургады, покачиваясь в ритме шагов верблюда и встречая величественный закат
Начало: Возле отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
70 за человека
Индивидуальная морская прогулка в Хургаде
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Эксклюзивная морская прогулка на лодке с прозрачным дном в Хургаде
Исследуйте подводный мир Красного моря в уединенной атмосфере индивидуальной прогулки на лодке с прозрачным дном
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
110 за всё до 10 чел.
В море верхом на лошади
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Конная прогулка в море Хургады: эксклюзивный маршрут с инструктором
Почувствуйте гармонию с природой, оседлав лошадь для морской прогулки на частном пляже Хургады
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 за человека
Прогулка из Хургады на красивой яхте по Красному морю
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Незабываемая прогулка на яхте по Красному морю из Хургады
Приглашаем на уникальное путешествие по Красному морю на современной яхте. Полный релакс, купание и снорклинг ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
100 за всё до 5 чел.
Из Хургады - в Дендеру и Абидос
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Из Хургады в Дендеру и Абидос: Индивидуальное путешествие в прошлое
Погрузитесь в мир древнеегипетских богов и фараонов, посетив величественные храмы Хатхор и Сети I
Начало: Из хургады
Завтра в 11:00
10 июня в 05:00
312219 за всё до 8 чел.
Станьте дайвером! Индивидуальный курс в Хургаде
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Станьте дайвером! Индивидуальный курс в Хургаде
Хотите стать профессиональным дайвером? Пройдите курс PADI Open Water Diver в Хургаде и получите международный сертификат за 3-4 дня
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
320 за экскурсию
Обзорная экскурсия по Хургаде + шопинг
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Обзорная экскурсия по Хургаде с шопингом: от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Хургады: откройте исторические сокровища и современные удовольствия в одной поездке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
10 за человека
Такая разная Хургада
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Такая разная Хургада: индивидуальная экскурсия по знаковым местам города
Погрузитесь в культурную жизнь Хургады с насыщенным маршрутом по значимым местам: музей, мечеть, набережная и фабрика масел
Начало: Возле вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
30 за всё до 3 чел.
Индивидуальная поездка-сафари по пустыне на 3 часа
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Индивидуальное сафари в пустыне Хургады: верблюды, квадроциклы и бедуинская культура
Откройте для себя чарующую красоту пустыни Хургады, наслаждаясь катанием на квадроциклах и верблюдах, а также узнавая культуру бедуинов
Начало: Начало экскурсии у входа в ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:00 и 14:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$25 за человека
«Арабская ночь» в пустыне - экскурсия на верблюдах только для вас
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
«Арабская ночь» в пустыне - экскурсия на верблюдах только для вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$90 за человека
Каир - город тысячи минаретов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
21 час
14 отзывов
Каир - город тысячи минаретов: Пирамиды, Музей, Крепость
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Каиру, где история Древнего Египта оживает перед вашими глазами
Начало: Холл отеля
Расписание: Eжедневно с в любое время суток
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
$313 за всё до 2 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Хургаде
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
20 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Хургаде: от истории до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Хургады: от древних историй до современной жизни города, всё это в удобном индивидуальном формате
Начало: В отеле
Расписание: Ежедневно В 10:00, 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$8 за человека
Частный тур на целый день в Луксоре из Хургады
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Частный тур на целый день в Луксоре из Хургады
Начало: Хургада
Расписание: Каждый день недели в шесть утра
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от $155 за всё до 3 чел.
VIP прогулка на индивидуальной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
VIP прогулка на индивидуальной яхте в Хургаде с обедом
Проведите незабываемый день на борту роскошной яхты, покоряя просторы Красного моря в полном комфорте
Начало: Ваш отель
Расписание: В любое удобное вам время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$600 за всё до 5 чел.
Прогулки на лошадях в Хургаде для новичков и опытых всадников
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Увлекательные прогулки на лошадях в Хургаде для всех желающих
Живописные прогулки на лошадях в Хургаде: морские купания и волшебные закаты в пустыне ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$45 за человека
Индивидуальная экскурсия в Дендеру и Луксор из Хургады
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
16 часов
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия в Дендеру и Луксор из Хургады
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 5:30-7:30
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
от $280 за всё до 2 чел.
Золотой Луксор с долиной царей - Луксор Элит: индивидуальная экскурсия
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
16 часов
1 отзыв
Золотой Луксор с долиной царей - Луксор Элит: индивидуальная экскурсия
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 5:30
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
от $250 за всё до 2 чел.
Морская прогулка на индивидуальной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Морская прогулка на индивидуальной яхте
Начало: Ваше место пребывания в Хургаде
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$600 за всё до 10 чел.
По Хургаде по-настоящему
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
По Хургаде по-настоящему
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $18 за всё до 3 чел.
Катание на багги по Аравийской пустыне индивидуально
🛞 Багги
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Индивидуальное сафари на багги по Аравийской пустыне в Хургаде
Зажигательное приключение на багги ждет вас в пустыне Аравии. Погрузитесь в мир скорости и традиций бедуинов
Начало: Забираем туристов из отелей
Расписание: каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$70 за человека
Дендера и Абидос: в храмы любимых богов древних египтян
🚶 Пешая
Билеты
22 часа
1 отзыв
Дендера и Абидос: в храмы любимых богов древних египтян
Начало: Отель туриста
Расписание: Ежедневно в 6:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от $250 за всё до 2 чел.
Мото Сафари
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
3 часа
Мото Сафари
Начало: Трансфер заберет вас из ресепшена вашей гостиницы
Расписание: Организовываем экскурсию ежедневно с 08:30 до 12:00 и с 15:00 до 18:00.
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$20 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    5 июня 2024
    Из Хургады - в Дендеру и Луксор
    Экскурсия очень понравилась. Нас сопровождал Ахмед, который прекрасно владеет русским языком. Мы легко общались. По нашей просьбе маршрут был дополнен
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    Луксорским музеем. Ахмед всё быстро организовал и сам провёл нас по музею. Мы нигде не ждали, всё, включая возможность немного отдохнуть, было предусмотрено. Всем очень понравилось. Отдельная благодарность водителям. Спасибо!

