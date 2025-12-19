Вы отправитесь исследовать «город живых и мертвых» Луксор.
Рассмотрите храмы с величественными колоннами и цветными барельефами, вырубленные в скалах гробницы и статуи фараонов
Описание экскурсииКарнакский храм Вы начнёте знакомство с древней цивилизацией в Городе живых. Увидите Карнакский храм, заложенный ещё в 20 веке до нашей эры. Он был центром религиозной и политической власти фараонов. Храм царицы Хатшепсут Вы осмотрите три вырубленные в скале террасы — со святилищами, колоннами и двором. Гид расскажет про особенности этого храма и историю первой женщины-фараона. Долина Царей Вы увидите гробницы фараонов, включая легендарных Тутанхамона и Рамсеса II. Поймёте, как древние египтяне представляли себе загробный мир. Гид объяснит принципы создания усыпальниц. Колоссы Мемнона Вы осмотрите знаменитые колоссы — две статуи высотой 18 метров и весом 700 тонн. Выясните, откуда произошло их название, и услышите легенды, которые прославили статуи ещё в древние времена.
Выезд из отеля зависит от местоположения отелях
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Карнаский храм
- Долина царей
- Храм Хатшепсут
- Колоссы Мемнона
- Нил
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида-египтолога
- Трансфер из Хургады
- Обед без напитки
- Входные билеты
- Страхование жизни
Что не входит в цену
- Трансфер из загородных районов, Сома Бей, Сафага 7$ и Макади, Сахл Хашиш - 5$
- Трансфер из отелей нага Бей и в эль гуне 10$/ чел
- Посещение Бананового острова
- Прогулка по нилу
- Билет в гробницу Тутанхамона - дополнительно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Хургада
Завершение: У входа отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд из отеля зависит от местоположения отелях
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и .
