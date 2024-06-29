Экскурсии от вашего отеля в Хургаде

Найдено 80 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Хургаде, цены от €10, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Луксор! (Из Хургады)
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
13 часов
61 отзыв
Знакомьтесь, Луксор! Уникальная экскурсия из Хургады
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, посетив Луксор из Хургады. Исторические храмы, захватывающие легенды и древние тайны ждут вас
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Завтра в 05:00
3 июля в 05:00
298179 за всё до 8 чел.
Из Хургады - в Дендеру и Луксор
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
13 часов
34 отзыва
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия: Дендера и Луксор из Хургады
Откройте врата в прошлое с экскурсией в Дендеру и Луксор, где каждый камень хранит истории древних цивилизаций
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:00
Завтра в 05:00
325195 за всё до 8 чел.
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински в Хургаде: магия пустыни и звезд
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с ночной прогулкой на верблюдах в Хургаде. Закат, бедуинский чай и звездное небо ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
90 за человека
Дендера и Луксор за 1 день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
40 отзывов
Дендера и Луксор за один день: незабываемое путешествие из Хургады
Вас ждет погружение в величие Древнего Египта: от величественного храма Хатхор до тайн Луксора
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:30
3 июля в 05:30
290203 за всё до 8 чел.
Обзорная экскурсия по Хургаде + шопинг
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Обзорная экскурсия по Хургаде с шопингом: от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Хургады: откройте исторические сокровища и современные удовольствия в одной поездке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
10 за человека
Бухта Абу Дабаб: кораллы и морские черепахи
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
1 отзыв
Путешествие в бухту Абу Дабаб: кораллы и черепахи
Посетите бухту Абу Дабаб: насладитесь купанием, наблюдением за черепахами и кораллами. В стоимость включены трансфер, обед и снаряжение для снорклинга
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
70 за человека
Дайвинг в Хургаде в мини-группе
Мини-группа
7 часов
14 отзывов
Дайвинг в Хургаде: эксклюзивное погружение в мир подводной красоты
Приглашаем вас на увлекательное погружение в Красное море. Откройте для себя волшебный мир под водой в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00, 08:15 и 08:30
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
70 за человека
Индивидуальный дайвинг у берега Красного моря
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Индивидуальное погружение в Хургаде: уникальный дайвинг у берега
Получите уникальный опыт дайвинга у берега Красного моря, наслаждаясь красотой подводного мира без лишнего волнения
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
40 за человека
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🛞 Багги
Групповая
7 часов
6 отзывов
Сафари с фольклорным шоу и ужином в пустыне Хургады: полное погружение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: катание на квадроциклах, багги, визит в деревню бедуинов, ужин под звездами и шоу
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
20 за человека
Станьте дайвером! Индивидуальный курс в Хургаде
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Станьте дайвером! Индивидуальный курс в Хургаде
Хотите стать профессиональным дайвером? Пройдите курс PADI Open Water Diver в Хургаде и получите международный сертификат за 3-4 дня
Начало: У вашего отеля
3 июля в 08:30
4 июля в 08:30
390312 за экскурсию
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
Групповая
7 часов
9 отзывов
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж: снорклинг и пляжный отдых
Погрузитесь в мир красочных коралловых рифов и яркого солнца на Оранжевом пляже. Эта групповая морская прогулка в Хургаде обещает незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
20 за человека
Морская экскурсия в бухту дельфинов
Групповая
7.5 часов
3 отзыва
Экскурсия в бухту дельфинов из Хургады: наблюдение за дельфинами, снорклинг, обед
Групповая экскурсия до 25 человек в бухту дельфинов из Хургады. Насладитесь снорклингом, мини-рыбалкой и катанием на банане в Красном море
Начало: У ворот вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25 за человека
Эль-Гуна - египетская Венеция
Групповая
8 часов
1 отзыв
Путешествие в Эль-Гуна: морская прогулка, снорклинг и обед на яхте
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по водам Красного моря до живописного Эль-Гуны с его уникальными каналами и великолепной природой
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
55 за человека
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Хургады
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Путешествие на 2 дня из Хургады: Белая и Черная пустыня
Уникальная двухдневная экскурсия в Белую и Черную пустыни из Хургады. Вас ждут захватывающие пейзажи, ночевка под звездами и посещение оазиса Бахария
Начало: У вашего отеля в Хургаде, Шарме или Каире
Завтра в 01:00
3 июля в 01:00
от 500 за всё до 3 чел.
Луксор с посещением долины Царей
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
8 отзывов
Луксор из Хургады: Храмы, Долина Царей и прогулка по Нилу
