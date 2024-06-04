1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия по Хургаде: культурное погружение и исторические сокровища
Погрузитесь в атмосферу Хургады: от нетуристических районов до панорамных видов и культурных сокровищ
«Когда территория отеля исхожена вдоль и поперёк, изучены все бары и бассейны — самое время отправиться на знакомство с Хургадой»
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
60€48 за всё до 10 чел.
Мини-группа
4 часа
Знакомство с Хургадой: мини-группа, мечеть, храм, музей и набережная
Погрузитесь в атмосферу Хургады: посетите мечеть, церковь, музей и набережную. Вдохните ароматы Востока на фабрике масел и узнайте больше о культуре города
Начало: У входа в ваш отель
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€20 за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады в Каир: индивидуальный тур для двоих
Путешествие из Хургады в Каир для двоих: посещение пирамид, Национального музея и Большого Сфинкса. Ощутите дух древнего Египта с опытным гидом
Начало: ресепшн вашего отеля в центре города
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
€250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Хургаде с шопингом: от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Хургады: откройте исторические сокровища и современные удовольствия в одной поездке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€10 за человека
Мини-группа
18 часов
«Погружение в историю»: экскурсия в Каир из Хургады
Приглашаем на увлекательное путешествие из Хургады в Каир, где вас ждут величественные пирамиды, сокровища фараонов и легендарный Сфинкс
Начало: У входа в ваш отель
Расписание: Воскресенье, вторник и четверг в 02:00
Завтра в 02:00
11 июня в 02:00
$75 за человека
Групповая
18 часов
Экскурсия в Дендеру и Луксор
Начало: Ваш отель
10 июня в 04:30
12 июня в 04:00
от $55 за человека
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия по Хургаде: от истории до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Хургады: от древних историй до современной жизни города, всё это в удобном индивидуальном формате
Начало: В отеле
«Вас ждет насыщенная и увлекательная обзорная экскурсия по Хургаде»
Расписание: Ежедневно В 10:00, 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$8 за человека
Мини-группа
20 часов
Поездка в Каир из Хургады: малая группа, пирамиды, музей, Сфинкс
Откройте для себя древние чудеса Каира: пирамиды, сокровища Тутанхамона и величественный Сфинкс в комфортной мини-группе
Начало: По договоренности
«За один день вы прогуляетесь по Каиру, познакомитесь с историей Древнего Египта в Национальном музее и увидите те самые пирамиды в Гизе»
Расписание: (время 1:30-22:00)
Завтра в 01:30
10 июня в 01:30
$75 за человека
Групповая
5 часов
Знакомство с Хургадой
Начало: Ваш отель
«Всего за несколько часов вы познакомитесь с настоящей жизнью города»
Расписание: Ежедневно в 15:00 (в зависимости от местоположения отеля)
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$12 за человека
Индивидуальная
12 часов
Храм Дендера с храмами Хатшепсут и Карнак из Хургады
Начало: Хургада
Расписание: Каждый день недели в 4:30 утра
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
от $280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Монастыри святого Антония и святого Павла в Египте
Начало: Место вашего пребывания
«Вы познакомитесь со старинными лифтами, часовнями и фресками, увидите мощи святых»
Расписание: В любой день.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Хургаде
Начало: Место вашего пребывания
«На нашей обзорной 5-часовой экскурсии мы посетим самые знаковые из них»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$40 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай4 июня 2024Нас сопровождал Ахмед. Он прекрасно владеет русским языком. Легко и интересно общается. По нашей просьбе дополнил маршрут, провёл экскурсию по Луксорскому музею. Мы получили много интересной информации. Было жарко, но программа предусматривала возможность отдохнуть. Отдельная благодарность водителям.
- ЕЕкатерина30 мая 2024Была в мае 2024. Отличная экскурсия: прекрасный гид, комфортабельный минивен с кондиционером, интересная программа. Гид Ахмед очень интересно рассказал историю
- ЮЮлия29 мая 2024Приехали вовремя. Доброжелательный гид, рассказывал очень много интересной информации про Египет. Ездили на набережную Марина, мечеть, рыбный рынок, магазин масел и магазин местный ручных изделий. Все культурно. Спасибо за экскурсию, время пролетело очень быстро.
- ГГузель18 мая 2024Заказываю экскурсии на сайте "Спутник 8" не в первый раз, в разных странах и могу с уверенностью сказать, что для
- ААнна16 мая 2024Приятная экскурсия, гид интересно рассказывала, посмотрели основные места, на все вопросы отвечала
- AAnastasia16 мая 2024Всё супер! Экскурсия очень понравилась, организация просто на высоте!
- ККсения14 мая 2024Спасибо организатору и гиду Омару за увлекательную и интересную экскурсию по Хургаде! Гид Омар интересно рассказывает о жизни страны, истории Египта, жителях и традициях. Дружелюбный и веселый)) Набережная Марина очень живописная, прекрасные фото получаются))
- ДДенис14 мая 2024Было интересно. Гид хорошо говорил по русски. Понравилась мечеть и набережная.
- NNatalia11 мая 2024Дендера и Древний Луксор великолепны. Перемещение на лодке по Нилу между двумя берегами, особенно в жаркую погоду, очень необходимо во
- ТТатьяна7 мая 2024Экскурсия интересная, самое оно для знакомства с городом. Гид Махмуд отлично говорит по русски, рассказал и про город, и про местные обычаи.
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Обзорные»
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