Устали сидеть в отеле и мечтаете активно провести время? Обучение кайтсёрфингу поможет вам взглянуть на Красное море с новой стороны и обуздать стихию ветра. Вас ждёт активное приключение на оборудованном пляже Хургады, где под руководством русскоязычного инструктора вы научитесь управлять кайтом и сделаете свои первые старты.

Описание экскурсии

Комфортный трансфер и встреча на пляже

Мы заберём вас из отеля и отвезём на оборудованный пляж с лежаками, душами, туалетами, кафе и баром. Выдадим всё необходимое кайт-снаряжение и подготовим к занятию.

Знакомство с кайтом

Вы узнаете, что такое кайт, как он устроен, какую роль играет ветер, как держать равновесие и какие движения помогают управлять тягой.

Практика под присмотром инструктора

На начальных этапах вы научитесь правильно запускать и контролировать кайт, почувствуете его силу и начнёте осваивать безопасные движения.

Первый опыт на воде

Как только вы будете готовы, инструктор поможет вам сделать первые старты на доске — это тот самый момент, который многие запоминают навсегда!

Организационные детали