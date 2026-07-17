Индивидуальный трансфер из аэропорта в Хургаду поможет вам начать отдых приятно и без неожиданностей.
Наш водитель встретит вас на выходе из терминала прилета с именной табличкой, поможет с чемоданом и привезет по указанному адресу, четко соблюдая все меры безопасности и правила дорожного движения.
Наш водитель встретит вас на выходе из терминала прилета с именной табличкой, поможет с чемоданом и привезет по указанному адресу, четко соблюдая все меры безопасности и правила дорожного движения.
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Трансфер на высшем уровне
Египет — особый мир со своими порядками, законами и особенностями менталитета. Вам не придется об этом волноваться! Мы встретим вас в соответствии с международными стандартами качества: на комфортном транспорте, с именной табличкой и улыбкой. Отвезем в отель за фиксированную стоимость и сделаем все, чтобы вы получили самое лучшее первое впечатление о стране.
Организационные детали
- Трансфер проходит на комфортабельном транспорте: легковом автомобиле или микроавтобусе в зависимости от количества человек
- При бронировании, пожалуйста, укажите номер рейса, время прилета, название отеля
- Если ваш отель расположен в загородных районах Макади Бей, Сахл-Хашиш, Эль -Гуна, стоимость трансфера увеличивается на 10 евро
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид — Организатор в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1396 туристов
Я местный гид. Живу в Хургаде, работаю гидом на экскурсиях в Луксор и Каир с командой коллег. Опыт работы 10 лет. Буду рад помочь с организацией любых экскурсий. До встречи в Египте!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Не ожидал такого уровня сервиса. Все четко, по делу. Гид на связи, машина комфортная. Встретили с табличкой и довезли до отеля. Цена -качество лучшая на рынке Египта. Отдельно радует, что оплата возможна через российский банк. Спасибо, Саид.
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Е
все вовремя, чисто, аккуратно, водитель не курит.
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И
Заказывали трансфер из аэропорта Хургады до отеля. Водитель нас дождался,рейс задержали на час и мы еще с детьми вышли самые последние из аэропорта. Встречали с табличкой. Оплатили сумму ранее обговореную. Все хорошо!
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Л
Спасибо за хорошую работу. Всё во время. И, что важно, организатор всегда на связи. Рекомендую.
Всего доброго.
Всего доброго.
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D
Все супер, спасибо
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Л
Все четко. Без задержек. Всегда на связи. Спасибо. Будем рекомендовать.
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