Такая разная Хургада
Индивидуальная экскурсия в Хургаде

На отдых - вдали от пляжей: посетить песочный музей, восточные храмы и фабрику масел

Один из неочевидных аргументов для посещения Хургады — знакомство с её культурной жизнью.

Поручите это мне! Я составила насыщенный и вместе с тем комфортный маршрут по значимым местам города. Вы увидите точки притяжения туристов и местных жителей, локации для пеших прогулок и эффектных фото. История и архитектура, релакс и шоппинг — в нашей программе!
Такая разная Хургада
Такая разная Хургада
Такая разная Хургада
Ближайшие даты:
20
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Описание

Что вас ожидает

Музей «Песочный город». На территории, сравнимой по размеру с футбольным полем, возвышаются десятки песчаных скульптур. Экспозиция делится на два «зала». В первом представлены мифологические сюжеты, египетские правители и пирамиды, а во втором герои блокбастеров и популярных мультфильмов — Железный человек, Супермен, Трансформеры, Маша и Медведь.

Набережная Марина Бэй. Это самое красивое и чистое место в городе. Длина её сравнительно небольшая: мы пройдём из конца в конец и обратно за 40 минут. Здесь вы найдёте множество ресторанчиков с видом на бухту и несчётное количество белоснежных яхт, на фоне которых можно сделать замечательные фотографии.

Мечеть Эль-Мина — главный действующий храм города. Я расскажу про его архитектуру, а также про историю ислама.

Коптская церковь. В районе Эль-Дахар есть необычный храм, привлекающий внимание причудливым сочетанием традиций христианского зодчества и исламских элементов. Я расскажу о его возникновении, особенностях убранства и прихожанах.

Фабрика натуральных масел. Местный гид поделится интересными фактами о натуральных маслах и их полезных эффектах, пока вы будете сидеть под кондиционером с чашечкой чая или кофе. После рассказа сможете купить эссенции, масла и чаи.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на комфортном легковом автомобиле с кондиционером
  • Входные билеты в музей «Песочный город» приобретаются на месте: 10$ с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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