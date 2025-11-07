Путешествие в Луксор предлагает насыщенную программу с ранним выездом.
Туристы смогут увидеть Луксорский храм и Колоссы Мемнона, пройтись по Аллее сфинксов, посетить "Город живых" и "Город мёртвых", исследовать древние гробницы и насладиться прогулкой по Нилу. В программе предусмотрен обед на берегу Нила и переправа на лодке.
Весь маршрут сопровождается гидом-организатором и гидом-историком, который расскажет о каждом объекте
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Посещение древних храмов
- 🗿 Величественные Колоссы Мемнона
- 🛶 Прогулка по Нилу
- 🌴 Банановая роща на острове
- 📜 Уникальная история Египта
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Луксора - с октября по апрель, когда погода наиболее комфортная для экскурсий. В эти месяцы температура не слишком высокая, что позволяет наслаждаться прогулками. В мае и сентябре также можно отправиться в путешествие, но стоит быть готовым к более жаркой погоде. Летом, с июня по август, температура может быть слишком высокой, однако, если вы готовы к жаре, экскурсия всё равно оставит незабываемые впечатления.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Луксорский храм
- Колоссы Мемнона
- Аллея сфинксов
- Храм Рамзеса III
- Долина Знати
Описание экскурсии
- «Город живых»: Аллея сфинксов — главная дорогая древнего Египта, Луксорский храм Амона Ра.
- Обед на берегу Нила.
- Переправа по Нилу на лодке.
- «Город мёртвых»: храм Рамзеса III в Мединет-Абу (лучший из сохранившихся поминальных храмов Нового царства), величественные Колоссы Мемнона, Долина Знати (настоящие гробницы).
- Aлебастровая и масляная фабрики.
- Речная прогулка по Нилу на Банановый остров. Банановая роща, дегустация сезонных фруктов
Очередность пунктов может меняться в зависимости от трафика на дорогах и загруженности объектов. О каждом месте наш гид расскажет вам и погрузит в историю Древнего Египта. .
Организационные детали
- Всё, кроме напитков на обеде в Луксоре, входит в стоимость.
- Весь маршрут с вами будет гид-огранизатор, по прибытии в Луксор к вам присоединится гид-историк, который будет вести программу по всем объектам.
- Посещение Бананового острова — по желанию на месте — 10$.
Tрансфер
- Экскурсия проходит на автобусе.
- Выезд из отеля примерно в 04:00–04:30. Возвращение в 22:00–00:00. Точное время трансфера вы узнаете после подтверждения бронирования.
- Ожидание трансфера может занять 10-15 минут. Это зависит от наличия опоздавших туристов в предыдущих отелях.
- Важно: сразу при бронировании указывайте название отеля и номер комнаты, это позволит нам быстрее предоставить информацию о трансфере.
- В пределах Хургады и для отелей в Сафаге трансфер — бесплатно. Из отдалённых районов трансфер оплачивается дополнительно.
- Дорога до Луксора занимает около 4 часов по платной хорошей дороге с остановкой в комплексе с ресторанами и туалетами по пути (возьмите наличные фунты).
в понедельник и четверг в 04:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$58
|Дети 6-11 лет
|$33
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 04:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рома — Организатор в Хургаде
Провёл экскурсии для 516 туристов
Меня зовут Рома. Я гид и владелец туристической компании. С 2005 года мы организуем морские экскурсии на своих яхтах. У нас профессиональные снорклинг-гиды, отличные подводные фотографы и чистые новые яхты, которые регулярно проходят диагностику. Для меня важно, чтобы ваш отдых был безопасным и запоминающимся. Море — это наш дом. Приглашаем в гости!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Людмила
7 ноя 2025
Очень интересная и увлекательная экскурсия была. Ездили в конце сентября.
Наш гид Алладин- суперумничка, рассказывал очень интересно, угостил мороженым, локации безумно красивые!! Спасибо ему огромное!!! Это было незабываемая экскурсия В Луксор!! 🫶.
Входит в следующие категории Хургады
