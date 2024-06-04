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команды "Спутника8" репутация важнейшая составляющая работы и поэтому они берут к себе в команду только тех, кто готов работать качественно и на совесть. И экскурсия с командой Амжана этому безусловное подтверждение! Качественная и честная работа с момента бронирования и до момента когда вернулись в отель после экскурсии. Забрали из отеля в четко обозначенное время. Автобус в идеальном техническом состоянии, максимально комфортный. Водители профессионалы в своем деле, аккуратность вождения на 100 баллов, вежливые, всегда готовы помочь если возникнет необходимость. Гид Усама давал информацию не сухим историческим текстом, а с интересными бытовыми вкраплениями, от чего всё воспринималось легко и понятно для человека находящегося на "глубоком" отдыхе))). Амжан был всегда на связи по любым вопросам начиная от" а можно будет вещи оставить в автобусе" и до" укачивает, боюсь не осилю дорогу". Амжан, спасибо большое за прекрасную организацию поездки, за эмоции и за то, что развенчали миф, о том что экскурсия на пирамиды это конечно чертовски интересно, но очень очень тяжело физически перенести. Все прошло максимально комфортно! Команду Амжана безусловно рекомендую! Когда запланирую в Луксор, то конечно только через них)))