Погрузитесь в мир древности, посетив величественные храмы и загадочную Долину Царей в Луксоре
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
4 июля в 05:00
72 за человека
Из Хургады в Каир - навстречу Большому сфинксу
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
12 отзывов
Из Хургады в Каир - навстречу Большому сфинксу
Однодневная поездка из Хургады в Каир: Египетский музей, плато Гизы, пирамиды и Большой сфинкс. Комфортабельный автобус, русскоговорящий гид, обед включен
Начало: У вашего отеля из центральной части города
Расписание: ежедневно в 01:00
Завтра в 01:00
3 июля в 01:00
53 за человека
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Мини-группа
3 часа
5 отзывов
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах в Хургаде: полдневное приключение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: мчите на квадроциклах и встречайте закат на верблюдах. Завершите день чаепитием среди бедуинов
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
15 за человека
Морское путешествие на остров Парадайз
🛥 На яхте
Групповая
6.5 часов
3 отзыва
Морское путешествие на остров Парадайз с снорклингом и отдыхом
Вас ждет захватывающее приключение на яхте по Красному морю с остановками для снорклинга и отдыхом на острове Парадайз
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
23 за человека
Дайвинг в Хургаде
Мини-группа
8 часов
11 отзывов
Дайвинг в Хургаде: Погружение в мир подводных чудес и обед на борту
Египет - рай для дайверов. Погружения у острова Гифтун, инструктаж, обед на яхте и купание в Красном море. Включены трансфер и оборудование
Начало: У вашего отеля в центральной части города
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20 за человека
Морская прогулка на батискафе
Групповая
3 часа
4 отзыва
Экскурсия на батискафе в Хургаде: встреча с морскими жителями
Погрузитесь в волшебство подводного мира Красного моря, наблюдая за кораллами и тропическими рыбами с комфорта батискафа
Начало: У вашего отеля в центральной части города
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
13 за человека
Парасейлинг в Хургаде
🚗 На машине
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
Парасейлинг в Хургаде: захватывающий полет над Красным морем
Впечатляющий полет на парашюте над Красным морем - идеальное приключение для любителей экстрима и красивых видов в Хургаде
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
18 за человека
Из Хургады в Каир: индивидуальный тур для двоих
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Из Хургады в Каир: индивидуальный тур для двоих
Путешествие из Хургады в Каир для двоих: посещение пирамид, Национального музея и Большого Сфинкса. Ощутите дух древнего Египта с опытным гидом
Начало: ресепшн вашего отеля в центре города
Сегодня в 03:00
Завтра в 03:00
250 за всё до 2 чел.
Гранд Аквариум в Хургаде: Красное море за стеклом
Групповая
3 часа
1 отзыв
Гранд Аквариум Хургады: погружение в мир морских чудес
Вас ждет захватывающее путешествие по миру морских глубин в Гранд Аквариуме Хургады, где море оживает за стеклом
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 08:00
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
35 за человека
Шарм-эль-Нага: коралловый рай
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
1 отзыв
Шарм-эль-Нага в Хургаде: уникальный коралловый заповедник
Погрузитесь в чарующий мир кораллов и тропических рыб Шарм-эль-Нага. Идеальное место для любителей моря и солнца
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
50 за человека
Прогулка на «подводной лодке» в Хургаде
Групповая
3 часа
8 отзывов
Увлекательная прогулка на «Yellow Submarine» в Хургаде: незабываемое приключение
Погрузитесь в волшебный мир Красного моря, не покидая комфорта подводной лодки. Окунитесь в приключение с панорамными видами на кораллы и тропических рыб
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 за человека
Рыбалка и морская прогулка в Красном море
Групповая
5 часов
3 отзыва
Рыбалка и морская прогулка в Красном море
Удивительное приключение на двухпалубной яхте в Хургаде: снорклинг среди кораллов, рыбалка на тунца и барракуду, а также обед на борту с морепродуктами
Начало: От вашего отеля в Хургаде
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
Завтра в 08:00
5 июля в 08:00
33 за человека
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
🛥 На яхте
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
Проведите незабываемый день на яхте в Хургаде, наслаждаясь морем, солнцем и свежими морепродуктами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 13:30
4 июля в 08:30
600 за всё до 10 чел.
Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
2 отзыва
Экскурсия в Луксор и Дендеру: храм Хатхор, Карнакский храм, Колоссы Мемнона
Длительная и насыщенная поездка к историческим сокровищам Луксора. В группе до 35 человек вы посетите храм богини Хатхор в Дендере и Карнакский храм в Луксоре
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: в среду и воскресенье в 04:30
3 июля в 04:30
7 июля в 04:30
65 за человека
Индивидуальная морская прогулка в Хургаде
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Эксклюзивная морская прогулка на лодке с прозрачным дном в Хургаде
Исследуйте подводный мир Красного моря в уединенной атмосфере индивидуальной прогулки на лодке с прозрачным дном
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
3 июля в 08:30
110 за всё до 10 чел.
Каир и Александрия за 2 дня: путешествие из Хургады
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Каир и Александрия за 2 дня: культурное погружение из Хургады
