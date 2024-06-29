1 чел.
По популярности
скидка
40%
Индивидуальная
13 часов
Знакомьтесь, Луксор! Уникальная экскурсия из Хургады
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, посетив Луксор из Хургады. Исторические храмы, захватывающие легенды и древние тайны ждут вас
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Завтра в 05:00
3 июля в 05:00
298€179 за всё до 8 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
13 часов
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия: Дендера и Луксор из Хургады
Откройте врата в прошлое с экскурсией в Дендеру и Луксор, где каждый камень хранит истории древних цивилизаций
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:00
Завтра в 05:00
325€195 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински в Хургаде: магия пустыни и звезд
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с ночной прогулкой на верблюдах в Хургаде. Закат, бедуинский чай и звездное небо ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€90 за человека
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
Дендера и Луксор за один день: незабываемое путешествие из Хургады
Вас ждет погружение в величие Древнего Египта: от величественного храма Хатхор до тайн Луксора
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:30
3 июля в 05:30
290€203 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Хургаде с шопингом: от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Хургады: откройте исторические сокровища и современные удовольствия в одной поездке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€10 за человека
Групповая
12 часов
Путешествие в бухту Абу Дабаб: кораллы и черепахи
Посетите бухту Абу Дабаб: насладитесь купанием, наблюдением за черепахами и кораллами. В стоимость включены трансфер, обед и снаряжение для снорклинга
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
€70 за человека
Мини-группа
7 часов
Дайвинг в Хургаде: эксклюзивное погружение в мир подводной красоты
Приглашаем вас на увлекательное погружение в Красное море. Откройте для себя волшебный мир под водой в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00, 08:15 и 08:30
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
€70 за человека
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальное погружение в Хургаде: уникальный дайвинг у берега
Получите уникальный опыт дайвинга у берега Красного моря, наслаждаясь красотой подводного мира без лишнего волнения
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€40 за человека
Групповая
7 часов
Сафари с фольклорным шоу и ужином в пустыне Хургады: полное погружение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: катание на квадроциклах, багги, визит в деревню бедуинов, ужин под звездами и шоу
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€20 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
Станьте дайвером! Индивидуальный курс в Хургаде
Хотите стать профессиональным дайвером? Пройдите курс PADI Open Water Diver в Хургаде и получите международный сертификат за 3-4 дня
Начало: У вашего отеля
3 июля в 08:30
4 июля в 08:30
390€312 за экскурсию
Групповая
7 часов
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж: снорклинг и пляжный отдых
Погрузитесь в мир красочных коралловых рифов и яркого солнца на Оранжевом пляже. Эта групповая морская прогулка в Хургаде обещает незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
€20 за человека
Групповая
7.5 часов
Экскурсия в бухту дельфинов из Хургады: наблюдение за дельфинами, снорклинг, обед
Групповая экскурсия до 25 человек в бухту дельфинов из Хургады. Насладитесь снорклингом, мини-рыбалкой и катанием на банане в Красном море
Начало: У ворот вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€25 за человека
Групповая
8 часов
Путешествие в Эль-Гуна: морская прогулка, снорклинг и обед на яхте
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по водам Красного моря до живописного Эль-Гуны с его уникальными каналами и великолепной природой
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€55 за человека
Индивидуальная
13 часов
Путешествие на 2 дня из Хургады: Белая и Черная пустыня
Уникальная двухдневная экскурсия в Белую и Черную пустыни из Хургады. Вас ждут захватывающие пейзажи, ночевка под звездами и посещение оазиса Бахария
Начало: У вашего отеля в Хургаде, Шарме или Каире
Завтра в 01:00
3 июля в 01:00
от €500 за всё до 3 чел.
