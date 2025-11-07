Путешествие в Луксор предлагает насыщенную программу с ранним выездом.



Туристы смогут увидеть Луксорский храм и Колоссы Мемнона, пройтись по Аллее сфинксов, посетить "Город живых" и "Город мёртвых", исследовать древние гробницы и насладиться прогулкой по Нилу. В программе предусмотрен обед на берегу Нила и переправа на лодке.



Весь маршрут сопровождается гидом-организатором и гидом-историком, который расскажет о каждом объекте

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Луксора - с октября по апрель, когда погода наиболее комфортная для экскурсий. В эти месяцы температура не слишком высокая, что позволяет наслаждаться прогулками. В мае и сентябре также можно отправиться в путешествие, но стоит быть готовым к более жаркой погоде. Летом, с июня по август, температура может быть слишком высокой, однако, если вы готовы к жаре, экскурсия всё равно оставит незабываемые впечатления.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.