В путешествии вы прикоснётесь к былому величию древней цивилизации.
Посетите легендарные храмы — Карнакский и Луксорский, увидите таинственные колоссы Мемнона и побываете в Долине царей, где погребены фараоны.
А сопровождать вас будут рассказы о религии, архитектуре, власти и повседневной жизни в Древнем Египте.
Посетите легендарные храмы — Карнакский и Луксорский, увидите таинственные колоссы Мемнона и побываете в Долине царей, где погребены фараоны.
А сопровождать вас будут рассказы о религии, архитектуре, власти и повседневной жизни в Древнем Египте.
Описание экскурсии
- Карнакский храм. Крупнейший религиозный комплекс Древнего мира. Вы увидите величественные колонны, пройдёте по священным аллеям и узнаете о традициях поклонения Амону-Ра
- Заупокойный храм царицы Хатшепсут расположен на западном берегу Луксора у подножия скал. Его уникальная архитектура состоит из трёх огромных террас, соединённых пандусами. Храм, посвящённый богу Амону и украшенный рельефами, является символом могущества и величия одной из величайших правительниц Древнего Египта.
- Долина царей. Во второй половине дня вы посетите место упокоения великих фараонов. Увидите гробницы царей и знатных египтян, узнаете о представлениях древних египтян о жизни после смерти и ритуалах захоронения
- Колоссы Мемнона. Две гигантских статуи фараона Аменхотепа III предстанут перед вами как стражи древнеегипетской истории
- Местные рынки. В течение дня вы сможете прогуляться по торговым рядам и присмотреть себе что-то на память
В путешествии вы узнаете:
- О мифологии и религии в жизни древних египтян
- Ритуалах поклонения и праздниках
- Символике барельефов и рисунков на храмах и гробницах
- Инженерных достижениях, которые позволили египтянам возвести столь величественные сооружения
- О том, как управлялся Древний Египет под властью фараонов
- Повседневной жизни и местной культуре
- Ниле как источнике жизни
- И многом другом
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на комфортабельном микроавтобусе Toyota/Chevrolet/Hyundai с кондиционером из отеля в Хургаде в Луксор и обратно
- Мы забираем вас из любого места в Хургаде примерно в 5:00 утра. Ехать до Луксора около 4 часов. По дороге будет санитарная остановка 15–20 минут. Приезд в Луксор примерно в 9:30 утра. После экскурсии мы привезём вас обратно в отель примерно в 19:00
- Дополнительные расходы: билет в Карнакский храм — $14 за чел.; Долина царей — $16 а чел.; Луксорский храм — $12 за чел.; опционально прогулка по Нилу (40 минут) — 10$ за чел., если группа не менее 3 участников; обед — около $10 за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руби — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 812 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Руби. Я родилась и выросла в Египте. Я лицензированный гид-историк с дипломом по египтологии и истории и руководитель группы профессиональных гидов. Наша команда с радостью познакомит вас с цивилизацией Дневного Египта и современной жизнью египтян.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Николай
26 мая 2025
Однозначно поездка в Люксор запомниться надолго! Было очень интересно посмотреть на древний Египет.
Единственное подвела погода - в +50°С (у храма Хатшепсут и гробницах царей) уже становится не до гуляния и
Единственное подвела погода - в +50°С (у храма Хатшепсут и гробницах царей) уже становится не до гуляния и
В
Вероника
26 апр 2025
Экскурсия очень понравилась. Из туристов были только мы с мужем. Все шло по плану: утром у отеля нас ждал водитель, а в Луксоре встретил гид. Хасан отлично знает город, веселый
Входит в следующие категории Хургады
Похожие экскурсии из Хургады
Групповая
до 20 чел.
Луксор из Хургады: Храмы, Долина Царей и прогулка по Нилу
Погрузитесь в мир древности, посетив величественные храмы и загадочную Долину Царей в Луксоре
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 05:00
11 ноя в 05:00
13 ноя в 05:00
$85 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Хургады - в Дендеру и Луксор: путешествие в сердце Древнего Египта
Увидеть исторические памятники, зайти в величественные храмы и погрузиться в мир фараонов
Завтра в 04:30
11 ноя в 04:30
$260
$288 за всё до 8 чел.
Групповая
Из Хургады в Луксор - в поисках древности
Отправляйтесь в Луксор, чтобы увидеть Долину Царей, храм Хатшепсут и Карнакский храм. Узнайте тайны древнего Египта за один день
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Расписание: ежедневно в 03:00, 03:30 и 04:00
Завтра в 03:00
11 ноя в 03:00
$90 за человека