Исследуйте сокровища Каира и Александрии в увлекательной 2-дневной экскурсии с комфортным переездом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 02:30
3 июля в 02:30
475 за всё до 8 чел.
Активный день в Эль-Гуне. Групповая поездка
Групповая
8 часов
2 отзыва
Активный день в Эль-Гуне: групповая экскурсия с морскими приключениями
Проведите незабываемый день в Эль-Гуне, наслаждаясь морскими развлечениями и вкусным обедом
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
50 за человека
Такая разная Хургада
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Такая разная Хургада: индивидуальная экскурсия по знаковым местам города
Погрузитесь в культурную жизнь Хургады с насыщенным маршрутом по значимым местам: музей, мечеть, набережная и фабрика масел
Начало: Возле вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
30 за всё до 3 чел.
Из Хургады - на новый остров Magawish
🛥 На яхте
скидка
5%
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
Из Хургады - на новый остров Magawish: снорклинг и обед на яхте
Насладитесь экскурсией на остров Magawish из Хургады: райские пляжи, снорклинг у коралловых рифов и вкусный обед на борту ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
203193 за всё до 5 чел.
Знакомство с Хургадой в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
Знакомство с Хургадой: мини-группа, мечеть, храм, музей и набережная
Погрузитесь в атмосферу Хургады: посетите мечеть, церковь, музей и набережную. Вдохните ароматы Востока на фабрике масел и узнайте больше о культуре города
Начало: У входа в ваш отель
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20 за человека
Луксор «стандарт» из Хургады
🚌 На автобусе
Групповая
17 часов
15 отзывов
Групповая экскурсия в Луксор из Хургады: величие древних памятников
Откройте величие древнего Египта с экскурсией в Луксор. Уникальные храмы и статуи богов ожидают вас
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 4-30 утра
Завтра в 04:30
3 июля в 04:30
$48 за человека
Утреннее сафари на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
3 часа
27 отзывов
Сафари на квадроциклах в Хургаде: утренняя поездка с бедуинами
Откройте для себя величие пустыни на утреннем сафари: управление квадроциклом, бедуинская деревня и традиционный чай
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 9:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$17 за человека
Красота Красного моря: дайвинг и снорклинг
Групповая
8 часов
35 отзывов
Неповторимое приключение в мире подводной красоты Красного моря
Начало: Ваш отель в Хургаде
Расписание: ежедневно в 7:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
$23 за человека
Морская прогулка на Оранжевый остров
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
4 отзыва
Морская прогулка на Оранжевый остров
Начало: Начало экскурсии у входа в ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$19 за человека
«Погружение в историю»: поездка в Каир в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
18 часов
69 отзывов
«Погружение в историю»: экскурсия в Каир из Хургады
Приглашаем на увлекательное путешествие из Хургады в Каир, где вас ждут величественные пирамиды, сокровища фараонов и легендарный Сфинкс
Начало: У входа в ваш отель
Расписание: Воскресенье, вторник и четверг в 02:00
Завтра в 02:00
4 июля в 02:00
$75 за человека
Плавание с дельфинами в Хургаде
Мини-группа
2 часа
15 отзывов
Плавание с дельфинами в Хургаде
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, кроме субботы в 10:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$50 за человека
Луксор: знаменитые храмы в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
16 часов
43 отзыва
Экскурсия в Луксор из Хургады: Карнак, Долина Царей и храм Хатшепсут
Погрузитесь в историю Древнего Египта с экскурсией в Луксор. Посетите легендарные места и узнайте их тайны
Начало: Ваш отель в Хургаде
Расписание: Воскресенье, вторник и четверг в 04:00
Завтра в 04:00
4 июля в 04:00
$75 за человека
Индивидуальная поездка-сафари по пустыне на 3 часа
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Индивидуальное сафари в пустыне Хургады: верблюды, квадроциклы и бедуинская культура
Откройте для себя чарующую красоту пустыни Хургады, наслаждаясь катанием на квадроциклах и верблюдах, а также узнавая культуру бедуинов
Начало: Начало экскурсии у входа в ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:00 и 14:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
$25 за человека
Золотой Луксор с Долиной царей
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
140 отзывов
Золотой Луксор и Долина царей: путешествие сквозь века из Хургады
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по древнему Луксору, где каждый камень рассказывает историю. Почувствуйте дух великих фараонов и величие их царств
Начало: Ваш отель
Расписание: Воскресенье, вторник и четверг с 04:30 до 21:00
Сегодня в 04:30
Завтра в 04:30
$55 за человека
«Арабская ночь» в пустыне - экскурсия на верблюдах только для вас
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
«Арабская ночь» в пустыне - экскурсия на верблюдах только для вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$90 за человека
Старый Каир и пирамиды Гизы из Хургады
Билеты
22 часа
46 отзывов
Старый Каир и пирамиды Гизы из Хургады
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 4:30 утра (в зависимости от местоположения вашего отеля)
3 июля в 01:30
6 июля в 01:30
$38 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Карина
    29 июня 2024
    Из Хургады - в Дендеру и Луксор
    Сегодня были на экскурсии, остались в восторге от маршрута и гида! Большое спасибо Тахе за организацию и за интересную подачу
    читать дальше

