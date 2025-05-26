читать дальше

телефон отказывается фотографировать из-за перегрева.

Местные просят $ за всю фигню, это немного напрягает.

Поездка по Нилу на кораблике - бесполезная прогулка, я бы отказался зная что и как.

Воду берите и в столовую, т к еда бесплатна, а вода по 3 бакса за бутылку.

Дорога довольно долгая около 5 часов. Берите с собой больше воды!