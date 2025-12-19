Описание Фото Ответы на вопросы Вы отправитесь исследовать «город живых и мертвых» Луксор.



Рассмотрите храмы с величественными колоннами и цветными барельефами, вырубленные в скалах гробницы и статуи фараонов

Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность более 12 часов На чём проводится На автобусе Когда Выезд из отеля зависит от местоположения отелях $60 за человека

Описание экскурсии Карнакский храм Вы начнёте знакомство с древней цивилизацией в Городе живых. Увидите Карнакский храм, заложенный ещё в 20 веке до нашей эры. Он был центром религиозной и политической власти фараонов. Храм царицы Хатшепсут Вы осмотрите три вырубленные в скале террасы — со святилищами, колоннами и двором. Гид расскажет про особенности этого храма и историю первой женщины-фараона. Долина Царей Вы увидите гробницы фараонов, включая легендарных Тутанхамона и Рамсеса II. Поймёте, как древние египтяне представляли себе загробный мир. Гид объяснит принципы создания усыпальниц. Колоссы Мемнона Вы осмотрите знаменитые колоссы — две статуи высотой 18 метров и весом 700 тонн. Выясните, откуда произошло их название, и услышите легенды, которые прославили статуи ещё в древние времена.