    информации:) Организатор очень внимателен, заботился о нас, отвечал на все вопросы которые мы задавали, очень грамотный парень👌 Отдельное спасибо ребятам водителям, максимально комфортно довезли и увезли. В целом, не смотря на летний сезон поездка прошла на одном дыхании

  • Т
    Таис
    29 июня 2024
    Из Хургады - в Дендеру и Луксор
    Сегодня вернулись с экскурсии. Масса положительных эмоций!))). Посмотрели все, что было запланировано, несмотря на жару. Экскурсовод старался сделать так, чтобы
    читать дальше

    было весело и комфортно. Угощал мороженым, тростниковым соком (дети очень хотели попробовать). Все наши желания были реализованы!!!! Прогулка на катере очень приятная, детям дали подержать штурвал. Если будем планировать поездку еще раз, обязательно с Таха))) Отличный организатор. 👍

    Сегодня вернулись с экскурсии. Масса положительных эмоций!))). Посмотрели все, что было запланировано, несмотря на жару. Экскурсовод
  • I
    Irina
    29 июня 2024
    Из Хургады - в Дендеру и Луксор
    Очень рекомендую. Заказывали поездку через Таху, очень оперативно, все объяснили, рассказали! Очень удобно мы были только своей семьей, транспорт с
    читать дальше

    кондиционером! Экскурсоводом был Ахмет, блестящий русский, очень много и интересно рассказывал! Дешевле чем через библио глобус, но качественно, удобно! Спасибо огромное, однозначно рекомендую! Договорились о контенте на следующую поездку! Ребята молодцы! Процветания, удачи и здоровья!

  • D
    Denis
    24 июня 2024
    Знакомьтесь, Луксор! (Из Хургады)
    Все хорошо организовано! Был до этого в Луксоре, но в этот раз было интересно слушать Таху (экскурсовода) с его версией
    читать дальше

    истории о храмах, фараонах, жрецах:) с иллюстрациями по ходу увиденного Было познавательно и в голове остались «пасхалки» на тему религий и их развития в обществе

