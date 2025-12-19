Мои заказы

Луксор с посещением долины Царей

Вы отправитесь исследовать «город живых и мертвых» Луксор.

Рассмотрите храмы с величественными колоннами и цветными барельефами, вырубленные в скалах гробницы и статуи фараонов
Луксор с посещением долины Царей
Луксор с посещением долины Царей
Луксор с посещением долины Царей

Описание экскурсии

Карнакский храм Вы начнёте знакомство с древней цивилизацией в Городе живых. Увидите Карнакский храм, заложенный ещё в 20 веке до нашей эры. Он был центром религиозной и политической власти фараонов. Храм царицы Хатшепсут Вы осмотрите три вырубленные в скале террасы — со святилищами, колоннами и двором. Гид расскажет про особенности этого храма и историю первой женщины-фараона. Долина Царей Вы увидите гробницы фараонов, включая легендарных Тутанхамона и Рамсеса II. Поймёте, как древние египтяне представляли себе загробный мир. Гид объяснит принципы создания усыпальниц. Колоссы Мемнона Вы осмотрите знаменитые колоссы — две статуи высотой 18 метров и весом 700 тонн. Выясните, откуда произошло их название, и услышите легенды, которые прославили статуи ещё в древние времена.

Выезд из отеля зависит от местоположения отелях

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Карнаский храм
  • Долина царей
  • Храм Хатшепсут
  • Колоссы Мемнона
  • Нил
Что включено
  • Услуги русскоговорящего гида-египтолога
  • Трансфер из Хургады
  • Обед без напитки
  • Входные билеты
  • Страхование жизни
Что не входит в цену
  • Трансфер из загородных районов, Сома Бей, Сафага 7$ и Макади, Сахл Хашиш - 5$
  • Трансфер из отелей нага Бей и в эль гуне 10$/ чел
  • Посещение Бананового острова
  • Прогулка по нилу
  • Билет в гробницу Тутанхамона - дополнительно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Хургада
Завершение: У входа отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд из отеля зависит от местоположения отелях
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Хургады

Похожие экскурсии из Хургады

Луксор с посещением долины Царей
На автобусе
На лодке
13 часов
9 отзывов
Водная прогулка
Луксор с посещением долины Царей
Погрузитесь в мир древности, посетив величественные храмы и загадочную Долину Царей в Луксоре
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 05:00, в пятницу в 04:30
Сегодня в 04:30
21 дек в 05:00
$85 за человека
Из Хургады - в Луксор: храмы и Долина царей
На машине
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Хургады - в Луксор: храмы и Долина царей
Побывать в одном из самых важных городов Древнего Египта и познакомиться с его памятниками
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
$360 за всё до 5 чел.
Путешествие в Луксор: Долина Цариц и Карнакский храм
На автобусе
13 часов
2 отзыва
Групповая
Путешествие в Луксор: Долина Цариц и Карнакский храм
Отправиться из Хургады в "Город живых" и "Город мёртвых", а также побывать на Банановом острове
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
21 дек в 04:00
$72 за человека
У нас ещё много экскурсий в Хургаде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Хургаде