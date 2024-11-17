Е Елена Все прошло хорошо, рассказали о жизни египтян, было интересно, учли наши пожелания по посещению локаций

D Dmitrii Все было здорово!

По факту эта экскурия была индивидуальной (что очень здорово для такой цены!), т к гид возил нас вдвоем по городу на своем автомобиле, останавливался, показывал интересные места, фотографировал нас и рассказывал истории.

Очень благодарны за это!

B Bee-27 Экскурсия проходила на машине, для нас двоих. Что очень порадовало. Посетили рыбный рынок, красивую набережную Завезли в магазин сувениров и масел. Экскурсовод Махмуд очень интересно провёл экскурсию.