    Все хорошо организовано! Был до этого в Луксоре, но в этот раз было интересно слушать ТахуВсе хорошо организовано! Был до этого в Луксоре, но в этот раз было интересно слушать ТахуВсе хорошо организовано! Был до этого в Луксоре, но в этот раз было интересно слушать ТахуВсе хорошо организовано! Был до этого в Луксоре, но в этот раз было интересно слушать ТахуВсе хорошо организовано! Был до этого в Луксоре, но в этот раз было интересно слушать ТахуВсе хорошо организовано! Был до этого в Луксоре, но в этот раз было интересно слушать Таху
  • М
    Марина
    24 июня 2024
    Дайвинг в Хургаде в мини-группе
    Погружение прошло отлично, Роман прекрасный инструктор. Арбуз был сладкий. Лодка чистая и просторная. Нам все очень понравилось.
  • Н
    Надежда
    23 июня 2024
    Индивидуальный дайвинг у берега Красного моря
    Получили огромное удовольствие от индивидуального погружения! Никогда до этого не погружались, боялись ехать с большой группой. Организация этого мероприятия хорошая. Утром
    читать дальше

    Мухамед забрал нас от отеля, отвез на причал, где мы подобрали снаряжение и отправились на яхте к одному из коралловых рифов. На яхте было человек 20-30 (разными компаниями и семьями, каждый со своим инструктором или сам по себе). Все люди из разных стран (европейцы, арабы, азиаты), все прошло без проблем. На яхте плыли примерно час. За это время Мухамед с нами провел инструктаж, что и как делать при погружении. Так как это не экскурсия, то особых разговоров больше не было. После прибытия на риф мы совершили погружения. Сотрудники яхты помогали во всем (надевали и снимали снаряжение). Мухамед с каждым из нас погружался отдельно. Это было невероятно страшно сделать что-то не так при погружении. Но очень впечатляющие виды были под нами. Второе погружение было в другом месте этого рифа, там тоже было красиво, потрясающие виды и рыбины. Между погружениями был обед на яхте, я даже не думала, что включен еще и обед. Кто-то из компании на яхте не погружался, а просто плавал с маской или без над рифом. Обратно отправились в 15.00. Мы очень довольны, что совершили наш первый дайвинг и обратились к Мухамеду))

  • Д
    Дмитрий
    22 июня 2024
    Индивидуальная поездка-сафари по пустыне на 3 часа
    Всё очень понравилось) Однозначно, надо выбирать индивидуальную экскурсию. Никого нигде не нужно ждать, тольуо вы и гид. По дороге гид
    читать дальше

    пару раз останавливася, чтобы перевязать слетевшую арафатку) Также гид сделал крутые фотки) В деревне бедуинов угостили чаем, немного покатали на верблюдах и пофоткали. Те, кто катают на верблюдах, ждут от вас чаевых (можно накинуть им сколько не жалко). В целом, всё очень понравилось)

  • Р
    Равиль
    22 июня 2024
    Египетский музей и великие Пирамиды Каира
    Саммех отличный гид, всё рассказывает детально и с юмором. Музей, прогулка по Нилу и пирамиды, всё отлично и интересно, спасибо большое
  • А
    Анастасия
    20 июня 2024
    Индивидуальный дайвинг у берега Красного моря
    Меня привлекла данная экскурсия, так как я всегда хотела попробовать дайвинг, но боялась сразу погружаться в открытой воде. Послушав подробную
    читать дальше

    технику безопасности и инструктаж от Мухамеда, мы спокойно погрузились на допустимую глубину и удалось увидеть риф и морских обитателей, не отплывая слишком далеко от берега. В первый раз было немного страшно погружаться на глубину, но Мухамед аккуратно следил за погружением, держал за руку и делал все для того, чтобы создавалась спокойная атмосфера. Во второй раз было уже не страшно погружаться и удалось посниматься на глубине. Всем рекомендую погружение и данную экскурсию!

    Меня привлекла данная экскурсия, так как я всегда хотела попробовать дайвинг, но боялась сразу погружаться в
  • Е
    Елена
    20 июня 2024
    Морская прогулка на Райский остров Paradise
    Нам все очень понравилось! Все хорошо организовано и очень вежливая команда! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Знакомьтесь, Луксор! (Из Хургады)
  2. Из Хургады - в Дендеру и Луксор
  3. Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински
  4. Дендера и Луксор за 1 день
  5. Обзорная экскурсия по Хургаде + шопинг
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
  5. Аквариум
  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июле 2024
Сейчас в Хургаде в категории "От вашего отеля" можно забронировать 80 экскурсий и билетов от 10 до 600 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 1192 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Купите самую интересную из 80 экскурсий в Хургаде на 2024 год по теме «От вашего отеля», 1192 ⭐ отзыва, цены от €10. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам