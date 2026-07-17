Индивидуальный трансфер из аэропорта в Хургаду поможет вам начать отдых приятно и без неожиданностей. Наш водитель встретит вас на выходе из терминала прилета с именной табличкой, поможет с чемоданом и привезет по указанному адресу, четко соблюдая все меры безопасности и правила дорожного движения.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание трансфер

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Трансфер на высшем уровне

Египет — особый мир со своими порядками, законами и особенностями менталитета. Вам не придется об этом волноваться! Мы встретим вас в соответствии с международными стандартами качества: на комфортном транспорте, с именной табличкой и улыбкой. Отвезем в отель за фиксированную стоимость и сделаем все, чтобы вы получили самое лучшее первое впечатление о стране.

Организационные детали