Групповая
13 часов
Луксор из Хургады: Храмы, Долина Царей и прогулка по Нилу
Погрузитесь в мир древности, посетив величественные храмы и загадочную Долину Царей в Луксоре
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
4 июля в 05:00
€72 за человека
Групповая
13 часов
Из Хургады в Каир - навстречу Большому сфинксу
Однодневная поездка из Хургады в Каир: Египетский музей, плато Гизы, пирамиды и Большой сфинкс. Комфортабельный автобус, русскоговорящий гид, обед включен
Начало: У вашего отеля из центральной части города
Расписание: ежедневно в 01:00
Завтра в 01:00
3 июля в 01:00
€53 за человека
Мини-группа
3 часа
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах в Хургаде: полдневное приключение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: мчите на квадроциклах и встречайте закат на верблюдах. Завершите день чаепитием среди бедуинов
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
€15 за человека
Групповая
6.5 часов
Морское путешествие на остров Парадайз с снорклингом и отдыхом
Вас ждет захватывающее приключение на яхте по Красному морю с остановками для снорклинга и отдыхом на острове Парадайз
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€23 за человека
Мини-группа
8 часов
Дайвинг в Хургаде: Погружение в мир подводных чудес и обед на борту
Египет - рай для дайверов. Погружения у острова Гифтун, инструктаж, обед на яхте и купание в Красном море. Включены трансфер и оборудование
Начало: У вашего отеля в центральной части города
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€20 за человека
Групповая
3 часа
Экскурсия на батискафе в Хургаде: встреча с морскими жителями
Погрузитесь в волшебство подводного мира Красного моря, наблюдая за кораллами и тропическими рыбами с комфорта батискафа
Начало: У вашего отеля в центральной части города
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€13 за человека
Мини-группа
2 часа
Парасейлинг в Хургаде: захватывающий полет над Красным морем
Впечатляющий полет на парашюте над Красным морем - идеальное приключение для любителей экстрима и красивых видов в Хургаде
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€18 за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады в Каир: индивидуальный тур для двоих
Путешествие из Хургады в Каир для двоих: посещение пирамид, Национального музея и Большого Сфинкса. Ощутите дух древнего Египта с опытным гидом
Начало: ресепшн вашего отеля в центре города
Сегодня в 03:00
Завтра в 03:00
€250 за всё до 2 чел.
Групповая
3 часа
Гранд Аквариум Хургады: погружение в мир морских чудес
Вас ждет захватывающее путешествие по миру морских глубин в Гранд Аквариуме Хургады, где море оживает за стеклом
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 08:00
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
€35 за человека
Групповая
5 часов
Шарм-эль-Нага в Хургаде: уникальный коралловый заповедник
Погрузитесь в чарующий мир кораллов и тропических рыб Шарм-эль-Нага. Идеальное место для любителей моря и солнца
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
€50 за человека
Групповая
3 часа
Увлекательная прогулка на «Yellow Submarine» в Хургаде: незабываемое приключение
Погрузитесь в волшебный мир Красного моря, не покидая комфорта подводной лодки. Окунитесь в приключение с панорамными видами на кораллы и тропических рыб
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€15 за человека
Групповая
5 часов
Рыбалка и морская прогулка в Красном море
Удивительное приключение на двухпалубной яхте в Хургаде: снорклинг среди кораллов, рыбалка на тунца и барракуду, а также обед на борту с морепродуктами
Начало: От вашего отеля в Хургаде
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
Завтра в 08:00
5 июля в 08:00
€33 за человека
Индивидуальная
7.5 часов
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
Проведите незабываемый день на яхте в Хургаде, наслаждаясь морем, солнцем и свежими морепродуктами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 13:30
4 июля в 08:30
€600 за всё до 10 чел.
Групповая
13 часов
Экскурсия в Луксор и Дендеру: храм Хатхор, Карнакский храм, Колоссы Мемнона
Длительная и насыщенная поездка к историческим сокровищам Луксора. В группе до 35 человек вы посетите храм богини Хатхор в Дендере и Карнакский храм в Луксоре
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: в среду и воскресенье в 04:30
3 июля в 04:30
7 июля в 04:30
€65 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Эксклюзивная морская прогулка на лодке с прозрачным дном в Хургаде
Исследуйте подводный мир Красного моря в уединенной атмосфере индивидуальной прогулки на лодке с прозрачным дном
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
3 июля в 08:30
€110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Каир и Александрия за 2 дня: культурное погружение из Хургады
Исследуйте сокровища Каира и Александрии в увлекательной 2-дневной экскурсии с комфортным переездом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 02:30
3 июля в 02:30
€475 за всё до 8 чел.
Групповая
8 часов
Активный день в Эль-Гуне: групповая экскурсия с морскими приключениями
Проведите незабываемый день в Эль-Гуне, наслаждаясь морскими развлечениями и вкусным обедом
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
€50 за человека
Индивидуальная
4 часа
Такая разная Хургада: индивидуальная экскурсия по знаковым местам города
Погрузитесь в культурную жизнь Хургады с насыщенным маршрутом по значимым местам: музей, мечеть, набережная и фабрика масел
Начало: Возле вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
€30 за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
7.5 часов
Из Хургады - на новый остров Magawish: снорклинг и обед на яхте
Насладитесь экскурсией на остров Magawish из Хургады: райские пляжи, снорклинг у коралловых рифов и вкусный обед на борту ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
203€193 за всё до 5 чел.
Мини-группа
4 часа
Знакомство с Хургадой: мини-группа, мечеть, храм, музей и набережная
Погрузитесь в атмосферу Хургады: посетите мечеть, церковь, музей и набережную. Вдохните ароматы Востока на фабрике масел и узнайте больше о культуре города
Начало: У входа в ваш отель
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€20 за человека
Групповая
17 часов
Групповая экскурсия в Луксор из Хургады: величие древних памятников
Откройте величие древнего Египта с экскурсией в Луксор. Уникальные храмы и статуи богов ожидают вас
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 4-30 утра
Завтра в 04:30
3 июля в 04:30
$48 за человека
Групповая
3 часа
Сафари на квадроциклах в Хургаде: утренняя поездка с бедуинами
Откройте для себя величие пустыни на утреннем сафари: управление квадроциклом, бедуинская деревня и традиционный чай
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 9:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$17 за человека
Групповая
8 часов
Неповторимое приключение в мире подводной красоты Красного моря
Начало: Ваш отель в Хургаде
Расписание: ежедневно в 7:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
$23 за человека
Групповая
8 часов
Морская прогулка на Оранжевый остров
Начало: Начало экскурсии у входа в ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$19 за человека
Мини-группа
18 часов
«Погружение в историю»: экскурсия в Каир из Хургады
Приглашаем на увлекательное путешествие из Хургады в Каир, где вас ждут величественные пирамиды, сокровища фараонов и легендарный Сфинкс
Начало: У входа в ваш отель
Расписание: Воскресенье, вторник и четверг в 02:00
Завтра в 02:00
4 июля в 02:00
$75 за человека
Мини-группа
2 часа
Плавание с дельфинами в Хургаде
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, кроме субботы в 10:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$50 за человека
Мини-группа
16 часов
Экскурсия в Луксор из Хургады: Карнак, Долина Царей и храм Хатшепсут
Погрузитесь в историю Древнего Египта с экскурсией в Луксор. Посетите легендарные места и узнайте их тайны
Начало: Ваш отель в Хургаде
Расписание: Воскресенье, вторник и четверг в 04:00
Завтра в 04:00
4 июля в 04:00
$75 за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальное сафари в пустыне Хургады: верблюды, квадроциклы и бедуинская культура
Откройте для себя чарующую красоту пустыни Хургады, наслаждаясь катанием на квадроциклах и верблюдах, а также узнавая культуру бедуинов
Начало: Начало экскурсии у входа в ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:00 и 14:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
$25 за человека
Групповая
16 часов
Золотой Луксор и Долина царей: путешествие сквозь века из Хургады
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по древнему Луксору, где каждый камень рассказывает историю. Почувствуйте дух великих фараонов и величие их царств
Начало: Ваш отель
Расписание: Воскресенье, вторник и четверг с 04:30 до 21:00
Сегодня в 04:30
Завтра в 04:30
$55 за человека
Индивидуальная
3 часа
«Арабская ночь» в пустыне - экскурсия на верблюдах только для вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$90 за человека
Билеты
22 часа
Старый Каир и пирамиды Гизы из Хургады
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 4:30 утра (в зависимости от местоположения вашего отеля)
3 июля в 01:30
6 июля в 01:30
$38 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ККарина29 июня 2024Сегодня были на экскурсии, остались в восторге от маршрута и гида! Большое спасибо Тахе за организацию и за интересную подачу
- ТТаис29 июня 2024Сегодня вернулись с экскурсии. Масса положительных эмоций!))). Посмотрели все, что было запланировано, несмотря на жару. Экскурсовод старался сделать так, чтобы
- IIrina29 июня 2024Очень рекомендую. Заказывали поездку через Таху, очень оперативно, все объяснили, рассказали! Очень удобно мы были только своей семьей, транспорт с
- DDenis24 июня 2024Все хорошо организовано! Был до этого в Луксоре, но в этот раз было интересно слушать Таху (экскурсовода) с его версией
- ММарина24 июня 2024Погружение прошло отлично, Роман прекрасный инструктор. Арбуз был сладкий. Лодка чистая и просторная. Нам все очень понравилось.
- ННадежда23 июня 2024Получили огромное удовольствие от индивидуального погружения! Никогда до этого не погружались, боялись ехать с большой группой. Организация этого мероприятия хорошая. Утром
- ДДмитрий22 июня 2024Всё очень понравилось) Однозначно, надо выбирать индивидуальную экскурсию. Никого нигде не нужно ждать, тольуо вы и гид. По дороге гид
- РРавиль22 июня 2024Саммех отличный гид, всё рассказывает детально и с юмором. Музей, прогулка по Нилу и пирамиды, всё отлично и интересно, спасибо большое
- ААнастасия20 июня 2024Меня привлекла данная экскурсия, так как я всегда хотела попробовать дайвинг, но боялась сразу погружаться в открытой воде. Послушав подробную
- ЕЕлена20 июня 2024Нам все очень понравилось! Все хорошо организовано и очень вежливая команда! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «От вашего отеля»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июле 2024
Сейчас в Хургаде в категории "От вашего отеля" можно забронировать 80 экскурсий и билетов от 10 до 600 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 1192 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Купите самую интересную из 80 экскурсий в Хургаде на 2024 год по теме «От вашего отеля», 1192 ⭐ отзыва, цены от €10. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь