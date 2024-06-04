Обзорные и познавательные экскурсии Хургады

Найдено 12 экскурсий в категории «Обзорные» в Хургаде, цены от €8, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хургада: самое главное за 5 часов
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Экскурсия по Хургаде: культурное погружение и исторические сокровища
Погрузитесь в атмосферу Хургады: от нетуристических районов до панорамных видов и культурных сокровищ
«Когда территория отеля исхожена вдоль и поперёк, изучены все бары и бассейны — самое время отправиться на знакомство с Хургадой»
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
6048 за всё до 10 чел.
Знакомство с Хургадой в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
Знакомство с Хургадой: мини-группа, мечеть, храм, музей и набережная
Погрузитесь в атмосферу Хургады: посетите мечеть, церковь, музей и набережную. Вдохните ароматы Востока на фабрике масел и узнайте больше о культуре города
Начало: У входа в ваш отель
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20 за человека
Из Хургады в Каир: индивидуальный тур для двоих
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Из Хургады в Каир: индивидуальный тур для двоих
Путешествие из Хургады в Каир для двоих: посещение пирамид, Национального музея и Большого Сфинкса. Ощутите дух древнего Египта с опытным гидом
Начало: ресепшн вашего отеля в центре города
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
250 за всё до 2 чел.
Обзорная экскурсия по Хургаде + шопинг
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Обзорная экскурсия по Хургаде с шопингом: от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Хургады: откройте исторические сокровища и современные удовольствия в одной поездке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
10 за человека
«Погружение в историю»: поездка в Каир в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
18 часов
63 отзыва
«Погружение в историю»: экскурсия в Каир из Хургады
Приглашаем на увлекательное путешествие из Хургады в Каир, где вас ждут величественные пирамиды, сокровища фараонов и легендарный Сфинкс
Начало: У входа в ваш отель
Расписание: Воскресенье, вторник и четверг в 02:00
Завтра в 02:00
11 июня в 02:00
$75 за человека
Экскурсия в Дендеру и Луксор
🚌 На автобусе
Групповая
18 часов
9 отзывов
Экскурсия в Дендеру и Луксор
Начало: Ваш отель
10 июня в 04:30
12 июня в 04:00
от $55 за человека
Индивидуальная обзорная экскурсия по Хургаде
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
20 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Хургаде: от истории до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Хургады: от древних историй до современной жизни города, всё это в удобном индивидуальном формате
Начало: В отеле
«Вас ждет насыщенная и увлекательная обзорная экскурсия по Хургаде»
Расписание: Ежедневно В 10:00, 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$8 за человека
Поездка в Каир в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
20 часов
64 отзыва
Поездка в Каир из Хургады: малая группа, пирамиды, музей, Сфинкс
Откройте для себя древние чудеса Каира: пирамиды, сокровища Тутанхамона и величественный Сфинкс в комфортной мини-группе
Начало: По договоренности
«За один день вы прогуляетесь по Каиру, познакомитесь с историей Древнего Египта в Национальном музее и увидите те самые пирамиды в Гизе»
Расписание: (время 1:30-22:00)
Завтра в 01:30
10 июня в 01:30
$75 за человека
Знакомство с Хургадой
Групповая
5 часов
31 отзыв
Знакомство с Хургадой
Начало: Ваш отель
«Всего за несколько часов вы познакомитесь с настоящей жизнью города»
Расписание: Ежедневно в 15:00 (в зависимости от местоположения отеля)
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$12 за человека
Храм Дендера с храмами Хатшепсут и Карнак из Хургады
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
Храм Дендера с храмами Хатшепсут и Карнак из Хургады
Начало: Хургада
Расписание: Каждый день недели в 4:30 утра
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
от $280 за всё до 3 чел.
Монастыри святого Антония и святого Павла в Египте
Индивидуальная
10 часов
Монастыри святого Антония и святого Павла в Египте
Начало: Место вашего пребывания
«Вы познакомитесь со старинными лифтами, часовнями и фресками, увидите мощи святых»
Расписание: В любой день.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$220 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Хургаде
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Хургаде
Начало: Место вашего пребывания
«На нашей обзорной 5-часовой экскурсии мы посетим самые знаковые из них»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$40 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    4 июня 2024
    Хургада: самое главное за 5 часов
    Нас сопровождал Ахмед. Он прекрасно владеет русским языком. Легко и интересно общается. По нашей просьбе дополнил маршрут, провёл экскурсию по Луксорскому музею. Мы получили много интересной информации. Было жарко, но программа предусматривала возможность отдохнуть. Отдельная благодарность водителям.
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    «Погружение в историю»: поездка в Каир в мини-группе
    Была в мае 2024. Отличная экскурсия: прекрасный гид, комфортабельный минивен с кондиционером, интересная программа. Гид Ахмед очень интересно рассказал историю
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    Египта, предлагал пофотографировать, помогал во всех вопросах, запасся холодной водой, что оказалось очень важно. В конце угостил всех мороженым. Экскурсия прошла в теплой душевной обстановке. Организатор Амжад, отвечает быстро, все объясняет, предоплату никто не требует, можно оплатить уже по факту. Советую…

  • Ю
    Юлия
    29 мая 2024
    Индивидуальная обзорная экскурсия по Хургаде
    Приехали вовремя. Доброжелательный гид, рассказывал очень много интересной информации про Египет. Ездили на набережную Марина, мечеть, рыбный рынок, магазин масел и магазин местный ручных изделий. Все культурно. Спасибо за экскурсию, время пролетело очень быстро.
  • Г
    Гузель
    18 мая 2024
    «Погружение в историю»: поездка в Каир в мини-группе
    Заказываю экскурсии на сайте "Спутник 8" не в первый раз, в разных странах и могу с уверенностью сказать, что для
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    команды "Спутника8" репутация важнейшая составляющая работы и поэтому они берут к себе в команду только тех, кто готов работать качественно и на совесть. И экскурсия с командой Амжана этому безусловное подтверждение! Качественная и честная работа с момента бронирования и до момента когда вернулись в отель после экскурсии. Забрали из отеля в четко обозначенное время. Автобус в идеальном техническом состоянии, максимально комфортный. Водители профессионалы в своем деле, аккуратность вождения на 100 баллов, вежливые, всегда готовы помочь если возникнет необходимость. Гид Усама давал информацию не сухим историческим текстом, а с интересными бытовыми вкраплениями, от чего всё воспринималось легко и понятно для человека находящегося на "глубоком" отдыхе))). Амжан был всегда на связи по любым вопросам начиная от" а можно будет вещи оставить в автобусе" и до" укачивает, боюсь не осилю дорогу". Амжан, спасибо большое за прекрасную организацию поездки, за эмоции и за то, что развенчали миф, о том что экскурсия на пирамиды это конечно чертовски интересно, но очень очень тяжело физически перенести. Все прошло максимально комфортно! Команду Амжана безусловно рекомендую! Когда запланирую в Луксор, то конечно только через них)))

  • А
    Анна
    16 мая 2024
    Знакомство с Хургадой в мини-группе
    Приятная экскурсия, гид интересно рассказывала, посмотрели основные места, на все вопросы отвечала
  • A
    Anastasia
    16 мая 2024
    «Погружение в историю»: поездка в Каир в мини-группе
    Всё супер! Экскурсия очень понравилась, организация просто на высоте!
  • К
    Ксения
    14 мая 2024
    Хургада: самое главное за 5 часов
    Спасибо организатору и гиду Омару за увлекательную и интересную экскурсию по Хургаде! Гид Омар интересно рассказывает о жизни страны, истории Египта, жителях и традициях. Дружелюбный и веселый)) Набережная Марина очень живописная, прекрасные фото получаются))
  • Д
    Денис
    14 мая 2024
    Индивидуальная обзорная экскурсия по Хургаде
    Было интересно. Гид хорошо говорил по русски. Понравилась мечеть и набережная.
  • N
    Natalia
    11 мая 2024
    Экскурсия в Дендеру и Луксор
    Дендера и Древний Луксор великолепны. Перемещение на лодке по Нилу между двумя берегами, особенно в жаркую погоду, очень необходимо во
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    время экскурсии. А вот гид подкачал(если не ошибаюсь звали его Амир). Это хороший сопровождающий, но не гид. Посетители древностей желают получить полноценную экскурсию(знание истории, особенностей, интересных моментов), а не нечто в формате," пару слов". Участники группы поняв, что ничего больше и не расскажут, просто молча разглядывли памятники. Вцелом, места потрясающие, маршрут логистически и организационно выстроен великолепно, а вот над вопросом гида стоит поработать. Спасибо за поездку. Если Луксор я видела ранее, то Дендера для меня была открытием.

  • Т
    Татьяна
    7 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Хургаде + шопинг
    Экскурсия интересная, самое оно для знакомства с городом. Гид Махмуд отлично говорит по русски, рассказал и про город, и про местные обычаи.
    Экскурсия интересная, самое оно для знакомства с городомЭкскурсия интересная, самое оно для знакомства с городомЭкскурсия интересная, самое оно для знакомства с городомЭкскурсия интересная, самое оно для знакомства с городомЭкскурсия интересная, самое оно для знакомства с городомЭкскурсия интересная, самое оно для знакомства с городом

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Хургада: самое главное за 5 часов
  2. Знакомство с Хургадой в мини-группе
  3. Из Хургады в Каир: индивидуальный тур для двоих
  4. Обзорная экскурсия по Хургаде + шопинг
  5. «Погружение в историю»: поездка в Каир в мини-группе
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  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
  5. Аквариум
  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Обзорные" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 8 до 280 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 202 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Изучение достопримечательностей города Хургады нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Хургаде много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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