  • Н
    Николай
    4 июня 2024
    Хургада: самое главное за 5 часов
    Нас сопровождал Ахмед. Он прекрасно владеет русским языком. Легко и интересно общается. По нашей просьбе дополнил маршрут, провёл экскурсию по Луксорскому музею. Мы получили много интересной информации. Было жарко, но программа предусматривала возможность отдохнуть. Отдельная благодарность водителям.
  • А
    Алина
    4 июня 2024
    Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
    Всем добрый день!!! Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Луксор! Начну с самого начала. Организация экскурсии была идеальна. Как только
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    забронировали и подтвердили экскурсию, с нами связался гид-организатор Таха и рассказал все детали, наш маршрут, время в пути, а также стоимость. Ездили с тремя детьми (13, 10 и 5 лет). Ровно в назначенное время, в 4:45, за нами в отель приехал большой чистый микроавтобус с кондиционером. Все трое детей спокойно легли на свободные места и досыпали по дороге. Водитель вез очень аккуратно, не гнал, правила не нарушал. С одной остановкой примерно к 9:30 добрались до Луксора. Там уже к нам присоединился замечательный гид Таха. Очень вежливый, тактичный, хорошо говорит по русски, хорошо знает историю. С детьми быстро нашел общий язык. Осмотрели все запланированные достопримечательности, Таха везде все рассказывал, подача информации легкая, научил читать некоторые египетские иероглифы, на все вопросы отвечал. Все билеты куплены заранее, везде проходили свободно, без очередей. В середине маршрута очень кстати оказалась прогулка по Нилу на банановый остров, где Таха угостил нас вкуснейшим тростниковым соком и местными сочными фруктами. Отдельное спасибо Тахе за мороженое и холодную воду, в такую сильную жару помогало охладиться. Обратно в гостиницу приехали к 19:00, успели на ужин)))) Все остались под большим впечатлением! С удовольствием буду рекомендовать друзьям эту экскурсию и гида Таху.

    Всем добрый день!!! Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Луксор! Начну с самого начала. Организация экскурсииВсем добрый день!!! Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Луксор! Начну с самого начала. Организация экскурсииВсем добрый день!!! Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Луксор! Начну с самого начала. Организация экскурсииВсем добрый день!!! Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Луксор! Начну с самого начала. Организация экскурсииВсем добрый день!!! Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Луксор! Начну с самого начала. Организация экскурсии
  • Г
    Георгий
    4 июня 2024
    Индивидуальный трансфер из аэропорта в Хургаду
    Спасибо за трансфер. Все прошло отлично, Абдалла нас встретил (мы немного задержались - контроль и покупка симок), помог загрузить багаж. Доставил с комфортом. Спасибо большое 👍
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
    Доброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и Люксор. Вся поездка была спланирована таким образом, что мы нигде
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    не стояли в очередях из туристов. Два водителя и гид были в составе сопровождающих. С нами были трое детей разного возраста к каждому был найден свой подход. Все очень организовано, не таскали по магазинам и центрам. И безусловно очень вкусный национальный обед. Дети, которых обычно не уговоришь поесть, ели национальную египетскую еду с удовольствием. Также дополнительно просили чтобы покатали по Нилу на лодке, поездка зачет, но на «остров обезьян» я бы не ехала. Звери в клетках так себе удовольствие. Спасибо за организацию поездки!!!

    Доброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и ЛюксорДоброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и ЛюксорДоброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и ЛюксорДоброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и Люксор
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Из Хургады - в древний и многоликий Каир
    Сегодня у нас была лучшая из экскурсий в Египте, и это на все 100% заслуга прекрасного гида, Шаркави, и организатора
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    экскурсии. Идеально всё - инструктаж до экскурсии, транспорт, организация, рассказ и ответы на вопросы. Были учтены все наши пожелания по маршруту, внесены разумные корректировки. В итоге, достаточно сложная и продолжительная экскурсия прошла в разы лучше, чем мы могли себе представить, даже для ребенка 10 лет. С лёгким сердцем рекомендую!

  • А
    Антон
    30 мая 2024
    Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
    Сегодня были на экскурсии в храм Дендера и посещали Луксор. Вся поездка была продумана до мелочей (начиная от выбора дороги
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    до выбора ресторана). Нам очень повезло с гидом Шаркави, который не только прекрасный экскурсовод (имеет ученую степень по истории Египта), но также увлекательно ведет рассказ и при том с хорошим чувством юмора, благодаря чему многое запомнится навсегда. Также отмечу выбор ресторана (гид выбрал очень хорошее место с вкусным обедом). Всей команде организаторов большая благодарность за увлекательное и интересное путешествие по Луксору и Дендере.

    Сегодня были на экскурсии в храм Дендера и посещали Луксор. Вся поездка была продумана до мелочей
  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Из Хургады - в древний и многоликий Каир
    Побывать в Гизе и увидеть пирамиду Хиопса и великого Сфинкса, было желанием дочери! Для этого мы и прилетели на отдых
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    в Египет! Ведь мечты должны сбываться! Забронировали экскурсию за месяц, на протяжение всего времени Мухамед был со мной на связи и периодически запрашивал необходимую информацию и постоянно делал напоминания, что взять с собой! Вечером прислал контакт Экскурсовода! Замечу что трансфер был минута в минуту! Такая пунктуальность и четкость сразу расположила:) Наш экскурсовод Адель идеально подобрал маршрут и дочь была увлечена рассказом! А увлечь без 2 дней шестилетку это очень непросто! Отдельная благодарность за все подсказки и исполнение пожеланий! Нам очень понравилось!

    Побывать в Гизе и увидеть пирамиду Хиопса и великого Сфинкса, было желанием дочери! Для этого мы
  • М
    Мария
    29 мая 2024
    Из Хургады - в Дендеру и Луксор
    Возвращаемся из поездки в Дендеру и Луксор. Впечатления самые лучшие. Для исторических экскурсий главное - гид. Таха вёл экскурсию очень
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    информативно, интересно, понятный русский и умение рассказать так, чтобы заинтересовать и взрослых, детей. Очень подробно объяснял значение каждого барельефа, мы научились четко различать, кто из египетских богов изображён, имена фараонов и многое другое. В сравнении с аналогичным маршрутом от туроператора (несколько лет назад) - и больше узнали о культуре древнего Египта, и гораздо спокойнее и комфортнее, без толпы, посмотрели храмы и гробницы, пофотографировались без спешки. Организовано всё отлично: машина к отелю приехала заранее, комфортный минивэн, 2 водителя (учитывая далёкую дорогу так, конечно, гораздо спокойнее), не ждали нигде ни минуты. Прекрасная прогулка по Нилу, на лодке - угощение очень спелыми и вкусными фруктами. Обед в весьма атмосферном ресторанчике, еда свежая и вкусная. Очень признательны Тахе за интереснейшую и прекрасно организованную экскурсию.

  • P
    Pavel
    29 мая 2024
    Хургада: прогулка на роскошной яхте
    Всё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя из наших пожеланий по самочувствию
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    и погоде. Постоянно был на связи во время прогулки. Прислал за сутки номер машины, которая нас забрала из отеля. Обсудили удобный способ оплаты (платили часть в евро, часть в местной валюте). На самой прогулке было много еды, массаж. Катались на водном диване за катером, 2 раза подолгу сноркали в море, гид Шурави нырял с нами, всё показывал, куда надо внимательнее смотреть под водой. На яхте были ласты как на 36-й размер, так и на 46-й размер ноги. Посетили остров с чистым песком (единственный минус - там слишком громкая музыка). Оставили немного чаевых самой команде. Далее Шурави проводил нас до такси обратно до отеля. Также важно отметить, что Мухаммед предложил помочь с организацией других поездок. Делал ненавязчиво, рекомендую.

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Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Индивидуальные»

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