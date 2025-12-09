Устали сидеть в отеле и мечтаете активно провести время? Обучение кайтсёрфингу поможет вам взглянуть на Красное море с новой стороны и обуздать стихию ветра.
Вас ждёт активное приключение на оборудованном пляже Хургады, где под руководством русскоязычного инструктора вы научитесь управлять кайтом и сделаете свои первые старты.
Описание экскурсии
Комфортный трансфер и встреча на пляже
Мы заберём вас из отеля и отвезём на оборудованный пляж с лежаками, душами, туалетами, кафе и баром. Выдадим всё необходимое кайт-снаряжение и подготовим к занятию.
Знакомство с кайтом
Вы узнаете, что такое кайт, как он устроен, какую роль играет ветер, как держать равновесие и какие движения помогают управлять тягой.
Практика под присмотром инструктора
На начальных этапах вы научитесь правильно запускать и контролировать кайт, почувствуете его силу и начнёте осваивать безопасные движения.
Первый опыт на воде
Как только вы будете готовы, инструктор поможет вам сделать первые старты на доске — это тот самый момент, который многие запоминают навсегда!
Организационные детали
- Программа подойдёт участникам с 8 до 65 лет
- В стоимость включено: трансфер, кайт-снаряжение, вода, билет на оборудованный пляж
- Можно организовать фото- и видеосъёмку — подробности в переписке
- При необходимости можно заказать трансфер из отдалённых районов Хургады (Сахл-Хашиш, Эль-Гуна) — $10 в обе стороны на двоих человек
- Возможно оплата остатка стоимости на русскую карту
- С вами будет профессиональный русскоговорящий инструктор из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$114
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центральной части города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Глеб — ваша команда гидов в Хургаде
Живу в Хургаде с 2022 года. Обучаю кайтсерфингу более 10 лет и получаю огромное удовольствие от своей работы, поддерживаю дружеские отношения со всеми учениками, помогаю развиваться и разведывать новые красивые места на карте земного шара.
Входит в следующие категории Хургады
