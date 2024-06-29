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Мухамед забрал нас от отеля, отвез на причал, где мы подобрали снаряжение и отправились на яхте к одному из коралловых рифов. На яхте было человек 20-30 (разными компаниями и семьями, каждый со своим инструктором или сам по себе). Все люди из разных стран (европейцы, арабы, азиаты), все прошло без проблем. На яхте плыли примерно час. За это время Мухамед с нами провел инструктаж, что и как делать при погружении. Так как это не экскурсия, то особых разговоров больше не было. После прибытия на риф мы совершили погружения. Сотрудники яхты помогали во всем (надевали и снимали снаряжение). Мухамед с каждым из нас погружался отдельно. Это было невероятно страшно сделать что-то не так при погружении. Но очень впечатляющие виды были под нами. Второе погружение было в другом месте этого рифа, там тоже было красиво, потрясающие виды и рыбины. Между погружениями был обед на яхте, я даже не думала, что включен еще и обед. Кто-то из компании на яхте не погружался, а просто плавал с маской или без над рифом. Обратно отправились в 15.00. Мы очень довольны, что совершили наш первый дайвинг и обратились к Мухамеду))