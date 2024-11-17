В этой экскурсии мы собрали для вас самое важное, что есть в Хургаде. Вы посетите старую и новую части города, увидите главную мечеть, морской порт и красивую набережную. Узнаете о прошлом и настоящем Хургады, истории Египта и быте местных жителей. Завершите экскурсию приятным шопингом по основным торговым центрам города.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 15:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Гид заберёт вас из отеля на комфортабельном автомобиле: по пути познакомит с историей страны, расскажет, как живут горожане и какие традиции чтут. Вы проедете по Старому городу и узнаете о рыбацком прошлом Хургады. Прогуляетесь по красивой набережной Марина и поймёте, как сильно изменился город. Увидите роскошные яхты и корабли, кафе и рестораны. Полюбуетесь главной мечетью города — Эль-Миной с 40-метровыми минаретами и богато декорированными фасадами. При желании сможете зайти и осмотреть мечеть изнутри. Посетите популярные торговые центры. Гид подскажет, где сделать выгодные покупки — приобрести натуральные масла и духи, кожаные изделия, текстиль и сувениры. Важная информация:
- Надевайте удобную обувь и закрытую одежду.
- Возьмите с собой воду и лёгкий перекус.
Ежедневно в 10:00 и 15:00.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|$12
|Детский билет (до 11 лет)
|$6
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Коптская церковь
- Мечеть Эль-Мина
- Рыбный рынок
- Набережная Марина
- Хургада с высоты
- Красное море и остров Оранж Бэй
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Дополнительные расходы, не входящие в программу
- Трансфер из загородных районов: Эль-Гуна, Сома-Бэй, Сафага - $10/чел. Сахль-Хашиш, Макади-Бэй - $5/чел.
Место начала и завершения?
У входа вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00 и 15:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Возьмите с собой воду и лёгкий перекус
- После экскурсии мы отвезём вас обратно в отель
- Убедительная просьба: надевайте удобную обувь и закрытую одежду
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
17 ноя 2024
Все прошло хорошо, рассказали о жизни египтян, было интересно, учли наши пожелания по посещению локаций
D
Dmitrii
27 окт 2024
Все было здорово!
По факту эта экскурия была индивидуальной (что очень здорово для такой цены!), т к гид возил нас вдвоем по городу на своем автомобиле, останавливался, показывал интересные места, фотографировал нас и рассказывал истории.
Очень благодарны за это!
По факту эта экскурия была индивидуальной (что очень здорово для такой цены!), т к гид возил нас вдвоем по городу на своем автомобиле, останавливался, показывал интересные места, фотографировал нас и рассказывал истории.
Очень благодарны за это!
B
Bee-27
5 сен 2024
Экскурсия проходила на машине, для нас двоих. Что очень порадовало. Посетили рыбный рынок, красивую набережную Завезли в магазин сувениров и масел. Экскурсовод Махмуд очень интересно провёл экскурсию.
Е
Елена
10 авг 2024
Экскурсия прошла отлична. Хороий транспорт, водители и конечно же гид. Все молодцы, всем спасибо за впечатления!!!
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